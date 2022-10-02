16歲女北宜遭輾斃！母質疑水泥車沒煞車要求償　駕駛喊冤這樣說

記者陳以昇／新北報導

新北市16歲周姓少女上個月30日騎乘男友借來的機車，到北宜跑山練過彎壓車，卻疑因車胎胎紋磨平，自摔甩飛到對向車道，遭急駛而來的水泥預拌車輾斃，家屬質疑水泥車沒及時煞車，但根據行車紀錄器顯示，駕駛事發時立即煞車，還將車往右急轉避開，幾乎都快撞上山壁，卻仍發生憾事。

▲16歲周姓少女過彎壓車自摔，遭水泥預拌車輾斃。（圖／記者陳雕文翻攝）

新店警分局上個月（9月）30日上午9時許接獲報案，指稱北宜公路財茂彎發生嚴重車禍，警消救護人員到場時，16歲周姓少女自摔甩飛到對向車道，遭急駛而來的水泥預拌車輾壓，倒在血泊中，當場沒有呼吸心跳，緊急對她實施急救並送往萬芳醫院救治仍回天乏術。

▼救護人員緊急對少女急救。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方調查，機車是死者16歲周女的22歲林姓男友，向友人19歲張男借來的，警訊後將2人及50歲鄭姓水泥車司機依過失致死罪送辦；少女的母親質疑水泥車駕駛看到女兒自摔後，為何沒有緊急煞車，還將女兒輾斃，強調要向駕駛求償。

水泥預拌車司機喊冤，他表示自己常常行駛北宜公路，知道財茂彎常有機車騎士壓車過彎，行經時都會特別注意；事發時，他看到少女連人帶車甩飛到行車動線上，立即踩煞車，還馬上將方向盤往右轉，試圖閃避，水泥車都差點就撞上右邊山壁，但少女仍被左後輪輾壓，造成憾事，絕對沒有罔顧人命，目前已經聯繫保險公司，將會面對後續理賠問題。

▼周姓少女遭水泥車輾斃，家屬質疑駕駛沒有煞車。（圖／記者陳雕文翻攝）