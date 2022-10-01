　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普丁「併吞演說」7大關鍵一次看！　狂嗆美國：你們二戰先丟原子彈

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）9月30日宣布，烏克蘭東部4個地區將併入俄國領土，並發表30分鐘演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁9月30日宣布，烏克蘭東部4個地區將併入俄國領土，並發表30分鐘演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）9月30日宣布，烏克蘭東部4個地區將併入俄國領土，並在長達30分鐘的演說中強調，「人民做出了他們的選擇，一個明確的選擇。」同時還批評，美國在日本投下原子彈創下世界先例，他們才是構成核威脅的國家。美國《華盛頓郵報》也整理出普丁演說的7大重點。

▲▼俄羅斯併吞烏克蘭。（圖／林宜潔製）

●俄羅斯絕不會放棄被併入的地區

普丁誓言，歡迎烏克蘭的公民來到俄羅斯，同時暗示莫斯科永遠不會放棄被併吞的地區，「我希望基輔當局和他們在西方的主人可以聽到我說的話，這樣他們就會記住這一點，居住在盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）和赫爾松（Kherson）的人們正永遠成為我們的公民。」

普丁還強調，烏克蘭東部4區舉辦公投，是當地人民不可剝奪的權利，俄羅斯兼併該區也符合《聯合國憲章》第一條的人民自決原則。

● 烏克蘭必須讓步

普丁要求烏克蘭啟動和平談判，要求基輔當局立刻結束敵對行動，結束戰爭回到談判桌上，並稱俄羅斯已經對此作好準備。

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）9月30日宣布，烏克蘭東部4個地區將併入俄國領土，並發表30分鐘演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁和盧甘斯克、頓內茨克、札波羅熱、赫爾松領導人歡呼合影。（圖／達志影像／美聯社）

● 西方正在試圖摧毀俄羅斯

雖然這次的演說的主題是烏克蘭東部4區，但大部分的時間普丁都集中火力攻擊西方國家，尤其是美國。

普丁指責西方創造了一個旨在摧毀俄羅斯的「新殖民主義」體系，這些國家在殖民時期於印度、非洲和中國四處掠奪，「我要強調的是，這些西方菁英對俄羅斯存在著長達數個世紀的『恐俄症』且毫不掩飾惡意，主要的原因就是我們不允許俄國在殖民時期被他們掠奪。」

● 是美國構成核武威脅　而非俄羅斯

普丁日前曾說，俄羅斯將使用所有可行的手段來保護俄國領土，理所當然包含剛被宣布併入的烏東4區；俄羅斯官員在戰爭期間，也多次毫不掩飾地提到可能會動用核武。

普丁在演說中指出，是美國對全世界構成了核威脅，「美國是世界上唯一使用過原子武器的國家，他們摧毀了廣島和長崎，順便說一下，這可是開創了先例。」普丁強調，美國和英國於二戰期間聯手，在非必要的情況下把德國許多城市炸成廢墟，目標就是像在日本投原子彈一樣，恐嚇俄羅斯和全世界。

● 是英國破壞北溪天然氣管

普丁稱英國人為盎格魯撒克遜人（Anglo-Saxons），且指英國已經開始破壞歐洲的基礎設施，也就是連結德國和俄羅斯的北溪1號（Nord Stream 1）和北溪2號（Nord Stream 2）海底天然氣管。

德國與俄羅斯合建的北溪天然氣管遭高強度炸藥破壞，德國聯邦情報局（BND）的專家相信幕後黑手是俄羅斯，而且海水很快就會侵蝕管內的特殊塗料，因此恐怕永遠也無法修復。

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）9月30日宣布，烏克蘭東部4個地區將併入俄國領土，並發表30分鐘演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁表示「俄羅斯的命運就是我的命運」。（圖／達志影像／美聯社）

