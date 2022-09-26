不滿對方「打招呼不回」　台中醉移工持水果刀劃傷同事

▲台中太平區工業路25日深夜傳出移工持刀劃傷同事。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市太平區工業路一處移工宿舍昨（25）日傳出持刀傷人事件，一名32歲傑姓泰國移工酒後遇見48歲西姓同鄉，上前跟對方打招呼，西男認為對方酒醉且語意不清，便沒有理會，不料傑男竟突然拿起一旁10公分水果刀劃傷西男，導致西男左下腹部有長2公分的皮肉傷，送醫後無大礙。太平警方表示，傑男直到今日上午8時仍處於酒醉狀態，將盡速帶回釐清案情。

太平分局警方昨日晚間22時接獲民眾報案指出，太平區工業路某間手工具工廠傳出傷人案件。警方獲報趕抵，發現為一名傑姓泰國籍移工酒後鬧事，因不滿在交誼廳煮泡麵的室友西男「打招呼不理」，隨手拿起一旁宿舍共用的10公分水果刀劃傷西男，導致西男左下腹部有1到2公分長的皮肉傷。

▲警方表示雙方為室友，傑男酒後因不滿對方沒打招呼，竟持刀傷人。（圖／記者許權毅翻攝）

台中消防醫護人員獲報到趕抵，將西男傷口包紮好，再送往大里仁愛醫院觀察，已出院返回宿舍無大礙。警方表示，傑男因為酒醉嚴重，還走路不穩撞傷頭部，導致也送往醫院觀察，直到早上8時仍因宿醉呼呼大睡，警方將盡速將傑男帶回釐清案情。

太平警方強調，現場均無鬥毆情事，經調查兩人也無糾紛，單純是因為傑男酒後誤事，現場移工趕緊制止並且報案，所幸西男並無大礙。