　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

夫妻偷超商特愛這獨家炸物　摸走千元「大餐」吃完倒地大睡

台北市南港車站附近全家便利超商日傳傳出一對情侶佯裝購物，兩人一前一後遮擋店員視線，夫妻彼此掩護輪流下手偷竊店內的零食、巧克力、甚至連全家獨家代理的「頂呱呱」炸物也被這對鴛鴦盜搜刮一空，警方獲報後到場調閱監視器展開追查，赫然發現它們躲到旁邊軟體園區某大樓內享用戰利品，警網趕赴現場圍捕，到場發現兩人躺在地板呼呼大睡，在場警員看傻眼，喚醒告知兩人權利義務後將兩人逮捕。

▲警方逮捕吳姓夫妻檔並起獲大批從超商偷來的零食。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方逮捕吳姓夫妻檔並起獲大批從超商偷來的零食。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

▲警方逮捕吳姓夫妻檔並起獲大批從超商偷來的零食。（圖／記者張君豪翻攝）

南港警方表示，經查吳男（38歲）與黃女（41歲）夫妻檔兩人均有多次竊盜前科，落網時辯稱因錢包被竊無法返家，才會在8月23日夜宿南港車站，隔天中午因饑餓才道附近的全家超商下手行竊，店員向警方表示，兩人以一人背背包，一人在後竊取貨架上食材放入包包方式行竊店內零食、炸物，經店員清查發現採財損約在新台幣1千元之譜。

▲警方逮捕吳姓夫妻檔並起獲大批從超商偷來的零食。（圖／記者張君豪翻攝）

後來直到超商店員盤點架上商品才發現短少遭竊，店家調閱監視器這才發現吳姓夫妻檔下手偷竊，店員走出店外到附近大樓探查，發現自家商品外袋掉落一地，甚至發現偷零食的夫妻檔居然倒臥在大樓內地板呼呼大睡，氣得報警逮人。

直到轄區南港所警員到場，吳姓夫妻檔仍未醒來，經警方喚醒後，發現他們下手偷竊該超商約16件零食炸物，其中部分已被兩人吃下肚，警方則將現場包裝外袋、剩餘零食查扣，將兩人帶回詢後依觸犯竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。

【相關新聞】

►獨／神秘黑幫毒梟祭家法斬內鬼　GPS引殺機已釀1死1失蹤1重傷

►獨／新店咖啡商遭4槍爆頭內幕曝　神秘黑幫蒸發數十億全算他帳

►網紅Mini蝶控連千毅詐欺！警扣大量山寨貨...哀鳳竟是塑膠做的

►適合小朋友的「益生菌」60條特價1680元！調整體質、幫助消化

ET快訊
快訊／本土疫情上升！今增43241例、62死
英男拋妻小私奔烏克蘭妹「崩潰分手」　她最後結局曝
快訊／16歲少女死因曝！　「身體這2處」折斷索命
晃爆27秒！樂天女神曝舊照「坦承有整」：誰出生胸就大
快看email！　她見「外送平台通知」超驚喜：中3張
三媽最便宜150！　常客嘆「根本不是小火鍋」網怒+1
20多歲女呆坐烤肉店不點餐　業者報警才知「洋蔥真相」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

相驗死因結局曝！16歲少女魂斷北宜　身體「這2處」折斷索命

高雄火車站驚傳男子落軌！疑撿手機往下跳　代價恐讓他哭哭

瘋狂女偷拍示愛…打卡「他跟我說話」！副教授崩潰提告跟騷法

被遺忘的餛飩！花蓮翁下車才知糟了　警車急追公車攔停追回

騙豬仔前往柬埔寨逼做詐騙！人蛇女總務現世報　關進看守所禁見

花蓮女撞毀路邊停車落跑　警調監視器追到她家…這下慘了

夫妻偷超商特愛這獨家炸物　摸走千元「大餐」吃完倒地大睡

被迫檢查購物袋告贏量販店董座　再向小店員求償33萬卻輸了

20多歲女呆坐烤肉店不點餐　業者報警才知「這日子」背後藏洋蔥

處理焦屍後突亡..48歲警死因曝　即將升職卻留妻與大學兒哭斷腸

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

李承鉉崩潰痛哭！摯友驟逝　吳建豪緊抱安慰：照顧好自己

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

被抓包家中有異性衣物　神回覆讓女友一秒嬌羞

關穎160坪一戶兩梯豪宅曝光！ Joeman驚呆「工作間像VIP室」

韓韶禧「打眉釘」帥氣現身　一身黑OOTD顏值零死角!!

