轎車剛開出停車場...26歲女從9樓墜落砸中！2人都幸運生還

記者許權毅／台中報導

台中市豐原區上（9）月21日某社區大樓驚傳墜樓案，一名26歲女子從大樓9樓樓頂、約30公尺高墜落，意外砸中其中一名住戶準備開出停車場的車輛，導致車輛駕駛座上方嚴重凹陷、擋風玻璃碎裂。所幸2人均無生命危險，女子多處骨折，直到今日仍在住院觀察中，駕駛車輛的王男則是雙手有撕裂傷，事發當天就返家休息。

▲台中豐原9月21日傳出一名女子從9樓頂墜落，意外砸中一名剛駛離離停車場的轎車，所幸2人均無生命危險。（圖／民眾提供）



台中市豐原一處社區大樓9月21日突然傳出巨響，大樓管理員趕緊出來門口查看，發現竟是一名26歲女子從9樓大樓樓頂、接近30公尺高墜落，意外砸中一輛轎車。當時大樓住戶、48歲王男駕駛轎車剛從停車場駛出，卻意外被墜落的女子砸中。

▲該棟大樓共9從樓高，女子從樓頂墜落。（圖／民眾提供）



豐原分局警方表示，9月21日16時35分接獲民眾報案，到場發現銀車車頂呈現「V字型」凹陷，前擋風玻璃全碎，2人由救護人員送往豐原醫院治療，據悉女子墜樓疑似因疾病因素，近期狀態不穩發生意外，2人均無生命危險。

豐原醫院表示，女子全身有多處骨折，直到今（4）日仍在院觀察中，不過整體並無大礙。王男部分僅雙手有撕裂傷，並外傷及其餘部位，當天在急診治療後就已返家休息，王男意識清楚，不過仍受到驚嚇。

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