　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

逃逸移工見警秒迴轉　警追40m逮人...先祝「生日快樂」再帶回偵訊

記者鄧木卿／台中報導

越南籍33歲杜姓非法男移工，日前騎車離開建築工地，一出大門看見警方馬上迴轉、停車，佯稱和友人聊天，員警黃正佑碰巧巡邏經過，直覺有異便騎近了解，不料杜男加速油門騎回工地，還棄車逃跑，黃員也跟著棄車追逐，追了3、40公尺，雙腳褲管沾黏鬼針草，最後順利壓制在地，黃員查出杜男當天生日，不忘幽默的利用翻譯軟體先祝福「生日快樂」，再帶回警局偵訊。

▲▼一名逃逸移工騎車看見警察馬上回轉，員警直覺有異追了40公尺逮捕。（圖／民眾提供，下同）

▲▼一名逃逸移工騎車看見警察馬上回轉，員警直覺有異追了40公尺逮捕。（圖／民眾提供，下同）

▲▼一名逃逸移工騎車看見警察馬上回轉，員警直覺有異追了40公尺逮捕。（圖／民眾提供，下同）

台中市警五分局文昌派出所警員黃正佑、陳宗麟，9月30日下午5點騎車巡邏經過經貿一路，發現1名男子從左邊的建築工地騎出來，杜男騎出大門應該跨越馬路和警方騎同方向，但杜男不但沒有，還馬上迴轉靠邊停下和友人聊天，經驗豐富的黃員直覺有異，並不符合道路行駛常規，於是上前了解。

▲▼一名逃逸移工騎車看見警察馬上回轉，員警直覺有異追了40公尺逮捕。（圖／民眾提供，下同）

黃員才騎過對向馬路，該輛機車立刻加足油門再回頭鑽回工地，即使工地內佈滿碎石、顛簸難行仍不肯停下，男子騎了一會突然棄車逃逸，黃員跟著棄車，在後面窮追不捨，追了3、40公尺，兩腳褲管沾黏鬼針草，後來建築工地後門關閉，男子見無處可逃，不得不往回跑，才被員警壓制在地。

警方盤查男子身分，詢問是否涉及不法、非法逃逸、酒駕或通緝？男子都不回應，僅答非所問「沒有得流感」，男子邊從皮夾拿出證件，邊向同鄉友人抱怨「今天是我生日」，經查男子是越南籍移工，非法逃逸1年多，想在台灣工作不想被遣送才逃跑，無奈還是被抓。

黃員安撫說，非法就非法，該面對還是要面對，最後還透過翻譯軟體祝他「生日快樂，然後帶回偵辦。

►住君悅酒店＋凱菲屋早餐吃到飽才1980元！超狂2日輕旅行，限量30組手刀搶

ET快訊
下水道救出7隻「黑拉拉幼犬」！獸醫一檢查傻眼：不是狗快放回去
快訊／趙小僑女兒才3個月　全家4口確診
水逆結束了！　5星座「鹹魚大翻身」一路旺到年底
九合一大選成閣揆保衛戰？　蘇貞昌「呵呵」：那就笑死了
妻遭91歲翁撞死「雙腿全毀」難修復　名師郭璋成：願免費幫忙
快訊／樂天桃猿5球員確診　兩大主力二次中鏢
快訊／台中食品大廠爆賣過期食品　丟丟妹發聲明回應了
隨手拍下「隔壁桌正妹」　側顏好漂亮！網一看是大咖女神

