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基隆+767！專責病房空床率42.6%　林右昌籲儘速接種疫苗

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（2日）公布國內本土病例，新增4萬3241例，其中基隆新增767例，全市專責病房空床率42.6%，市長林右昌表示，中央流行疫情指揮中心繼先前開放第1類對象追加接種Moderna（莫德納）次世代雙價疫苗，自3日起將開放對象擴及第2類對象，請符合資格的民眾儘速接種，提升抵抗Omicron變異株病毒保護力。

衛生局表示，中央流行疫情指揮中心已宣布，自10月3日起開放包括醫事人員等在內的第2階段對象追加接種Moderna次世代雙價疫苗，且與最後1劑基礎劑／基礎追加劑或前1劑追加劑應間隔至少12週（84天）。此外，指揮中心也提醒民眾，接種疫苗後可降低感染後重症及死亡的風險，且依據臨床試驗顯示，含有原始株及BA.1變異株之雙價疫苗相較於單價疫苗，對於抵抗Omicron變異株有較佳的保護力。

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▲20221002基隆疫情。（圖／基隆市政府提供）

衛生局說，目前已開放第1階段對象，包含65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者等對象接種Moderna次世代雙價疫苗，符合開放對象可依自身風險及意願評估，儘速完成雙價疫苗追加劑接種。

基隆市疫情部分，本市今日767名確診人數中，包括外縣市通報94例，佔12.26%；其中女性410人、男性357人；若以年齡別區分的話，25-34歲有143人最多，占18.64%；35-44歲有135人次之，占17.60%，至於75歲以上的長者有36人、65-74歲有73人、6歲以下有35人。

▲20221002基隆疫情。（圖／基隆市政府提供）

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房136床，目前收治78人、空床58床，空床率42.6%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症52名、中症2名、輕症4名；部立基隆醫院：中症1名、輕症16名；三總基隆分院：輕症3名；礦工醫院無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估19萬8487人，利用快速通道的有4萬6928人，有10萬2420人完成居家醫療評估，居家醫療已入案8萬0219人，條件不符合則有2萬2250人。

▲20221002基隆疫情。（圖／基隆市政府提供）

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