夫妻偷超商特愛這獨家炸物　摸走千元「大餐」吃完倒地大睡

台北市南港車站附近全家便利超商日傳傳出一對情侶佯裝購物，兩人一前一後遮擋店員視線，夫妻彼此掩護輪流下手偷竊店內的零食、巧克力、甚至連全家獨家代理的「頂呱呱」炸物也被這對鴛鴦盜搜刮一空，警方獲報後到場調閱監視器展開追查，赫然發現它們躲到旁邊軟體園區某大樓內享用戰利品，警網趕赴現場圍捕，到場發現兩人躺在地板呼呼大睡，在場警員看傻眼，喚醒告知兩人權利義務後將兩人逮捕。

▲警方逮捕吳姓夫妻檔並起獲大批從超商偷來的零食。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

南港警方表示，經查吳男（38歲）與黃女（41歲）夫妻檔兩人均有多次竊盜前科，落網時辯稱因錢包被竊無法返家，才會在8月23日夜宿南港車站，隔天中午因饑餓才道附近的全家超商下手行竊，店員向警方表示，兩人以一人背背包，一人在後竊取貨架上食材放入包包方式行竊店內零食、炸物，經店員清查發現採財損約在新台幣1千元之譜。





後來直到超商店員盤點架上商品才發現短少遭竊，店家調閱監視器這才發現吳姓夫妻檔下手偷竊，店員走出店外到附近大樓探查，發現自家商品外袋掉落一地，甚至發現偷零食的夫妻檔居然倒臥在大樓內地板呼呼大睡，氣得報警逮人。



直到轄區南港所警員到場，吳姓夫妻檔仍未醒來，經警方喚醒後，發現他們下手偷竊該超商約16件零食炸物，其中部分已被兩人吃下肚，警方則將現場包裝外袋、剩餘零食查扣，將兩人帶回詢後依觸犯竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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