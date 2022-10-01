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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安跨區助陣黃瀞瑩　合體柯黃斥民進黨為選舉舖天蓋地抹黑

記者陳家祥／台北報導

民眾黨台北市議員黃瀞瑩競選總部1日開幕，除了請來黨主席柯文哲、市長參選人黃珊珊等人外，還特別找來新竹市長參選人高虹安站台。高致詞時除了盛讚黃很優秀、呼籲選民投她之外，也忍不住抱怨，沒想到執政黨的攻擊可以這麼鋪天蓋地，如果執政黨可以用這樣的方式對待候選人，也代表會用同樣方式對待每個國民，「這是大家不能接受的事情」。

高虹安上台致詞時，高聲大喊「大家好」，笑說最近很需要大喊一聲發洩一下。她接著先分享與黃瀞瑩成為好姐妹的契機，稱自己人生第一次入黨，黃瀞瑩算是她的政治前輩，雖然看起來小小隻，但互動過程中發現他的眼睛炯炯有神，講很多事情都有自信。

高虹安笑說，她是因為吃便當照片認識黃瀞瑩，當時自己和政治八竿子打不著，但後來同樣掛不分區立委身份，發現黃瀞瑩真的很認真參與每個政見和議題。後來她當上不分區立委，也一起在教育、交通議題上互相合作，「我才發現黃瀞瑩原來不是大家所說的學姊花瓶，實際上跟她一起工作過，就會知道她很有料」。

▲▼柯文哲、高虹安、黃珊珊出席「黃瀞瑩競選總部成立大會」。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲、高虹安、黃珊珊出席「黃瀞瑩競選總部成立大會」。（圖／記者陳家祥攝）

高虹安說，黃瀞瑩在自己的角色上認真、踏實，因此當然要站出來，力挺她願意把故鄉做得更好，她在臉書上也寫了很多對於士林北投的熱愛，不管是讓年輕人敢生敢養、住得起房子，或是共融公園等等，很少有年輕人願意這樣做事情。

高虹安說，柯市長說不懂一日幕僚的流量密碼，其實就是一個字「真」，一個真誠的人讓市民願意相信、信任。但高似乎有感而發，接著表示，這樣的真誠也可能因為媒體、社群、政黨鬥爭、側翼抹黑醜化，讓很多市民朋友只看表面時會誤會這樣的人。

「從政不容易，市長曾說過不要幻想我們的國家一天就可以改變，但我加一句話，我們也不要幻想，我們什麼都不做就可以改變。」高虹安說，今天站出來參選新竹市長，沒想到支持度會來到第1名，也沒有想到攻擊可以這麼鋪天蓋地。

高虹安說，當執政黨可以用這樣的方式對待候選人，也代表會用同樣方式對待每個國民，這是大家不能接受的事情。高說，今天站在這裡用自己最近的遭遇來說，今年底的選戰，一個對良知要站出來的選戰，「現在媒體亂象、網路上側翼瘋狂抹黑做圖，這不是可以被允許的」。

接著高虹安也點名民眾黨的議員參選人上台，強調每個候選人都很優秀，希望大家站出來支持。接著她也忍不住抱怨，如果對於執政黨鴨霸、權利不對等，可以在新竹市花幾百萬的錢印鏡週刊挨家挨戶的發，即便我們這些事情我們都提出事證、資策會也聲明了，他們還是照發，如果你對亂象你沒辦法認同，希望國家可以改變，你有一張選票，請投給你們選區內優秀清新的人。

高虹安說，他們沒有包袱，沒有要圖政治利益，但很多人加注在我們身上的壓力會讓很多年輕人走不下去，所以我知道今天你們來到這裡，所有里長好朋友們請支持民眾黨候選人。

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