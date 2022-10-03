東港安泰醫院30週年院慶　500員工大鵬灣健走慶祝

▲東港安泰醫院30週年院慶3日大朋鵬灣健走 。（圖／安泰醫院提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

疫情緊繃之際，全心投入抗疫的醫院員工們，由榮譽院長蘇清泉帶領之下在大鵬灣健走慶祝安泰醫院30周年生日快樂，新冠病毒改變人們生活習慣；在院慶之際舉辦節能減碳健走活動，鼓勵大家走出戶外親近大自然，走出健康，走出疫情陰霾。

蘇清泉回憶，30年前父親一句「恁爸把你養大，你要去美國看啥？美國不差你一個醫生，但這邊需要你」，他心想，歐美雖進步，然鄉土更加芬芳。就這樣，1992年安泰醫院在東港扎下根，至今已滿30個年頭。

「萬丈高樓平地起，英雄何論出身低」，他表示，從一個種田人家的小孩，到現在成為一個心血管外科專家及安泰醫療社團法人的創辦人，如今安泰已成為屏南醫療重鎮及東港地標。草創之初，醫院只有A棟，如今已有D棟及護理之家，是一所屏南重要的區域教學醫院，安泰就是秉持朱子治家格言「一粥一飯，當思來處不易，半絲半縷，恆念物力維艱」的精神，以勤儉為醫院的左右手。



在東港安泰醫院四個社團法人機構以及蘇天生文教基金會的努力之下，讓屏南醫療獲得保障，安泰醫院在地扎根，那裡有需要我們就往那裏。這30年來，家眷支撐著員工，員工支撐著安泰，安泰支撐著屏南，安泰永遠感激這些默默付出的家眷，未來同仁們凝聚力量，克服難關攜手向前，藉由健走傳遞力量，持續承擔安泰的社會責任。