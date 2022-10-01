馬英九提「高雄浮屍」助選　市府數字打臉曝真相：韓國瑜任內多　

▲高雄市衛生局召開自殺防治會議 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

針對前總統馬英九以及國民黨相關人士在選舉造勢場合，操作浮屍問題，高雄市衛生局副局長潘炤穎表示，高雄市這兩年來，自殺人數持續下降。根據衛福部統計，高雄自殺人數以2019年506件最高，若以特定水域愛河自殺人數來看，也是2019年21件最多，市長陳其邁上任後，持續邀集專家、召開自殺防治管理會議，目前均持續改善，逐年降低當中。

依照高雄市衛生局提出的數字來看， 2019年的高雄市長是韓國瑜，因為他在2018年11月24日當選直到2020年6月6日被罷免。高雄市衛生局副局長潘炤穎強調：「以全台重要水域來看，2021年新北市（淡水河流域、基隆河流域）達37件，台北市（淡水河流域、基隆河流域）也達35件之多，浮屍情形均遠高過高雄（愛河流域）的20件。

潘炤穎批評，國民黨人士為了個人選舉，惡意炒作自殺以及浮屍議題，以錯誤數據進行抹黑，妨礙自殺防治工作的進行。精神科醫師林耕新也痛批：「國民黨相關人士的發言，是惡劣的選舉操作，非常不可取。」

潘炤穎也說市府多次舉辦跨局處水域自殺防治管理會議，並邀集專家，討論自殺防治策略，同時透過加強場域巡視密度、強化巡守，也在愛河、左營蓮池潭等水域，增加編排防溺巡邏勤務，以防止溺水事件發生。盼國民黨相關人士，勿再為選舉操作，炒作自殺議題。

曾任高雄市自殺防治中心主任的精神科醫師林耕新指出，高雄市長陳其邁上任後，市府持續邀集全國專家，探討如何精進自殺防治作為。自殺防治不應作為選舉操作，因選舉渲染自殺，這些會引起複製貓(copy cat)效應，是非常惡質的選舉操作。