● 俄羅斯永遠不會承認LGBT權利

普丁在演說中批評了西方國家的同性戀權利，同時暗示俄羅斯永遠不會走上相同的道路，「我們想讓小學的孩子們被強加這些導致墮落和滅絕的東西嗎？我們想讓他們知道除了男人和女人之外，應該還有其他性別，還能替他們提供變性手術嗎？這是我們不能接受的。」

● 「俄羅斯的命運就是我的命運」

普丁在演說最後引用了俄羅斯哲學家伊林（Ivan Ilyin）的名言，「如果我認為我的祖國是俄羅斯，那就意味著我以俄羅斯的方式去愛、去沉靜、去思考，我以俄羅斯的方式唱歌和說話，我相信俄羅斯人民的精神力量，並以我的本能和意志接受它的歷史命運。」

普丁說，「俄羅斯的精神就是我的精神，它的命運就是我的命運，它的苦難就是我的悲哀，它的繁榮就是我的喜悅。」

►「理膚寶水」超級品牌日5折起！這些超熱賣必囤

ET快訊
16歲少女慘死北宜！　男友、車主「過失致死送辦」原因曝
19歲港女大生陳屍龍山寺女廁！　父悲痛來台認屍隔離中
快訊／快儲水！高雄明「大停水12小時」衝擊46萬戶
1天接6攤！　「銷魂聲穿牆」長腿妹激戰中被逮
楊繡惠拋震撼彈不接八點檔！　親曝「全面引退」真相
普丁「併吞演說」7大關鍵一次看！　狂嗆美國
超荒唐班長！逼阿兵哥看A片打手槍　噴發後竟要求「再一次」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓「7天4度射彈」狂射7發　尹錫悅警告：若動用核武將強硬回應

