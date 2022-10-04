驚悚畫面！西門町男拒入監墜9樓亡　女友直擊驚喊：掉下去了

記者邱中岳／台北報導

北市4日上午8時許，萬華分局西門町派出所警員在漢口街、昆明街口，卻發現2名男子形跡可疑，立刻上前盤查身分，其中1人說沒帶證件，警員立即跟著男子返家確認，男子卻在屋內企圖爬窗逃逸，墜落後女友大叫，衝出來告知警察「他掉下去了」，隨即放聲大哭。

警方4日上午8時許在萬華區漢口街、昆明街口，發現2名男子形跡可疑，經攔下盤查，30歲丁姓男子表示沒帶證件，警員便尾隨丁男等2人返回9樓住處，當時警員在門口守候，丁姓男子則進入屋內與在家的28歲郭姓女友講話。

▲郭姓女友不知男友通緝，查詢之後確認被通緝，男子爬窗逃逸墜落，女友放聲哭喊。（圖／記者邱中岳翻攝）

但是沒過多久，女友突然放聲大叫，還衝出門口3度狂喊「他掉下去了」，警方聞訊後立刻下樓，郭女則在房間內放聲大哭，警方到樓下後，發現丁姓男子倒臥馬路上沒有呼吸心跳，立刻通知救護車前往現場，但是送醫搶救後仍宣告不治。

郭姓女友透露，當時不知道男友被通緝，男友進門後表示自己可能卡到案件，郭女當下替丁查詢通緝紀錄，確認遭到發布通緝後，丁男立刻吐露自己想要逃跑，於是爬上9樓窗戶企圖爬窗逃逸，但最後卻不慎失足墜落。

▲警方與男子返回家中取證件，但沒想到進去後企圖爬窗逃逸，最後墜落身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

目擊丁男墜樓的郭姓女當場泣不成聲，警方也將郭女帶回派出所偵訊，警方也確認，丁姓男子因涉及詐欺罪嫌，遭判決3年有期徒刑，但因不想入監執行，所以帶著女友亡命天涯，沒想到因企圖逃逸卻不慎失足墜樓身亡。

▲警方事後到場勘查，確定丁姓男子爬窗不慎墜落，送醫搶救後宣告不治。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，郭姓女友與墜樓的丁姓男友正在交往，才剛搬到萬華案發地點的套房不久，目前仍在等待找工作，但沒想到丁姓男子被警員盤查，返家拿證件就墜樓，警方也將透過女友了解男子墜樓原因以及在房間說了甚麼。