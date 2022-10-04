快狠準！男找友人對決「誰拔槍更快」　竟順手一槍斃了他

▲美國21歲男子特納（James Turner）和友人比賽「誰拔槍更快」，竟當場將對方射死。（圖／翻攝自Facebook／Spartanburg County Sheriff`s Office）

記者張寧倢／編譯

美國南卡羅來納州21歲男子特納（James Turner）近日和朋友私下進行一場比賽，兩人面對面拔槍互指，看誰拔槍的速度最快，怎知特納在第15次掏槍的時候竟「順手」扣下扳機，不慎將友人一槍斃命。

根據《鏡報》報導，特納9月23日在南卡州斯帕坦堡郡（Spartanburg County）的家中，和同樣是21歲的兒時玩伴海明頓（Raelan Hamilton）把玩槍枝，兩人還玩起了「快速拔槍」比賽，案發當晚他們已經互相拿槍指著對方14次，然而在第15回合時，特納不慎擊發子彈，當場槍殺了好友，並在晚間9點半左右報警。

斯帕坦堡郡警長辦公室表示，海明頓死於1處槍傷，而特納向警方聲稱自己是出於「肌肉的記憶」順手扣下扳機，由於證詞、證物齊全，特納可能會被當局指控過失殺人罪。警方發言人表示，這已經是一週內發生的第2起槍支存放或使用不當的悲劇事件，呼籲公民在使用任何武器時都要更加謹慎。

▲有網友質疑，為何只是私下玩遊戲還要裝子彈，造成悲劇。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

有網友表示，「有趣的是，我只看標題就知道發生在美國」、「永遠不要把已上膛的槍指著別人」、「為什麼要玩遊戲要裝子彈？這就像把頭伸進還沒點燃的瓦斯爐一樣愚蠢」。

報導補充，特納誤射殺友人的幾天前，密西根州才發生74歲男性因墮胎權爭議鬧糾紛，不小心開槍射中84歲女鄰居的肩膀，遭檢方以嚴重人身攻擊、過失開槍致人受傷與用槍不慎等罪名起訴。

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