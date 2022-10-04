逃逸移工見警秒迴轉　警追40m逮人...先祝「生日快樂」再帶回偵訊

記者鄧木卿／台中報導

越南籍33歲杜姓非法男移工，日前騎車離開建築工地，一出大門看見警方馬上迴轉、停車，佯稱和友人聊天，員警黃正佑碰巧巡邏經過，直覺有異便騎近了解，不料杜男加速油門騎回工地，還棄車逃跑，黃員也跟著棄車追逐，追了3、40公尺，雙腳褲管沾黏鬼針草，最後順利壓制在地，黃員查出杜男當天生日，不忘幽默的利用翻譯軟體先祝福「生日快樂」，再帶回警局偵訊。

▲▼一名逃逸移工騎車看見警察馬上回轉，員警直覺有異追了40公尺逮捕。（圖／民眾提供，下同）

台中市警五分局文昌派出所警員黃正佑、陳宗麟，9月30日下午5點騎車巡邏經過經貿一路，發現1名男子從左邊的建築工地騎出來，杜男騎出大門應該跨越馬路和警方騎同方向，但杜男不但沒有，還馬上迴轉靠邊停下和友人聊天，經驗豐富的黃員直覺有異，並不符合道路行駛常規，於是上前了解。

黃員才騎過對向馬路，該輛機車立刻加足油門再回頭鑽回工地，即使工地內佈滿碎石、顛簸難行仍不肯停下，男子騎了一會突然棄車逃逸，黃員跟著棄車，在後面窮追不捨，追了3、40公尺，兩腳褲管沾黏鬼針草，後來建築工地後門關閉，男子見無處可逃，不得不往回跑，才被員警壓制在地。

警方盤查男子身分，詢問是否涉及不法、非法逃逸、酒駕或通緝？男子都不回應，僅答非所問「沒有得流感」，男子邊從皮夾拿出證件，邊向同鄉友人抱怨「今天是我生日」，經查男子是越南籍移工，非法逃逸1年多，想在台灣工作不想被遣送才逃跑，無奈還是被抓。

黃員安撫說，非法就非法，該面對還是要面對，最後還透過翻譯軟體祝他「生日快樂，然後帶回偵辦。