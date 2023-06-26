極端高溫天氣影響電力負荷　陸水電大省發電量降幅擴大供需吃緊　

▲極端高溫天氣影響，大陸各地持續研究夏季高峰電力供需問題。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸華北等地6月15日至17日出現日最高氣溫達攝氏35度以上的高溫天氣，涵蓋146萬平方公里，包含12個國家級氣象站日最高氣溫皆突破6月極值，提早出現的極端高溫天氣讓不少人對即將來臨的夏季高峰電力負荷感到憂心。尤其大陸在電力負荷「冬夏」雙高峰特徵日趨明顯，水電大省發電量持續出現降幅，2023夏季電力供需形勢吃緊，或存在電力缺口。

▲雲南曲靖相關工作人員協助民眾抽水保障供電。（圖／翻攝新華網）

《澎湃新聞》報導，眼下長江流域已全面進入主汛期，但雲南、四川兩個水電大省的水電出力情況並沒有好轉，反而發電量同比下降幅度還在進一步擴大。

大陸國家統計局數據顯示，今（2023，下同）年5月，四川省水力發電量同比下降24.4%，較4月下降11.9%的降幅繼續擴大；雲南省水力發電量同比下降43.1%，也較4月下降41.9%的降幅繼續擴大。

中電聯統計與數據中心主任王益烜表示，今年若出現長時段大範圍極端氣候，則全國最高用電負荷可能比2022年增加1億千瓦左右，「受2022年下半年以來降水持續偏少，導致今年初主要流域水庫蓄水不足，並疊加今年以來降水繼續偏少影響，水電生產能力持續下降。」

▲雲南旱情將影響夏季水力供電。（圖／翻攝雲南網）

大陸氣象部門預估，夏季（6月至8月）西南地區東部及華中中部氣溫偏高、降水偏少，湖北大部、湖南北部、重慶東部、四川東北部等地降水偏少2至5成，可能出現區域性氣象乾旱。

不僅如此，四川、雲南兩個水電大省的旱情已經逐漸顯現。以四川為例，截至6月18日已有42個國家級氣象觀測站夏旱持續，其中輕旱3站，中旱7站，重旱19站，特旱13站。同時，四川和雲南是大陸主要的水力發電大省，水電裝機容量佔其全部裝機容量近80%，高溫乾旱已對當地電力供應及電力外送產生影響。

其中，雲南省水力發電量從3月起便連續下降，3至5月份當月水力發電量同比增長幅度分別為-14.2%、-41.9%和-43.1%；四川省水力發電量雖在一季度保持13.8%的增長，但4月當月下降11.9%，1至4月增幅為6.5%，5月便下降24.4%，導致1至5月水力發電量增長由正轉負，變為下降1.5%。

華北電力大學經濟管理學院教授袁家海指出，以四川去（2022）年面臨的「缺電潮」為例，夏季高溫時期，降水量顯著降低，各大流域來水銳減造成水電發電出力驟減，「四川作為西電東送的重要省份，在自身缺電的情況下也難以外送電力滿足其他省份電力的調控需要。」

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強建議，為了應對極端情況下的能源短缺，加快電網智能化建設、促進省際電網互聯以及推進多元化電力結構供應體系建設是有效的措施。