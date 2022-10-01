「小男女飄移飆車」沒戴安全帽　1互動超尷尬！網砲翻：只有10歲吧

▲原PO直擊，一對小男女沒戴安全帽騎車。（圖／翻攝爆料公社）



網搜小組／劉維榛報導

新北16歲少女借機車，獨自1人騎上北宜公路，不料途中自摔到對向車道，慘遭水泥預拌車輾斃。而一名網友搖頭直呼，今（1）日在超商直擊一對小男女沒戴安全帽，似乎是無照騎車，玩命飄移騎行過程全被錄下，引發大批網友砲翻「這只有10歲吧」、「無照還不戴安全帽啊，擺明就是叫警察，來抓我啊」。

一名網友看到16歲少女借車去北宜練「卡普」（壓車），卻不幸身亡的消息後，他也在臉書《爆料公社》貼出一段影片，接著搖頭直呼「上一個是16歲...那現在？現在的小朋友真令我大開眼界。」

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從影片聲音可得知，當時原PO在超商裡面，隔著透明玻璃看到一對小男女坐上機車，但兩人皆沒戴安全帽，且年紀似乎還未滿18歲。而畫面中可見，騎士小弟顛著腳往後退，接著在路口看著左右來車，車身重心非常不穩，隨即左彎揚長而去，過程中行徑左右飄移，讓人看了膽戰心驚。

▲前方小弟重心超不穩，騎車還左右飄移，讓人看了捏把冷汗。（圖／翻攝爆料公社）



影片曝光後，引來近4千名網友狂轟，「那個屁孩感覺連油門還不太會催的模樣餒... 我很擔心他催過頭，然後撞到前面的機車或汽車」、「安全帽不會戴？後照鏡不會裝？」「想晚7天回家也不要害別人」、「有拍到車牌就好辦，去檢舉」、「這個連16歲都還沒滿吧」、「無照還不戴安全帽啊，擺明就是叫警察，來抓我啊」、「這種騎法早晚會被擊敗」、「腳是不是踩不到地」。

還有網友仔細觀察影片，發現兩人坐超遠，凸顯彼此互動超尷尬，「坐這麼遠，吵架噢」、「而且座那麼遠，一看就是工具人」、「坐那麼遠，一定剛見面的」、「一定不是情侶」。

▼網友看了狂搖頭。（圖／翻攝爆料公社）

