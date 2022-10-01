　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「小男女飄移飆車」沒戴安全帽　1互動超尷尬！網砲翻：只有10歲吧

▲▼ 。（圖／翻攝爆料公社）

▲原PO直擊，一對小男女沒戴安全帽騎車。（圖／翻攝爆料公社）

網搜小組／劉維榛報導

新北16歲少女借機車，獨自1人騎上北宜公路，不料途中自摔到對向車道，慘遭水泥預拌車輾斃。而一名網友搖頭直呼，今（1）日在超商直擊一對小男女沒戴安全帽，似乎是無照騎車，玩命飄移騎行過程全被錄下，引發大批網友砲翻「這只有10歲吧」、「無照還不戴安全帽啊，擺明就是叫警察，來抓我啊」。

一名網友看到16歲少女借車去北宜練「卡普」（壓車），卻不幸身亡的消息後，他也在臉書《爆料公社》貼出一段影片，接著搖頭直呼「上一個是16歲...那現在？現在的小朋友真令我大開眼界。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

從影片聲音可得知，當時原PO在超商裡面，隔著透明玻璃看到一對小男女坐上機車，但兩人皆沒戴安全帽，且年紀似乎還未滿18歲。而畫面中可見，騎士小弟顛著腳往後退，接著在路口看著左右來車，車身重心非常不穩，隨即左彎揚長而去，過程中行徑左右飄移，讓人看了膽戰心驚。

▲▼ 。（圖／翻攝爆料公社）

▲前方小弟重心超不穩，騎車還左右飄移，讓人看了捏把冷汗。（圖／翻攝爆料公社）

影片曝光後，引來近4千名網友狂轟，「那個屁孩感覺連油門還不太會催的模樣餒... 我很擔心他催過頭，然後撞到前面的機車或汽車」、「安全帽不會戴？後照鏡不會裝？」「想晚7天回家也不要害別人」、「有拍到車牌就好辦，去檢舉」、「這個連16歲都還沒滿吧」、「無照還不戴安全帽啊，擺明就是叫警察，來抓我啊」、「這種騎法早晚會被擊敗」、「腳是不是踩不到地」。

還有網友仔細觀察影片，發現兩人坐超遠，凸顯彼此互動超尷尬，「坐這麼遠，吵架噢」、「而且座那麼遠，一看就是工具人」、「坐那麼遠，一定剛見面的」、「一定不是情侶」。

▼網友看了狂搖頭。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆料公社）

►「理膚寶水」超級品牌日5折起！這些超熱賣必囤

ET快訊
21歲競速滑輪溜冰好手瘤逝！　母悲痛捐眼角膜
特斯拉「人形機器人」首曝光！　馬斯克：售價低於2萬美元
快訊／高雄男持汽油彈、揮雙刀殺進「黃昏市場」！
10年遇10次車禍！《五燈獎》最美主持人罹怪病近況曝
台南男失蹤1天　「半身壓推土機下」死亡多時
處理完「橋下男焦屍」身體不適　新北警身亡
王瞳「戴艾成骨灰戒」完成一人婚禮！　返台吐心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

