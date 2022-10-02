女兒造句寫對卻被扣分！媽一聽原因超慚愧　網友笑爛

▲女童考卷上答案寫對，卻被老師扣分。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



網搜小組／柯振中報導

孩子在學校的一舉一動，都會讓父母相當掛念。一名女子日前檢查女兒的國文試卷，發現試卷上有一題明明寫對，卻被老師扣分，讓她十分不解，後來追問之下得到答案，才讓她恍然大悟，離奇的經驗也引起網友討論。

這名女子在「爆廢公社」表示，女兒在學校考試時，試卷當中有一題「由於…所以…」的造句題目，女兒在題目上寫了「由於我沒有帶課本，所以老師叫我去外面站」，沒想到竟遭老師扣分，讓她感到不解。

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女子提到，這只是想像中的造句，並非事實，不曉得為何女兒會被扣分，於是持續進行逼問。後來才知道，原來這是更改過的答案，女兒原先作答時，是寫「由於我沒有帶課本，所以老師去外面站」。

▼原來，女兒本來寫「由於我沒有帶課本，所以老師去外面站」。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



女子十分無言，終於釐清了事情真相，對女兒的童言童語哭笑不得，也直言「她的造句每次都會讓老師腦充血」。

網友們看完奇葩的造句，也忍不住出言調侃，「老師沒提醒，所以老師罰站沒毛病」、「老師深表痛心，所以去外面站」、「自己沒帶課本還想讓老師罰站」、「這是訂正之後的啦，訂正之前是老師去外面站，老師為什麼要去外面站啦哈哈哈」、「老師自責，所以自己去外面罰站，是個好老師。」

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