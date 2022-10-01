私有地不給走「地主故意刨路」　害嬤摔到住院…居民控鎮公所擺爛

▲東港鎮新勝街2巷目前道路狀況 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屬於都市計畫道路的屏東東港鎮新勝街2巷，因鎮公所財政窘困遲未徵收，引發地主不滿，竟僱用機具刨除柏油路面，再將兩端圍起鐵皮圍籬，掛上「私人土地」告示牌，造成12住戶進出不便，日前甚至讓一名80多歲住戶因路面不平，摔成腦出血進了加護病房意外，住戶怒責公所無能。公所對此表示，將依《都市計畫法》第51條等規定，要求地主回復原狀，不然依法裁處。

▲民眾只能架設板模方便進入家門。

對於此，地主之一的孫先生無奈說，早在30多年前，父親在世就有告知要封路情事；他退休後，已告知住戶封路一事，為此還向住戶提出拆屋還地之訴，一、二審都判他勝訴，自己只是依權利執行。

東港新勝街2巷，長約百公尺，早被東港鎮公所編列為7米寬都計道路，先前路面被人雇工刨除柏油路面並圍起鐵皮圍籬，掛上私人土地，導致住在該路12戶住戶出入不便，造成兩名住戶受傷，其中一名80歲摔成腦出血住院，引發住戶不滿。

有住戶說，這條道路於40多年就被編列為都市計畫道路，政府因財政未徵收，但地主說挖就挖；更令人生氣的事，當地居民陳情後，東港鎮公所只口頭安撫住戶，沒有任何正式公文回覆到底該怎麼辦，公所雖表示要地主恢復原狀，但地主根本就不理睬，反而施設水泥燈柱、鋪設水泥，步步進逼，藐視公權力，而政府竟然沒有作為？

▲新勝街2巷未刨除前狀況。

對此，新勝里里長楊瑞吉表示，期盼地主以和為貴，恢復道路原貌，讓里民平安進出，後續再協調。

屏東縣政府工務處則強調，6月底時住戶有向縣府電話檢舉，當時縣府已行文鎮公所應依權責妥適處理，縣府原以為鎮公所處理完了，沒想到還未處理，將要求公所儘速通報此事，以釐清是否違反法令及後續可能行政處分等問題。若真違法，可處新臺幣6萬元至30萬元罰鍰；若違法未改善，得按次處罰，屆期不繳納罰者，依法可移送強制執行。