鍾小平控里民倒下「陳時中在唱歌」　莊瑞雄：不必政治攻擊

▲昨晚一名里民疑似因心肌梗塞倒地送醫。（資料照／記者袁茵攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市環南綜合市場攤商聯誼晚會於2日晚間舉行，當天一名男子心肌梗塞失去呼吸心跳，而會場中有護理師執照的里長參選人洪佳君當場實施CPR，不過該男最終送醫不治。台北市議員鍾小平3日受訪指控，事發當時民進黨參選人陳時中正在唱歌；對此，陳時中競選團隊發言人莊瑞雄說，陳時中由會長林勝東陪同在台上致詞唱歌，對不知情的事不必做過多政治攻擊。

鍾小平2日晚間接受《東森新媒體ETtoday》電訪時轉述，現場約有500多人在場，突然有一名里民於8點倒下，剛好附近坐著擁有護理師執照的里長參選人洪佳君和一排護理師，所以趕緊請對方到場相救，由洪佳君負責CPR、護理師打電話叫救護車。

另有媒體報導指稱，在該男子倒下時，無黨籍台北市長參選人黃珊珊還在現場跟民眾一起喊「凍蒜」，鍾小平3日受訪時替她平反，強調這位男子倒下之後，里長參選人陳品縈就馬上打了119，也找了有護理師背景的里長參選人洪佳君來，該男子倒下的那一刻，是晚間7點54分左右，當時陳時中剛好在唱歌，正在唱「台灣你是我母親」。

對此，莊瑞雄說明，昨天晚間環南市場聯合聯歡晚會席開450桌，會場分了很多區域，陳時中抵達會場後逐桌致意，隨後應邀到台上致詞唱歌，估計約在7點50分左右離開會場趕赴下一行程，不過，因為桌次很多、會場也分區，不清楚會場中發生的每件事情。另針對鍾小平指控，莊瑞雄強調，陳時中由林勝東及自治會幹部們陪同在台上致詞唱歌，對不知情的事不必做過多政治攻擊。