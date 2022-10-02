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社會 社會焦點 保障人權

高雄火車站驚傳男子落軌！疑撿手機往下跳　代價恐讓他哭哭

記者許宥孺／高雄報導

高雄火車站昨(1日)晚間驚傳有民眾落軌！有網友拍下，一名男子站在軌道上，一旁的乘客趕緊將他拉上月台，畫面讓人飽受虛驚。警方表示，男子疑似為了撿手機才會跳下月台，不過行為已觸法，將追查男子身分，可處新台幣1萬元至5萬元罰鍰。

▲高雄火車站驚傳民眾落軌。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲高雄火車站驚傳民眾落軌，民眾探頭關注。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

有網友在「社會事新聞影音」社群po出一段12秒影片，並指出地點是在高雄火車站，影片中有人不明原因落軌，不少乘客目睹過程，全都探頭關注。

畫面中清楚錄下，軌道後方紅燈已經亮起，但卻有一名男子站在軌道上，畫面看了十分嚇人，而月台上的乘客緊抓著男子的手，要將他拉上月台，但一個人拉不動，還有其他乘客也一起幫忙，最後成功將男子拉上月台，結束一場虛驚。

▲高雄火車站驚傳民眾落軌。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲乘客合力將男子拉上月台。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

鐵路警察局高雄分局表示，警方未接獲報案，不過事後追查，此案發生在1日晚間9點56分，一名男子在高雄火車站1月台10處落軌，經了解，疑似因手機掉到月台下方，所以跳下月台找手機。

警方指出，男子的行為已觸犯《鐵路法》第57條第2項，「行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所」，警方將循線追人，後續依同法70條1項移送，可處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。

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