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大陸 大陸焦點 特派現場

世界之壩2／西方質疑三峽大壩誘發旱災　全球暖化極端氣候值得省思

記者任以芳／宜昌報導

湖北宜昌三峽大壩是世界上最大水利樞紐工程，也是少數能從太空用肉眼觀測到的人工建築，關於它的建成利弊始終飽受質疑。美國NASA曾於2003年到2009年研究三峽周圍地區的降水量，分析認為三峽大壩的存在影響長江水路和水氣系統。接受《東森新媒體ETtoday》訪問三峽集團流域樞紐運行管理中心指出，三峽水壩建成後，確實有許多不友好的聲音，中國氣象局、國家修復曾做過相關研究，三峽工程修建蓄水只限於三峽庫區小範圍影響，但多年來防洪蓄水、抗旱補水功能卻發揮明顯作用。

▲▼三峽大壩全景、五級船閘空拍全景 。（圖／湖北電視台提供）

▲三峽大壩、五級船閘空拍全景 。（圖／湖北電視台提供）

長江是世界第三大河流，總長6300公里。二十多年前，大陸官方拍板定案在湖北宜昌段建造攔截長江的三峽水壩，引起外界諸多爭議。首先牽動龐大的生態環評工程，大範圍土地將永久淹沒在水庫之下，江邊沿岸百萬人口被迫大遷徙，重新毀林開荒、陡坡種植，土地重配貧瘠化、水土流失面積擴大等問題一一浮現...。

尤其，這十幾年來乾澇災害等氣候變遷，長江流域的「陸地生態系統」變得脆弱敏感，外界漸漸把這些矛頭指向三峽大壩建成的原因。大陸民間甚至謠言「長江龍脈被截斷，導致風不調、雨不順。」

究竟大壩的建成與氣候反常是否有關聯？接受《東森新媒體ETtoday》訪問的三峽集團流域樞紐運行管理中心龔文婷首先強調大壩「抗洪蓄水」功能。「每年1到5月份枯水期，三峽工程不斷向下游補水，緩解旱情。到了汛期發揮防洪作用，使中下游免遭受水災之苦。」

龔文婷進一步介紹，「三峽大壩也有調節蓄水功能，出口流量按多年研究，保證蓄水期間下洩流量，能夠滿足中下游正常生產、生活、生態各方面的用水需求。」

▲▼ 湖北專題/2022、湖北宜昌、三峽大壩 。（圖／記者任以芳攝）

▲長江過去淹水歷史 。（資料圖／湖北電視台提供）

回顧歷史，長江確實基本每十年泛濫一次，根據大陸官方資料統計，單是20世紀一百年內，約有30萬人死於水患。三峽大壩確實以科學工程方式保護下游長江平原地區1500萬人口以及370萬畝農田生命財產安全。

但事情總有雙面刃，首先修建水庫改變生態，古老活化石長江白鱘因過度捕撈加上無法洄游產卵已徹底滅絕；2006年重慶大旱後，美國NASA於2003年到2009年，運用熱帶降雨測量衛星發回的數據，研究預測三峽大壩的建設對周圍地區的降水量分析。

數據指出大壩導致長江660千米的水路系統，出現水汽運動不協調的情況，影響周邊地區氣候，變得更加乾熱。但根據《長江三峽水利樞紐環境影響報告書》中的數據，影響範圍最大不會超過10公里。兩者數據有明顯出入。

▲▼ 湖北專題/2022、湖北宜昌、三峽大壩 。（圖／記者任以芳攝）

▲三峽集團多年做相關研究：大壩建成不能與影響氣候變遷劃上等號。（圖／記者任以芳攝）

龔文婷回應，「確實外界輿情對三峽工程有一些不太友好聲音，過去中國氣象局、國家修復中心非常權威機構也做過相關研究，三峽工程修建蓄水，只限於三峽庫區所建非常小範圍氣候影響。對於大尺度、大流域氣候變遷影響微乎其微。把三峽工程修建擴大到影響整個氣候，甚至是更大範圍氣候影響，完全是無稽之談。」

面對西方媒體「三峽大壩滅絕生態」說，三峽工程首批建設者、前大陸長江三峽工程開發總公司首任總經理陸佑楣也回應，「防洪是三峽大壩的首要功能，也是三峽工程最大的生態效益。目的在於改變不利於人類可持續發展的狀態，改善人類生存環境，減少災害。」

▲▼ 湖北專題/2022、湖北宜昌、三峽大壩 。（圖／記者任以芳攝）

▲三峽大壩 。（圖／記者任以芳攝）

截至目前，三峽大壩多項數據顯示，作為世界上最大的水電站，三峽工程每年發電900多億千瓦，對於下游鄱陽湖、洞庭湖在非汛期進行補水，保證中下游庫區的用水。

根據大陸相關研究顯示，從世界範圍看，國外規模大過三峽大壩的水庫，迄今沒有科學家認為會大範圍改變區域氣候。因此，長江中下游地區的乾旱問題，始終沒有直接證據和三峽大壩有關係，而「全球暖化」的極端天氣反倒是世界各國最擔憂因素。

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