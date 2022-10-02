　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女兒造句寫對卻被扣分！媽一聽原因超慚愧　網友笑爛

▲教室，讀書，上學，課業，學生。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲女童考卷上答案寫對，卻被老師扣分。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

網搜小組／柯振中報導

孩子在學校的一舉一動，都會讓父母相當掛念。一名女子日前檢查女兒的國文試卷，發現試卷上有一題明明寫對，卻被老師扣分，讓她十分不解，後來追問之下得到答案，才讓她恍然大悟，離奇的經驗也引起網友討論。

這名女子在「爆廢公社」表示，女兒在學校考試時，試卷當中有一題「由於…所以…」的造句題目，女兒在題目上寫了「由於我沒有帶課本，所以老師叫我去外面站」，沒想到竟遭老師扣分，讓她感到不解。

[廣告]請繼續往下閱讀...

女子提到，這只是想像中的造句，並非事實，不曉得為何女兒會被扣分，於是持續進行逼問。後來才知道，原來這是更改過的答案，女兒原先作答時，是寫「由於我沒有帶課本，所以老師去外面站」。

▼原來，女兒本來寫「由於我沒有帶課本，所以老師去外面站」。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

▲▼女兒的考卷明明寫對，卻被老師扣分，媽媽一問才知道原因。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

女子十分無言，終於釐清了事情真相，對女兒的童言童語哭笑不得，也直言「她的造句每次都會讓老師腦充血」。

網友們看完奇葩的造句，也忍不住出言調侃，「老師沒提醒，所以老師罰站沒毛病」、「老師深表痛心，所以去外面站」、「自己沒帶課本還想讓老師罰站」、「這是訂正之後的啦，訂正之前是老師去外面站，老師為什麼要去外面站啦哈哈哈」、「老師自責，所以自己去外面罰站，是個好老師。」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►「理膚寶水」超級品牌日5折起！這些超熱賣必囤

ET快訊
多久洗一次澡？答案揭曉　「這4部位懶得洗」恐發臭染病
士林夜市復活！「白晝之夜」現場畫面曝光　全是人頭網看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

白晝之夜「士林變澀谷」罕見人牆塞爆12小時！網驚：明破5萬大關

女兒造句寫對卻被扣分！媽一聽原因超慚愧　網友笑爛

高雄女看牙醫「被偷申報洗牙」　網檢查健康存摺傻眼：產檢變流產

煉獄摔車了！發光機車「起步6秒壓車」慘摔　網笑翻：大哥沒有輸

士林夜市復活！「白晝之夜」現場畫面曝光　全是人頭網看傻

不適合交往「3對相剋星座CP」出爐！第2名難溝通沒解藥

喝果汁驚見「黑綠噁黴塊」！她秒吐嚇傻　供應商回應了

16歲少女魂斷北宜「登上表特板」她文末1句話引眾怒　被版主懲處

煎魚不破皮靠3秘訣　家常菜「紅燒黃魚」4步簡單做！

顧客裸身取餐「浴巾滑落」！外送員目睹崩潰：抱歉我太快來了

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

韓韶禧「打眉釘」帥氣現身　一身黑OOTD顏值零死角!!

