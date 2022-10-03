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大陸 大陸焦點 特派現場

世界之壩1／雙向五級船閘過40層樓水階梯　揭秘三峽大壩核心區

記者任以芳／宜昌報導

歷經20多年，耗資近2500億人民幣建造的湖北宜昌三峽大壩，是世界最大水利樞紐工程，2019年竣工後不只有防洪蓄水功能，同時為大陸八省供電。《東森新媒體ETtoday》記者難得採訪三峽大壩軍事管制核心區，同時進入大壩航運心臟重鎮「雙向五級船閘」，所有大貨船逆水而上前往重慶，高達40層樓的五級水樓梯相當壯觀。

▲▼湖北,宜昌,三峽,大壩,五級船閘, 。（圖／記者任以芳攝）

▲三峽大壩核心區戒備森嚴。（圖／記者任以芳攝）

以百年工程建設打造的三峽大壩，1994年12月動工，2003年8月份開始部分發電，2006年5月全線修建完成，2019年12月正式整體竣工驗收，總投資達到2485.37億元（單位：人民幣，同下）。三峽大壩竣工的長久利益，除了發電，防洪蓄水、航運都為長江經濟流域創造收入。 

三峽大壩除了創造經濟收入也兼顧觀光性質，但遊客進入大壩管制區必須提供身份驗證。這次兩岸媒體團經過特殊申請，難得進入「非觀光」核心區。進入軍事管制區必須通過層層安檢，從門口到壩頂至少有四個檢查哨，路程大約20分鐘。

▲▼三峽大壩全景、五級船閘空拍全景 。（圖／湖北電視台提供）

▲三峽大壩五級船閘空拍全景 。（圖／湖北電視台提供）

直奔壩頂重點管制區之前，首先經過三峽大壩航運心臟「雙向五級船閘」。當初三峽集團削去18座山頭，在大壩旁邊打造了一條6.4公里的航道專門給客運、貨運通行。

當記者下車時，聽到正在運作的船閘系統的機械轉磨聲。號稱天下第一門的「人字形閘門」扮演十分重要角色，主要作用是攔截水源蓄水，再開放閘門讓船通過。因此閘門有三米厚，重850噸，雙扇門面積大約是兩個籃球場的大小，足以抵擋水流。

大貨船如何「逆水而上」到水壩至高點？三峽集團流域樞紐運行管理中心龔文婷介紹，「主要靠『水漲船高』原理，從第一級船閘到第五級，從霸下慢慢爬到壩上，提升高度有113米，全程走完要3.5小時」

另外，較小的船體搭乘「升船機」，有如坐電梯。原理也是等水柱滿小船上升，時間比大船通過快40分鐘左右。不過採訪當天進行維修，無法目睹「升船機」運作模式。」

▲▼湖北,宜昌,三峽,大壩,五級船閘, 。（圖／記者任以芳攝）

據了解，還沒建造三峽水壩以前，宜昌前往重慶段多有險灘、暗流，興建大壩後流域趨於穩定。龔文婷指出， 「2021年雙線5級船閘貨運量達到1.462億噸，加上升船機，兩者總加總貨運量達到1.5億噸，貨運效益有非常大提升。2003年至今船閘整體貨運量達到17.6億噸。」

由於三峽航道日益繁忙，貨輪越來越多，五級船閘經常出現擁堵，也曾出現一些貨船等上半個月過不了閘的情況，2018年1月起大陸海事部門取消所有三峽豪華游輪優先過閘權，必須和其他貨船一樣排隊過閘。

▼三峽大壩五級船閘口門「天下第一門」 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼湖北,宜昌,三峽,大壩,五級船閘, 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼湖北,宜昌,三峽,大壩,五級船閘, 。（圖／記者任以芳攝）

▲三峽大壩壩頂俯瞰洩洪閘口 。（圖／記者任以芳攝）

登上三峽大壩壩頂視野遼闊，依照往年時間點7到10月是汛期，也是觀看洩洪最佳時機，但適逢大陸今年氣候反常，長江流域中下游發生嚴重旱災，記者採訪當天，三峽大壩蓄水線大約是處於145米基礎水線，洩洪閥門一片平靜，外界也很關切今年旱情是否影響整體發電量？

三峽集團流域樞紐運行管理中心龔文婷受訪首先表示，「乾旱問題對於船閘貨運沒有太大影響，船閘正常從下游往上行駛或從上游往下行駛。」

▲▼三峽大壩全景、五級船閘空拍全景 。（圖／湖北電視台提供）

▲三峽大壩全景 。（圖／湖北電視台提供）

談到受到今年旱情衝擊，確實有影響三峽大壩正常發電量。龔文婷說，今年的發電確實較往年有一定的降低，但今年4月份的發電量，又比往年有大幅度提升，只是進入7月份來水實在是太枯，發電較往年來說還是有一定的下降，數值暫時沒有統計好。

根據資料顯示，三峽大壩裝有34台發電機組，全部運作是2250萬千瓦的功率。至於何時全開，和蓄水量有關係。2006年，目標是給八省兩市供電（上海、重慶、浙江、江蘇、河南、湖北、湖南、廣東、江西、安徽）。

據了解，2020年大陸全年發電量達到7.42萬億度，其中56.6%為火力發電第一，第二是水力發電，佔比16.8%，三峽大壩2020年佔其發電量1.5%左右，證明供電能力還是具有十分重要影響力。

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