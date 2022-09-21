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9人玩累回飯店！情侶檔沒駕照「又想看夜景」　提1要求全場傻眼

▲▼戀人，姊弟，兄妹，情侶。（圖／翻攝pakutaso網站）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友暑假和朋友們相約，騎車到花東遊玩，其中有對情侶都沒有駕照，所以分別由她和另一位友人載；怎料，情侶檔不斷脫隊遲到，在大家玩累回飯店後，更要求載他們去看夜景，種種自私行徑惹火她，忍不住怒喊「不要給我機機歪歪。」

女網友在Dcard娓娓道來，「暑假跟朋友騎車去花東玩五天四夜，3女6男包含情侶一對，情侶都沒駕照，而其他男生則都有，原本是打算讓5個男生騎車，但男的又不希望女朋友被其他男生載，只能讓女生中唯一有駕照的我載。

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第一天晚上，一行人剛到台東夜市時，情侶檔就表明想自己逛，於是約好集合時間便解散，然而時間到了卻遲遲不見他們蹤影，「大家在停車場等快20分鐘，情侶還是沒出現，打電話說快到了，讓其他人先出發沒關係，結果我們又等了半個多小時，兩人才出現。這時候其實我心裡就蠻不爽的，被載的多少要有點自覺吧？」

原po無奈表示，旅途中情侶常常搞消失又遲到，到了第二天晚上，大家吃完飯回到飯店，想聚在一起玩遊戲、聊天；沒想到，情侶檔卻突然說想看夜景，重點是地點要騎車半小時才會到。

情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

更離譜的是，那對情侶竟厚臉皮地說，「我知道你們沒有很想去，所以我們也沒有要大家一起去，XX(原po)和OO可以把我們載過去再回來，我們要走的時候再叫你們來就好。

這番話讓她錯愕不已，直呼「大哥大姐，我來回一趟要1小時，把你們丟過去回來，再去接你們然後回來要2小時。」

當然，原po和另一位友人並未答應，而情侶檔最後則氣得直接回房，「整趟旅程變得很掃興，情侶一直擺臭臉，想把他們丟下，但他們又都沒駕照。」

最讓原po吐血的是，女生向男友撒嬌討拍，說是坐好久屁股都麻了，結果男的竟回，「辛苦妳了，XX騎得真的太慢了，讓我寶貝受苦了。」

▲▼機車，騎機車，機車事故，車禍。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

對此，網友們傻眼一片，紛紛回應「妳人真好，要是我會直接把那女的趕下車，瀟灑騎走」、「男生那麼廢，沒駕照又機機歪歪的，一開始就該放生他們了」、「嚇到，原來世界上有這種人」、「真的有那麼不要臉的人喔！看了好惱火哈哈哈」、「什麼鍋配什麼蓋欸，跟這兩個髒東西絕交了沒」、「男生沒駕照，怎麼好意思帶女朋友去參加需要騎機車的旅行」。

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關鍵字：

情侶夜景駕照朋友出遊花東飯店Dcard旅行

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