18歲妹剛拿駕照「秒想上路開」　媽獅吼功反對讓網笑：反應太真實

網搜小組／趙蔡州報導

許多人剛滿18歲就會去考機車、汽車駕照，考過後享受能自行開車的感覺。台南一名女子日前滿18歲剛考到駕照，興奮地準備挑戰人生中第一次自駕，雖然哥哥非常力挺，但媽媽卻猛力反對，3人就在街上你一句我一句吵成一團，逗趣的場面讓不少網友笑翻，還有人說「媽媽已經盡力保護大家了」。

女子的哥哥在TikTok分享影片，表示妹妹剛考到駕照，忍不住就想挑戰自駕，他決定力挺妹妹練習，不過媽媽卻與他相反，不斷反對妹妹開車上路，還說「現在外面都是人，下面一堆人唉」，深怕一個不小心就發生事故，不論2人怎麼勸都沒有用。

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▲妹妹剛拿到駕照，立刻想挑戰人生中第一次自駕，媽媽使出獅吼功勸阻。（圖／網友_wang.412授權使用）

影片中可以看見，哥哥勸媽媽說，「妳要相信自己的女兒，她有考到駕照唉」，但媽媽聽了卻瘋狂搖頭，在大街上用獅吼功勸阻「那很恐怖，下面一堆人唉，什麼不會（撞到人），不會你個大頭鬼」，接著更提議「還是妳先停在旁邊，等我出漁光島，我再給妳開，你趕快給我下來」。

妹妹聽見媽媽的話後，立刻反駁「我跟妳說，妳要先聽我說，妳都不讓我練習，那我怎麼成長，我需要茁壯」、「妳在旁邊指導我，我可以的」，媽媽聽了繼續念「不用，現在外面都是，茁妳個大頭鬼」、「下面一堆人，指導來得及喔，我等一下給妳巴下去喔」，兩人逗趣的攻防戰，讓一旁錄影的哥哥忍不住狂笑。

影片一出立刻引發網友熱議，三人逗趣的互動讓網友笑說「天下父母心，口氣都好像喔」、「這位媽媽在盡力保護群眾了」、「媽媽獅吼功勸阻，有夠好笑」、「聽媽媽的話，別讓路人受傷」、「笑死，反應超真實」、「真的好好笑，又好可愛的一家人」。

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