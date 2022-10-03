世界之壩3／三峽大壩抵抗核攻擊　百萬三峽移民犧牲成就舉世工程

記者任以芳／宜昌報導

湖北宜昌三峽水壩歷時20多年竣工，這項工程是一座堅固的混凝土重力壩，號稱能抵抗「核彈級」威脅，保障長江中下游安全。另外，和三峽工程一樣備受關注的還有當年離開家園的百萬「三峽移民」，《東森新媒體ETtoday》記者特地走訪的搬遷江邊的許家衝村，原本是靠捕魚維生村民上岸後慢慢轉型，靠著賣茶、種臍橙，婦女學刺繡等手藝、直播帶貨，搭配旅遊觀光。如今村裡人均收入幾乎翻倍增長。

▲三峽大壩構想源自國父孫中山先生。（圖／湖北電視台提供）

「三峽大壩」源自國父理想

建造三峽建壩的設想，最早源自國父孫中山先生於1919年《建國方略》第二計劃第四部，其《實業計畫》認為長江「自宜昌以上，入峽行」這一段「當以水閘堰其水，使舟得溯流以行，而又可資其水利」。他考量在長江上建壩能「改善航運，利用水源」。

因20世紀30年代，長江中下游發生兩次超級水災，近30萬人喪生，1954年長江流域又爆發20世紀以來最大的一次洪災。大陸改革開放後，三峽工程再度回到公眾視野，經過大陸官方和專家學者多次激烈討論，最後拍板興建三峽大壩，總斥資2500億（單位：人民幣，同下）。

定調以「防洪、發電、航運」為核心利益功能，並且訂出「175米」水線，從此長達193公里的長江三峽的部分區域、古老文物永遠深埋江水之下。

▲三峽大壩設計承受一定程度核彈攻擊 。（圖／記者任以芳攝）

「鋼鐵」三峽大壩「抵抗」核彈襲擊

工作人員私下向《東森新媒體ETtoday》記者介紹，當初設計三峽大壩嚴選工程材質，是一座堅固的混凝土重力壩，對常規武器和一定量的核武器襲擊有較強抵禦能力。

即使在特殊預警時間，三峽大壩能在7天內從正常蓄水位175米降到汛限水位145米，甚至更低，保證下游安全。

但現代戰爭「國際法」明確禁止破壞水庫大壩，有違人道主義，一般來說水庫不會成為首選軍事目標。

▲ 三峽大壩建造時，湖北、重慶120萬「三峽移民」揮別江邊故里。（圖／記者任以芳攝）

百萬「三峽移民」成就世界水壩

為了成就舉世無雙的水利工程，自1994年至2010年，湖北、重慶21個區縣的120萬人口不得不揮別故鄉，前往未知的新家園，這群默默犧牲英雄被貼上「三峽移民」的標籤，三峽庫區已搬遷安置移民130余萬人。

《東森新媒體ETtoday》記者實際走訪其中一個三峽移民搬遷村，位於三峽工程左岸的西陵峽畔宜昌市夷陵區太平溪鎮許家衝村，目前是長江三峽黃金旅遊帶的關鍵點，被譽為「壩頭庫首第一村」，村域面積6.87平方公里，人口599戶1439人，集合西灣村、覃家沱村民搬遷至此，其中壩庫區移民1260人。

▼ 三峽移民情況，村民帶著行囊最後一眼回眸故鄉。（圖／翻攝澎派新聞）

▲三峽移民搬遷村-許家衝村擁有污水處理廠 。（圖／記者任以芳攝）

走進許家衝村第一印象，村子擁有污水處理廠，所有生活、農業等污水經過循環過濾再利用，一點一滴不排放回長江裡。村裡特地打造洗衣池，讓老一輩繼續「用木槌」洗衣，讓人搬離大山江邊老家那份的情懷。

1994年為響應三峽工程建設的號召，許多老一輩人們搬遷到了許家衝村，江邊做機器化工廠搬遷到規劃的園區，世代靠捕魚為生的人，頓時失去謀生能力，不少移民人群處於貧困狀態。

當地政府輔導就業轉型，一開始種植中草藥、茶葉、臍橙，村民組織合作社，一起入股分紅，多年下來慢慢安居樂業，極少部分的人抗拒轉型，抑鬱度日。近十年，大陸流行電商，許家衝村再次轉型，二代子女也回鄉打拚創業，謝蓉就是一個好例子。

▲許家衝村轉型之一婦女刺繡產業 。（圖／記者任以芳攝）

謝蓉創立「三峽·艾」特色品牌，傳承峽江繡藝「牽花繡」、發展手工刺繡產品，旗下員工都是在家工作的婦女。「牽花繡是三峽地區的傳統手工藝，只要初期培訓，可以實現在家門口就業。」 謝蓉介紹。

《東森新媒體ETtoday》記者實際走進「三峽·艾」基地，現場擺放上百種手工藝品有新潮香囊、鞋墊、耳環、手環、抱枕等飾品，看得讓人愛不釋手。其中，台灣客家花布創意中華鱘香包也非常受歡迎，習近平2018年來訪時也曾關注過。

謝蓉受訪說，「疫情之前，手工DIY材料包青花瓷香囊掛件一個月銷售40多萬件，疫情後少一半。基地今年再轉型做雪茄國內加工廠，整體每個月收入有十多萬（單位：人民幣，同下）。」

▲許家衝村從農業到電商經過20多年轉型，年人均收入大幅提升 。（圖／記者任以芳攝）

據了解，當地80多位壩區移民婦女成為專業繡娘。如今的許家衝村，不光合作社效益逐年提升，也成了三峽周邊小有名氣的旅遊「打卡地」，2021年有近7萬遊客進村遊玩住宿和採購。早期許家衝村人均純收入只有2千，2021年已經到了22476元，比2018年人均收入增長了9000多元，移民就業率達95%以上。

曾經一無所有「三峽移民」，當年為了成就三峽大壩傳奇工程，不得不搬遷世代居住的祖輩故鄉，如今靠自己雙手帶領後代子孫重新拚搏，走出他們新移民生存之路。