譴責俄併吞！聯合國表決「中國棄權」　他曝：北京陷入不舒服處境

普丁「併吞演說」7大關鍵一次看！　狂嗆美國：你們二戰先丟原子彈

拜登出糗隔天　賀錦麗也口誤「南韓說成北韓」！大讚與美強大同盟

今年第2次！布吉納法索再傳政變　軍政府領導人下落不明

3000萬麥拉倫「泡水」被沖走！他把超跑當貨車　炫富後秒悲劇

快訊／日本摔角傳奇豬木過世　享壽79歲

俄強併烏克蘭4州　澤倫斯基：普丁在位就不會與俄協商

普丁控西方破壞北溪管線　布林肯批「荒謬粗暴」

北韓今早又射彈！　朝日本海方向「距離高度不明」

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

《小女子》上演楚門的世界　金高銀「殺瘋了」對槓大BOSS

黃鐙輝認「打小孩」：真的有效啦！　兒上小學複製同儕「就變8+9了！」

Makiyo瘦回45KG才辦婚禮　轉頭看老公：旁邊是你齁

龍華科大迎新嘴對嘴傳水　30秒超噁畫面曝光！

三重警爆打路人錄音檔曝光！　無辜男提告：活下來已是萬幸

北韓「7天4度射彈」狂射7發　尹錫悅警告：若動用核武將強硬回應

譴責俄併吞！聯合國表決「中國棄權」　他曝：北京陷入不舒服處境

普丁「併吞演說」7大關鍵一次看！　狂嗆美國：你們二戰先丟原子彈

拜登出糗隔天　賀錦麗也口誤「南韓說成北韓」！大讚與美強大同盟

今年第2次！布吉納法索再傳政變　軍政府領導人下落不明

3000萬麥拉倫「泡水」被沖走！他把超跑當貨車　炫富後秒悲劇

快訊／日本摔角傳奇豬木過世　享壽79歲

俄強併烏克蘭4州　澤倫斯基：普丁在位就不會與俄協商

普丁控西方破壞北溪管線　布林肯批「荒謬粗暴」

北韓今早又射彈！　朝日本海方向「距離高度不明」

民進黨手伸進媒體？馬英九「一向雙標黨」：我一點也不意外

下週三變天！北台灣高溫驟降9度　國慶連假秋高氣爽「3地防降雨」

LIFE・經典／誠品社區店進駐台中社會住宅　書房結合廚房打造居家共好

飾品攤闆娘收留女顧客！公公竟半夜潛進房　全身摸遍下場慘了

野生咘咘、Bo妞現蹤北車！搭車「充飽電」眼神發光　修杰楷1打2崩潰

華固中台灣首案規劃曝光　積極布局劍指全台4區

學者批雙語政策錯誤「反讓英文能力↓」　籲政府盡早認錯改正

車胎全磨平…16歲少女北宜遭水泥車輾斃　男友+車主過失致死罪送辦

出國染疫7天內暫緩返台！民眾恐隱瞞確診　衛福部長認「難查證」

鄭文燦入閣機率降低？　媒體人曝「前進中央計畫擱置原因」

得來速排隊...秒被白車「無恥插入」！　他神用15秒震天喇叭聲逼退

國際熱門新聞

癌末女服大麻二酚　腫瘤竟消失

男搭飛機「死在座位上」　老婆面前身亡

快訊／日本摔角傳奇豬木過世　享壽79歲

快訊／俄羅斯併烏克蘭4州　澤倫斯基申請加入北約

烏軍把倒地俄兵炸到「蒸發」！16秒火爆直擊

即／普丁吞烏4州　美宣布對俄實施嚴厲新制裁

蘋果副總裁因1句話被炒　千萬年薪沒了

澤倫斯基：只會與另位俄總統談判

利空不散！　美股重挫500點

作家爆：哈利梅根擔心被「完全踢出王室」

普丁簽條約了　烏克蘭4州併入俄

普丁併吞烏4州　歐盟稱永不承認

CNN開台北分社：台灣角色日益關鍵

普丁演說狂嗆美國：你們二戰先丟原子彈

更多熱門

相關新聞

北韓7天4度射彈　尹錫悅：動用核武將強硬回應

北韓7天4度射彈　尹錫悅：動用核武將強硬回應

北韓1日清晨朝東海（日本海）發射2枚短程彈道飛彈，被指是對美日韓反潛軍演表達不滿，短短一周內已經四度射彈，一共射出7枚。面對北韓持續挑釁，南韓總統尹錫悅警告，平壤當局若企圖動用核武，將祭出強硬反擊。

譴責俄併吞「中國棄權」　不舒服處境曝

譴責俄併吞「中國棄權」　不舒服處境曝

烏軍把倒地俄兵炸到「蒸發」！16秒火爆直擊

烏軍把倒地俄兵炸到「蒸發」！16秒火爆直擊

普丁併吞烏4州　歐盟稱永不承認

普丁併吞烏4州　歐盟稱永不承認

即／普丁吞烏4州　美宣布對俄實施嚴厲新制裁

即／普丁吞烏4州　美宣布對俄實施嚴厲新制裁

關鍵字：

烏俄戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基普丁

讀者迴響

熱門新聞

吃到飽內行人不碰這2種　他揭內幕：員工也不吃

歐陽娜娜2分鐘內轉發「我愛你，中國」

妹坐月子！她直擊「老公偷喝乳汁」手伸褲檔裡抖動　

試睡床墊「躺下就打呼」！他醒來立刻買了

少女被炒魷魚不爽　旱溪夜市爆11人大亂鬥

16歲少女跑山北宜殞命　「抖音粉絲暴增」悼念

楊繡惠半夜震撼宣布「不拍八點檔」！

16歲女借車騎亡　網怒要揪借車男

瑀熙砸595萬入手保時捷911　才買半年「後悔喊賣」

癌末女服大麻二酚　腫瘤竟消失

最不適合當夫妻的星座CP！

新娘走錯房間「硬上伴郎床」！清醒後爆哭提告

男搭飛機「死在座位上」　老婆面前身亡

騙200人赴柬當豬仔　鄰居曝最大蛇頭黑歷史

私人車位被停走！他1招反制眾人讚：睡飽點

更多

最夯影音

更多
苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝
王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面