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

買露營車「4天就漏水」火大求償75萬　賣家免賠原因曝

學生太皮！國小師失控「暴力踹門」誤傷人　他被記申誡提告吞敗

「道歉」需誠意+勇氣　雲監收容人參與修復式司法短片宣導演出

妻遭91歲翁撞死「雙腿全毀」難修復　名師郭璋成：願免費幫忙

快訊／捲立崧食品改標賣過期品風波　丟丟妹發聲明回應了

快訊／國1南下345K「2事故8車追撞」　車流紫爆狂塞...回堵6km

轎車剛開出停車場...26歲女從9樓墜落砸中！2人都幸運生還

逃逸移工見警秒迴轉　警追40m逮人...先祝「生日快樂」再帶回偵訊

桃園台66聯結車沿路掉廢土　後方大貨車打滑騎上分隔島

雪乳按摩女「超狂連結」！中年男連用2保險套　被逮時已虛脫

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

謝京穎與許仁杰爆不倫戀首露面　未向正宮道歉「我不覺得我有做不對」

2歲弟拿玩具箱狂砸電視　越丟越起勁→黑頻畫面

駕照已註銷！91歲翁失控倒車　6人被撞「母攜獨子逛街慘死」

被移工猛撞...準新娘清醒了　第1句話喊「想爸媽」好揪心

男吃冰嘴裡疑似有異物 竟是門牙掉落眾人笑翻

買露營車「4天就漏水」火大求償75萬　賣家免賠原因曝

學生太皮！國小師失控「暴力踹門」誤傷人　他被記申誡提告吞敗

「道歉」需誠意+勇氣　雲監收容人參與修復式司法短片宣導演出

妻遭91歲翁撞死「雙腿全毀」難修復　名師郭璋成：願免費幫忙

快訊／捲立崧食品改標賣過期品風波　丟丟妹發聲明回應了

快訊／國1南下345K「2事故8車追撞」　車流紫爆狂塞...回堵6km

轎車剛開出停車場...26歲女從9樓墜落砸中！2人都幸運生還

逃逸移工見警秒迴轉　警追40m逮人...先祝「生日快樂」再帶回偵訊

桃園台66聯結車沿路掉廢土　後方大貨車打滑騎上分隔島

雪乳按摩女「超狂連結」！中年男連用2保險套　被逮時已虛脫

黃金獵犬顧家送驚喜　媽媽一開監視器見「誠懇笑臉」笑噴

北韓試射「火星-12」飛越日本上空　自衛隊急派F15戰機巡邏

雲林尚青！縣府助百位青農與、通路業者建合作產銷平台

快訊／張孝全驚傳確診！就在「電影首映會」前一天　緊急取消行程

最美高雄輕軌段明通車！綠嗆柯志恩蹭政績　柯陣營回應了

《FF14》日本神人全職業SOLO通關天之御柱　難度破表網友驚：太鬼了

韓國瑜說他連任是正常　當選後會不會「落跑」？陳其邁92字回應

TOYOTA日本「RAV4推改款新年式」！配備升級　限定越野款是亮點

振興震後觀光！　台東縣府再加碼千萬旅遊補助...10／11起跑

交通黑暗期熬13年！高雄站東路10月底通車　2路段封閉14小時切換

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

社會熱門新聞

妻被9旬翁撞死「毀雙腳」　夫求葬儀社修復

接錯管線害病患胃爆裂致死　部桃外包員工下場曝

彰化違建「吃掉人行道」　神秘屋主現聲這樣說

萬華男爬窗墜樓亡　女友全程目擊崩潰

男遭盤查返家拿證件竟墜樓命危！被通緝身分曝

重機翹孤輪狂飆！「豪乳正妹」到案依法送辦

即／桃園身障幼童照顧機構1死1重傷　3保員姓名曝

女按摩師問：那邊要按？他high完慘了

西門町男拒入監墜9樓亡　女友直擊驚喊：掉下去了

男嬰嗆奶亡　照護員顧著滑手機慘了　

翹孤輪遭法辦！豪乳騎士護花使者後方擋道也GG

91歲包租公做回收撞死人　擁黃金店面女婿是警官

快訊／彰化「鐵皮屋吞人行道」　屋主今自行拆除

即／台中石頭燒烤店驚傳火警　顧客急疏散

更多熱門

相關新聞

轎車剛開出停車場...26歲女從9樓墜落砸中

轎車剛開出停車場...26歲女從9樓墜落砸中

台中市豐原區上（9）月21日某社區大樓驚傳墜樓案，一名26歲女子從大樓9樓樓頂、約30公尺高墜落，意外砸中其中一名住戶準備開出停車場的車輛，導致車輛駕駛座上方嚴重凹陷、擋風玻璃碎裂。所幸2人均無生命危險，女子多處骨折，直到今日仍在住院觀察中，駕駛車輛的王男則是雙手有撕裂傷，事發當天就返家休息。

不爽垃圾車停家門口　半裸男竟噴水驅離

不爽垃圾車停家門口　半裸男竟噴水驅離

高雄婦倒馬路　消防員廟裡衝出CPR救回

高雄婦倒馬路　消防員廟裡衝出CPR救回

西門町男拒入監墜9樓亡　女友直擊驚喊：掉下去了

西門町男拒入監墜9樓亡　女友直擊驚喊：掉下去了

無照男自撞砂石車5傷　2月大兒隔年溢奶嗆死

無照男自撞砂石車5傷　2月大兒隔年溢奶嗆死

關鍵字：

逃逸移工鬼針草文昌所台中生日快樂翻譯軟體影音

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞「洋蔥圈」睽違6年悄回歸！

妻被9旬翁撞死「毀雙腳」　夫求葬儀社修復

接錯管線害病患胃爆裂致死　部桃外包員工下場曝

黃少谷開計程車「接客到深夜」：我一樣需要生活

王子被說「推媽出來道歉」弟弟火大了！

彰化違建「吃掉人行道」　神秘屋主現聲這樣說

萬華男爬窗墜樓亡　女友全程目擊崩潰

她懷孕9個月「每天愛愛還內射」憂影響生產　網歪樓：好好喔

男遭盤查返家拿證件竟墜樓命危！被通緝身分曝

34歲男星自爆「交往14歲女友」：高中畢業馬上結婚

許維恩認了「揹山寨名牌包」！認錯：對不起大家

王子爆是惡鄰！錄《全明星》凌晨排練吵翻天

5尺巨蟒躺貓籠！他見愛貓被生吞崩潰

台中食品大廠遭爆賣過期冷凍食品

重機翹孤輪狂飆！「豪乳正妹」到案依法送辦

更多

最夯影音

更多
王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...
警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面