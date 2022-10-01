屏東縣長參選人蘇清泉競選總部成立　朱立倫楊志良等藍營大咖到場力挺

▲國民黨屏東縣長候選人蘇清泉1日下午在屏東市仁愛路屏東女中前舉行競選總部成立暨音樂會 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉今(1)日下午5至8點，在屏東市仁愛路屏東女中前舉行競選總部成立暨音樂會，歌手莊振凱、六堆客家文藝團、哈雷樂團等均現場獻唱，競選總部人員估計會湧入逾5000位以上支持者到場。

蘇清泉競選總部表示，今天下午到場者除主席朱立倫外，立法院國民黨團總召曾銘宗、立委高金素梅、江啟臣、鄭正鈐、孔文吉、李德維、廖婉汝、衛生署前署長楊志良等人均會到場助陣。

蘇清泉表示，民進黨在屏東縣執政25年來，家庭平均收入所得居全國倒數第2名，3個年輕人中有2個人北漂，人口數由90多萬人跌破80萬人；潘孟安縣長任內，每次評比全國前幾名或5顆星，都是雜誌社的評比；根據政府單位、審計部屏東審計室110年度對屏東縣總決算暨附屬單位決算及綜合表審核報告資料指出，屏東縣政府開源節流績效居19名；學生健康及基本需求，更是最後一名，與雜誌社評比，「落差極大」； 縣民會相信政府單位還是雜誌社？

蘇清泉指出，要屏東縣年輕人不北漂，只有提高薪資到北部的3/2；屏東縣有好山好水，土地又大，不缺水 不缺電；縣內有大批台糖土地，規劃引進精密、不汙染的高科技廠到屏東設廠，讓年青人有高收入，不再北漂。

他強調，未來各鄉鎮市進行土地通盤檢討，活絡地方發展；在屏東市、萬丹、東港、潮州、恆春等地興建社會青年住宅，每處500至1000戶，讓年青人買得起、住得安心，實現土地、居住正義。