女不爽被炒...乾哥撂人挺　堵老闆談判釀11人大亂鬥

父女聯手大跳國標舞！　專業爸舞姿優雅超自信

關穎160坪一戶兩梯豪宅曝光！ Joeman驚呆「工作間像VIP室」

見小貓馬路上無助亂竄 善良外送員秒停車救援

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

李承鉉崩潰痛哭！摯友驟逝　吳建豪緊抱安慰：照顧好自己

白犀牛生產過程超震撼　「寶寶破膜」過程全紀錄

白晝之夜「士林變澀谷」罕見人牆塞爆12小時！網驚：明破5萬大關

女兒造句寫對卻被扣分！媽一聽原因超慚愧　網友笑爛

高雄女看牙醫「被偷申報洗牙」　網檢查健康存摺傻眼：產檢變流產

煉獄摔車了！發光機車「起步6秒壓車」慘摔　網笑翻：大哥沒有輸

士林夜市復活！「白晝之夜」現場畫面曝光　全是人頭網看傻

不適合交往「3對相剋星座CP」出爐！第2名難溝通沒解藥

喝果汁驚見「黑綠噁黴塊」！她秒吐嚇傻　供應商回應了

16歲少女魂斷北宜「登上表特板」她文末1句話引眾怒　被版主懲處

煎魚不破皮靠3秘訣　家常菜「紅燒黃魚」4步簡單做！

顧客裸身取餐「浴巾滑落」！外送員目睹崩潰：抱歉我太快來了

統一獅主場求止敗　克維斯交鋒樂天霸林爵

日本男粉穿超大粉紅毛衣向他致敬　庫茲馬暖給抱抱：他是傳奇

德國丹麥瑞典攜手　調查北溪輸氣管遭破壞案

烏克蘭申請加入北約　俄軍失守烏東重鎮利曼

ESPN專家估勇士下季只能當老八　「小氣之王」柯瑞上線回擊

周天瑋／相互理解這門功課很難

白晝之夜「士林變澀谷」罕見人牆塞爆12小時！網驚：明破5萬大關

女兒造句寫對卻被扣分！媽一聽原因超慚愧　網友笑爛

高雄女看牙醫「被偷申報洗牙」　網檢查健康存摺傻眼：產檢變流產

克里米亞俄軍空軍基地「發生大爆炸」　官方聲稱：飛機滑出跑道

俄羅斯23歲裸女4樓墜落　疑與人夫偷情被正宮抓包

生活熱門新聞

士林夜市復活！「白晝之夜」現場畫面曝光

不適合交往「3對相剋星座CP」出爐！第2名難溝通

16歲少女魂斷北宜「登上表特板」她文末1句話引眾怒

妹坐月子！她直擊「老公偷喝乳汁」手伸褲檔裡抖動　

吃到飽內行人不碰這2種　他揭內幕：員工也不吃

煉獄摔車了！發光機車「起步6秒壓車」慘摔

顧客裸身取餐浴巾滑落！外送員目睹崩潰

喝果汁驚見「黑綠噁黴塊」！她秒吐嚇傻　供應商回應了

北一女校友捐款是建中的10倍　網分析秒懂：難怪

白晝之夜士林變澀谷！網：明破5萬大關

開箱「好市多賓士車」差點載不下！網狂求1配件

6星座「桃花旺、好運強」！專家：一路旺到年底

礦泉水底部藏超跑掀轟動！業者爽翻回應了

他轟婦人占ATM 「餘額1元領什麼？」遭全網打臉

更多熱門

相關新聞

兒子作業寫錯卻被打勾！媽一問懂了

兒子作業寫錯卻被打勾！媽一問懂了

9月28日是教師節，許多人會向教師致意、感謝教學時的辛勞。不過，一名女子檢查兒子的數學作業時，意外發現有許多答案都是錯的，但答案上方還是打了勾，詢問兒子「是誰改的」，答案讓她差點暈倒，最後只能無奈喊一句「教師節快樂」。

高中女控「國小班導逼打手槍」　他獲判無罪

高中女控「國小班導逼打手槍」　他獲判無罪

學校不夠用！北屯最大重劃區首間國小動工　2025年招生

學校不夠用！北屯最大重劃區首間國小動工　2025年招生

受困時可發出求救訊號　新北小一新生專屬「啾啾防災頭套」

受困時可發出求救訊號　新北小一新生專屬「啾啾防災頭套」

女師罰國小童上下樓梯10趟　校方被判國賠

女師罰國小童上下樓梯10趟　校方被判國賠

關鍵字：

造句考卷國小學童

讀者迴響

熱門新聞

士林夜市復活！「白晝之夜」現場畫面曝光

鄭家純無碼私密照不怕外流！　

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

不適合交往「3對相剋星座CP」出爐！第2名難溝通

逾4000萬存款辦1年定存！可用餘額竟歸0

Baby被微博出賣！網心疼：還愛著黃曉明

市場買菜被提醒「爸媽都走了」　楊月娥逃回車上爆哭

鄭家純遭對象約3人行　結局曝光

尼克2個月大女兒緊急送醫！媽媽自責暴哭：對不起

韓新戀綜「先睡再交往」　一夜情當主軸網傻眼：下次變NTR

新北警處理完「橋下男焦屍」案44小時後亡　

16歲少女魂斷北宜「登上表特板」她文末1句話引眾怒

黃嘉千斷開夏克立16年婚哭了！

妹坐月子！她直擊「老公偷喝乳汁」手伸褲檔裡抖動　

俄羅斯認撤軍利曼　避免被烏軍包圍

更多

最夯影音

更多
太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」
帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

韓韶禧「打眉釘」帥氣現身　一身黑OOTD顏值零死角!!

韓韶禧「打眉釘」帥氣現身　一身黑OOTD顏值零死角!!

女不爽被炒...乾哥撂人挺　堵老闆談判釀11人大亂鬥

女不爽被炒...乾哥撂人挺　堵老闆談判釀11人大亂鬥

父女聯手大跳國標舞！　專業爸舞姿優雅超自信

父女聯手大跳國標舞！　專業爸舞姿優雅超自信

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面