女不爽被炒...乾哥撂人挺　堵老闆談判釀11人大亂鬥

白犀牛生產過程超震撼　「寶寶破膜」過程全紀錄

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

相驗死因結局曝！16歲少女魂斷北宜　身體「這2處」折斷索命

高雄火車站驚傳男子落軌！疑撿手機往下跳　代價恐讓他哭哭

瘋狂女偷拍示愛…打卡「他跟我說話」！副教授崩潰提告跟騷法

被遺忘的餛飩！花蓮翁下車才知糟了　警車急追公車攔停追回

騙豬仔前往柬埔寨逼做詐騙！人蛇女總務現世報　關進看守所禁見

花蓮女撞毀路邊停車落跑　警調監視器追到她家…這下慘了

夫妻偷超商特愛這獨家炸物　摸走千元「大餐」吃完倒地大睡

被迫檢查購物袋告贏量販店董座　再向小店員求償33萬卻輸了

20多歲女呆坐烤肉店不點餐　業者報警才知「這日子」背後藏洋蔥

處理焦屍後突亡..48歲警死因曝　即將升職卻留妻與大學兒哭斷腸

浪貓進屋躲颱風　他驚見詭異「大鼠」猛嗑貓食一查竟是保育類動物

高雄又一間日系咖啡廳！蛋糕軟糯不膩口　搭配乳霜更添酸甜滋味

快訊／本土疫情連一週上升！今增43241例、62死

太陽能車「7個月免充電」曬1天跑70KM！流線外型創超低風阻係數

白金漢宮釋出最新官方照！威廉凱特走進王室核心　不見哈利梅根

台中超夯牛肉麵！厚切牛頰飄花椒香　麵條吸滿湯汁還淋上邪惡蛋液

重陽節必知6大禁忌「兩男忌談公事」　女兒回娘家記得帶2物品

英男收留烏克蘭妹！私奔到分手只花4個月　她小三當不成…要回國了

租屋處該自備「迷你洗衣機」？ 過來人狂滅火：還不如手洗

千億劉強東性侵案反轉！　開庭前一天「雙方和解」：偶然事件造成誤會

機車男手放禁忌部位　後座女伴抖不停！

社會熱門新聞

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

處理焦屍後突亡..48歲警死因曝　留妻與大學兒哭斷腸　

16歲少女自摔斷魂北宜　家屬：水泥車司機沒即時煞車

新北警處理完「橋下男焦屍」案44小時後亡　

狼父浴室內硬上女兒　只為檢查是否處女

獨／新店咖啡商遭4槍爆頭　絕命內幕曝光

少女北宜遭水泥車輾斃　男友及車主涉過失致死罪

台南男失蹤1天…友人見他「推土機重壓」氣絕

獨／少女北宜遭輾死　IG帳號突增20個

20多歲女呆坐烤肉不　報警才知背後藏洋蔥

少女被炒魷魚不爽　旱溪夜市爆11人大亂鬥

「柬埔寨豬仔」極樂片公開！　為尋歡狠騙髮小

快訊／苗栗中興工業區今晨大火　廠房全面燃燒

快訊／國3苗栗西湖段火燒車！焦黑濃煙狂竄

更多熱門

相關新聞

高雄火車站驚傳男子落軌　代價恐讓他哭哭

高雄火車站驚傳男子落軌　代價恐讓他哭哭

高雄火車站昨(1日)晚間驚傳有民眾落軌！有網友拍下，一名男子站在軌道上，一旁的乘客趕緊將他拉上月台，畫面讓人飽受虛驚。警方證實，男子疑似為了撿手機才會跳下月台，不過行為已觸法，將追查男子身分，可處新台幣1萬元至5萬元罰鍰。

快訊／國3苗栗西湖段火燒車！焦黑濃煙狂竄

快訊／國3苗栗西湖段火燒車！焦黑濃煙狂竄

和賴清德同台卻臭臉？　陳時中斥：看圖說故事

和賴清德同台卻臭臉？　陳時中斥：看圖說故事

騎車沒打燈警盯上　台中通緝犯躲高雄被逮

騎車沒打燈警盯上　台中通緝犯躲高雄被逮

白晝之夜「2大缺點」被狠批！網去完失望了

白晝之夜「2大缺點」被狠批！網去完失望了

關鍵字：

南港警分局南港所夫妻檔慣竊超商大睡影音

讀者迴響

熱門新聞

中職啦啦隊晃爆27秒！　最後伸進胸掏出亮點

69歲曾志偉「擁吻26歲超兇艷模」極樂影片瘋傳！

謝忻「大尺度私密照」又外洩！閨蜜男星洩密PO出

鄭家純無碼私密照不怕外流！　

快訊／夏克立罕見動怒哭了！離婚黃嘉千嗆「謊言」

不適合交往「3對相剋星座CP」出爐！第2名難溝通

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

士林夜市復活！「白晝之夜」現場畫面曝光

逾4000萬存款辦1年定存！可用餘額竟歸0

處理焦屍後突亡..48歲警死因曝　留妻與大學兒哭斷腸　

Baby被微博出賣！網心疼：還愛著黃曉明

龍山寺不靈了？命理師曝原因：兵將罷工了

16歲少女自摔斷魂北宜　家屬：水泥車司機沒即時煞車

頂大畢業「交往私校男友」！媽一聽學歷哭了

粉專認了造謠蔣萬安「小倆口」　合照女主播嗆告

更多

最夯影音

更多
太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」
李承鉉崩潰痛哭！摯友驟逝　吳建豪緊抱安慰：照顧好自己

李承鉉崩潰痛哭！摯友驟逝　吳建豪緊抱安慰：照顧好自己

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

被抓包家中有異性衣物　神回覆讓女友一秒嬌羞

被抓包家中有異性衣物　神回覆讓女友一秒嬌羞

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面