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6成土地嚴重乾旱！烏拉圭嚴重缺水　人民被迫飲用「海水」解渴

卡內隆格蘭德水庫嚴重缺水。（圖／達志／路透社）

▲卡內隆格蘭德水庫嚴重缺水。（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

目前有消息指出，南美洲烏拉圭正面臨74年以來最嚴重的缺水情形，境內6成國土被判定為嚴重乾旱，民眾連日常用水都不足夠，被迫飲用海水解渴。也因為嚴重缺水的問題，以農業為主的烏拉圭，經濟也受到嚴重的打擊。

根據《CNN》報導指出，目前烏拉圭正面臨74年以來最嚴重的缺水情況，烏拉圭氣象研究所一份報告指出，境內有6成以上的國土正面臨的嚴重乾旱的問題。而導致這次的乾旱發生，除了氣候變遷外，亞馬遜雨林的過度濫墾濫伐，也是導致乾旱問題加劇的因素之一。

而乾旱也導致以農業為主的烏拉圭，在經濟上遭受嚴重的打擊。根據烏拉圭當局預測報告指出，這次的乾旱，將會讓2023年出現18億美元的經濟損失。

除了農業問題外，民生上也出現極為嚴重的問題，當地水庫卡內隆格蘭德（Canelón Grande），原本可以為首都100萬人提供日常用水，但現在卻變成一片泥濘。而為全國60%人口提供淡水的帕索塞韋里諾河，也出現歷史最低水位，推估在7月初時，帕索塞韋里諾河會完全乾枯。

而近幾周，為了持續供應水源給民眾使用，當地水務公司OSE申請豁免飲用水鹽度規範，之後便將淡水與河口的海水做混和，以此增加供給量。但這類型的海水即便有經過淡水沖淡過，但鹽度仍然太高，讓民眾無法飲用。

也因為自來水變得十分的鹹，一份研究報告指出，烏拉圭首都蒙特維多與鄰近的卡內洛內斯省的瓶裝水，在5月份的銷量直線上升，相較於去年同期增長224%之多。但即便如此，烏拉圭當地還是有許多民眾沒錢購買瓶裝水，僅能逼迫自己從水龍頭中取水飲用。

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