解開日本百年企業的經營之道　看見職人般的精神信念

21歲競速滑輪溜冰好手瘤逝！　母悲痛捐眼角膜「盼生命發光發熱」

「小男女飄移飆車」沒戴安全帽　1互動超尷尬！網砲翻：只有10歲吧

輔大正妹月曆曝光！驚見「全智賢學妹」與「小張曼玉」

接種莫德納次世代疫苗者踴躍　桃園10／3起再開18社區接種站

展出111幅作品！「兩岸藝術家共繪雁蕩山」活動　1日在台開幕

自強號進站「男子突落軌」慘死車下　32列車、8515人被延誤

衝日本自由行！醫遇到這狀況「非常震驚」　台人有2點要注意

張麗善打流感疫苗　宣布雲林肺炎鏈球菌疫苗「65歲以上免費接種」

男友路上看正妹！轉頭狂嫌「妳長得好噁心」　妹子忍到崩潰

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

《小女子》上演楚門的世界　金高銀「殺瘋了」對槓大BOSS

黃鐙輝認「打小孩」：真的有效啦！　兒上小學複製同儕「就變8+9了！」

Makiyo瘦回45KG才辦婚禮　轉頭看老公：旁邊是你齁

周深嗨唱《蒼蘭訣》OST、王心凌《愛你》　被氣球嚇歪、蠟燭燙嘴...場面超抓馬ＸＤ

龍華科大迎新嘴對嘴傳水　30秒超噁畫面曝光！

解開日本百年企業的經營之道　看見職人般的精神信念

21歲競速滑輪溜冰好手瘤逝！　母悲痛捐眼角膜「盼生命發光發熱」

「小男女飄移飆車」沒戴安全帽　1互動超尷尬！網砲翻：只有10歲吧

輔大正妹月曆曝光！驚見「全智賢學妹」與「小張曼玉」

接種莫德納次世代疫苗者踴躍　桃園10／3起再開18社區接種站

展出111幅作品！「兩岸藝術家共繪雁蕩山」活動　1日在台開幕

自強號進站「男子突落軌」慘死車下　32列車、8515人被延誤

衝日本自由行！醫遇到這狀況「非常震驚」　台人有2點要注意

張麗善打流感疫苗　宣布雲林肺炎鏈球菌疫苗「65歲以上免費接種」

男友路上看正妹！轉頭狂嫌「妳長得好噁心」　妹子忍到崩潰

吳哲源10連勝進步獎熱門　葉總看好經典賽發揮控球本色

跨足海外金融版圖！台中商銀宣布斥資26億　併購美國大陸銀行

解開日本百年企業的經營之道　看見職人般的精神信念

綠營「彰化隊」5議員總部今成立　總統、副總統明為黃秀芳站台　

雲林縣府6億打造「小東休閒娛樂中心」　張麗善：預計明年初發包

臺南市獅子會率團慰問琉球離島員警　致贈4000口罩+加菜金

患罕病「有2張臉」被判定活不過10歲　他今年慶祝18歲生日了

拋首都市長4條件　賴清德：陳時中高票凍蒜！做蔡英文後盾

安全城市嘉年華移師台東　市美術館蛋糕公園開幕

就業啟航幸福飛揚　台南辦理身障徵才助求職

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

生活熱門新聞

吃到飽內行人不碰這2種　他揭內幕：員工也不吃

妹坐月子！她直擊「老公偷喝乳汁」手伸褲檔裡抖動　

開箱「好市多賓士車」差點載不下！網狂求1配件

6星座「桃花旺、好運強」！專家：一路旺到年底

他轟婦人占ATM 「餘額1元領什麼？」遭全網打臉

好市多「萬元買賓士」各店限定　網傻：要圓夢了

礦泉水底部藏超跑掀轟動！業者爽翻回應了

果汁驚見「謎樣黴菌結晶」！她秒吐　打開崩潰

外送員不小心打破盆栽　店家喊價眾人看傻

北藝大校花徵學生　2萬人朝聖報名

1歲童突發燒抽搐亡　兒科醫嘆：真的盡力了

龍華科大迎新「嘴對嘴上下傳水」30秒超噁畫面曝

政策大轉彎！出國三劑令喊卡　不強制施打追加劑

「這縣市」又要發錢了！10／1起開領5040元　

更多熱門

相關新聞

她剛考照就想上路　媽獅吼功反對

她剛考照就想上路　媽獅吼功反對

許多人剛滿18歲就會去考機車、汽車駕照，考過後享受能自行開車的感覺。台南一名女子日前滿18歲剛考到駕照，興奮地準備挑戰人生中第一次自駕，雖然哥哥非常力挺，但媽媽卻猛力反對，3人就在街上你一句我一句吵成一團，逗趣的場面讓不少網友笑翻，還有人說「媽媽已經盡力保護大家了」。

被盤查不知駕照註銷　警員追問想衝撞原因曝

被盤查不知駕照註銷　警員追問想衝撞原因曝

情侶檔沒駕照「又想看夜景」　提1要求...朋友全傻眼

情侶檔沒駕照「又想看夜景」　提1要求...朋友全傻眼

沒直升機駕照飛上天　董座3人下場慘

沒直升機駕照飛上天　董座3人下場慘

1個月就考到大貨車駕照！一票讚爆新手運匠

1個月就考到大貨車駕照！一票讚爆新手運匠

關鍵字：

小男女無照騎車駕照路徑載妹

讀者迴響

熱門新聞

吃到飽內行人不碰這2種　他揭內幕：員工也不吃

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

少女北宜遭水泥車輾斃　男友及車主涉過失致死罪

歐陽娜娜2分鐘內轉發「我愛你，中國」

少女被炒魷魚不爽　旱溪夜市爆11人大亂鬥

妹坐月子！她直擊「老公偷喝乳汁」手伸褲檔裡抖動　

試睡床墊「躺下就打呼」！他醒來立刻買了

16歲少女跑山北宜殞命　「抖音粉絲暴增」悼念

開箱「好市多賓士車」差點載不下！網狂求1配件

瑀熙砸595萬入手保時捷911　才買半年「後悔喊賣」

16歲女借車騎亡　網怒要揪借車男

楊繡惠半夜震撼宣布「不拍八點檔」！

癌末女服大麻二酚　腫瘤竟消失

最不適合當夫妻的星座CP！

新北警處理完「橋下男焦屍」案44小時後亡　

更多

最夯影音

更多
苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝
王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面