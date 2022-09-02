違法組裝直升機出售！沒駕照還飛上天兜風　董座3人都慘了

▲廖姓老闆沒有直升機駕照就偷開，還賣直升機給另一名陳姓商人，在空中飛來飛去引來警方注意。（圖／資料照片）



記者蔡怡萍／南投報導

南投縣某雷射彫刻公司老闆廖姓台商，在沒有合法直升機駕駛執照情形下，偷開R22白色直升機飛來飛去，又私自進口未檢驗合格的航空器零組件，並找陳姓技工負責維修、組裝工作，而另一名陳姓商人同樣沒有駕駛直升機執照，卻向廖男購買一輛直升機並違法駕駛，南投地檢署掌握證據將廖董、陳姓商人的直升機進行查扣，並依違反民用航空法起訴，南投地院判廖董、陳姓商人、陳姓技工分別為11個月、10個月、10個月徒刑，皆緩刑3年，並需分別向公庫支付150萬、100萬、30萬元，仍可上訴。

南投檢察官調查，開設雷射彫刻公司的廖董，未領有民航局核發的直升機駕駛執照與體格檢查及格證，2013年2月間私自購入沒核發適航證的ROBINSON R22白色直升機1架，放置在南投縣民間鄉的住處，並違法開著它飛來飛去。

2019年11月間，廖董再從美國進口一架ROBINSON R22 BETA 二代之直升機，同時進口相關零組件，找陳姓技工私下維修、裝設航空器設備，隔年2月組裝完畢後，由廖董、陳姓技工共同駕駛這輛直升機在廖董住處「直升機花園H 型起降點」進行離地測試，而被警方盯上。

▲南投倉庫長期偷藏無牌直升機，又私自進口零件組裝偷飛。（圖／資料照片）



而另一名陳姓商人，同樣沒有直升機駕駛執照，2014年某日以600萬向廖董買了一架沒檢驗的直升機，至2020年6月間違法在台中市飛行，2019年8月間，陳姓商人也因為直升機需要維修與換零件，自行開直升機往返廖董的維修廠區，並請陳姓技工協助維修。

調查指出，廖董的直升機是以零組件名義進口，再由從事輕航機維修組裝30幾年的陳姓技工來作業，並做系統測試，陳姓商人也向廖董購買直升機並駕駛它飛來飛去，但幾人皆沒有合格駕駛證照，直升機也全未領有合格檢驗，3人具有犯意聯絡及行為分擔。

法院認為，這期間內數次飛行侵害同一法益，視接續犯，應僅論一罪，廖董違法進口、組裝，並駕駛沒檢驗過的直升機在空中來去，又找陳姓技工進行非法維修組裝，陳姓商人也非法私購直升機，3人行為造成他人生命、財產產生一定風險，又考量廖董、陳姓技工坦承全部犯行，陳姓商人否認部分犯行，皆有悔意，於是依照違反民用航空法之非法飛航罪，處廖董有期徒刑11月、需付150萬罰金；陳姓商人10個月、罰金100萬元；陳姓技工10個月，罰金30萬元，3人皆緩刑3年，沒收直升機，全案仍可上訴。