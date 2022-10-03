遭林佳龍控卡場地　侯友宜：有相關租借辦法歡迎申請

▲侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／新北報導

民進黨祕書長林錫耀昨稱，從10月開始新北市長候選人林佳龍競選團隊就借不到新北市的場地；林佳龍也說，新北大型場地都被封殺了，連選前之夜、黃金週造勢都找不到地方，希望新北市長侯友宜高抬貴手。對此，侯友宜今（3日）受訪表示，新北市的公有場館跟場地，都有相關的租借辦法，歡迎任何單位都可以來申請，按照市府申請的辦法來申請，都非常的歡迎。

而侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢則表示，在沒有任何根據下，胡亂指控「被封殺」，林佳龍的心態好比要搭火車卻遲到的乘客，明明所有時刻表早就透明公開，林佳龍自己不準時，卻怪列車按時發動，甚至質疑別人為何可以準時上車，根本是「超級不聰明的用路人」，更是「千錯萬錯都是別人錯」的奧客心態。

吳亮賢說，林佳龍不檢討自己，反而亂扯很多大型造勢場地被一些「奇怪的小型活動」訂滿，這個說法是對於所有依時間、規定借用場地的社團、組織極大不尊重，「市民朋友只是比林佳龍先借用場地，就莫名被批評，拜託林佳龍潑髒水的舉動適可而止，不要牽扯無辜市民」。

吳亮賢也呼籲，林佳龍別忘了自己在三個月前，還不斷高喊想要選台北市，甚至多次說出不會選新北市，就算是其他綠營人士想預先幫林佳龍借場地，恐怕都是先以台北市為目標，「如果林佳龍真的借不到大型場地，最大禍首就是林佳龍自己前後不一的善變心態，這個部分，誰都幫不上忙」。