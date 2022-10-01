怒轟民進黨「下流無恥低級無下限」！朱立倫催票：票投蔣萬安、張斯綱

▲台北市議員參選人張斯綱競選總部成立大會，朱立倫出席站台力挺 。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

年底地方選戰近日白熱化，台北市議員張斯綱競選總部今天（1）日成立，藍營助選團全力出動接連上台助選，黨主席朱立倫上台時特別提到，沒看過一次選舉，這麼下流、無恥、低級到無下限，呼籲民眾票投國民黨台北市長參選人蔣萬安及張斯綱，並帶動台下民眾高喊「蔣萬安、張斯綱！凍蒜！」。

朱立倫表示，拜託大家讓張斯綱高票連任，此外也為蔣萬安拉票，他表示，沒看過一次選舉，這麼下流、無恥、低級到無下限，現在民進黨為了選舉，不斷抹黑、造謠，現在更是「綠能你不能」，綠營公然掌握媒體，這在國外，早就下台了，但台灣卻處在這樣的環境，拜託大家一定要用選票支持蔣萬安、張斯綱、讓民進黨下架。最後朱立倫也揮舞戰旗，象徵市北選戰未來一定強。

▲台北市議員參選人張斯綱競選總部成立大會，趙少出席站台力挺。（圖／記者李毓康攝）

中廣董事長趙少康送上「戰鬥手套」為張斯綱加油打氣，他提到，很多勇敢的戰將這次都站出來了，儘管大環境艱苦，但是他們越戰越勇，這次台北市一定要讓蔣萬安當選，不能再讓不是國民黨的人當選，「市長支持蔣萬安、市議員支持張斯綱」。

蔣萬安現身時，現場民眾除了高喊「市長好！」民眾也湧上前握手、合照，蔣萬安上台後他提到，張斯綱的服務大家都有目共睹，這段期間服務案件超過6500萬件，這樣的好議員，一定要讓他高票連任。同時不忘為自己拉票，蔣說，市長票投蔣萬安，未來一定努力幫助各位市民服務。