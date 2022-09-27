拾荒男電動代步車掛點卡雙園大橋　東港警即時救援

▲東港警分局興龍派出所警員謝嘉勳、黃光輝協助鄭男返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市林園區鄭姓市民，騎乘電動車迷路跨越雙園大橋，深夜在屏東縣新園鄉徘徊，民眾發現報警，東港警方獲報，將他及電動車帶回派出所並協助充電，讓他順利返家，暖心舉動，讓他返家前一再道謝。

東港警分局興龍派出所警員謝嘉勳、黃光輝於日前擔服夜間22時至24時巡邏勤務時，接獲民眾報案稱在屏東縣新園鄉台17線、臥龍路口有一名老翁徘迴路旁疑似需要協助。

警方獲報立即前往了解，發現係一名拾荒男子因迷路導致電動代步車電量耗盡，雖他看起來已筋疲力盡仍堅持要將沒電之代步車推回高雄市林園區的住所。

由於時值深夜時段車速較快，警方擔心他發生危險，在查明他姓鄭(74歲)後，看到他有隨身攜帶電動代步車之充電器，最後一人以巡邏車載他回派出所休息，另一人將他的電動代步車推回2公里遠之派出所協助充電，待電動代步車充電完畢後，警方陪他騎上電動車、引導其方向助其順利返家，暖心的舉動，讓他一再致謝。

東港警分局呼籲民眾，家中有年邁長者時，平時需多加關懷及照顧，並注意其動向。另民眾如發現有需幫助之人，亦請撥打110報案專線，透過警民合作，可避免憾事發生。