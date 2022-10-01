普丁「併吞演說」7大關鍵一次看！　狂嗆美國：你們二戰先丟原子彈

▲普丁9月30日宣布，烏克蘭東部4個地區將併入俄國領土，並發表30分鐘演說。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）9月30日宣布，烏克蘭東部4個地區將併入俄國領土，並在長達30分鐘的演說中強調，「人民做出了他們的選擇，一個明確的選擇。」同時還批評，美國在日本投下原子彈創下世界先例，他們才是構成核威脅的國家。美國《華盛頓郵報》也整理出普丁演說的7大重點。

●俄羅斯絕不會放棄被併入的地區

普丁誓言，歡迎烏克蘭的公民來到俄羅斯，同時暗示莫斯科永遠不會放棄被併吞的地區，「我希望基輔當局和他們在西方的主人可以聽到我說的話，這樣他們就會記住這一點，居住在盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）和赫爾松（Kherson）的人們正永遠成為我們的公民。」

普丁還強調，烏克蘭東部4區舉辦公投，是當地人民不可剝奪的權利，俄羅斯兼併該區也符合《聯合國憲章》第一條的人民自決原則。

● 烏克蘭必須讓步

普丁要求烏克蘭啟動和平談判，要求基輔當局立刻結束敵對行動，結束戰爭回到談判桌上，並稱俄羅斯已經對此作好準備。

▲普丁和盧甘斯克、頓內茨克、札波羅熱、赫爾松領導人歡呼合影。（圖／達志影像／美聯社）



● 西方正在試圖摧毀俄羅斯

雖然這次的演說的主題是烏克蘭東部4區，但大部分的時間普丁都集中火力攻擊西方國家，尤其是美國。

普丁指責西方創造了一個旨在摧毀俄羅斯的「新殖民主義」體系，這些國家在殖民時期於印度、非洲和中國四處掠奪，「我要強調的是，這些西方菁英對俄羅斯存在著長達數個世紀的『恐俄症』且毫不掩飾惡意，主要的原因就是我們不允許俄國在殖民時期被他們掠奪。」

● 是美國構成核武威脅 而非俄羅斯

普丁日前曾說，俄羅斯將使用所有可行的手段來保護俄國領土，理所當然包含剛被宣布併入的烏東4區；俄羅斯官員在戰爭期間，也多次毫不掩飾地提到可能會動用核武。

普丁在演說中指出，是美國對全世界構成了核威脅，「美國是世界上唯一使用過原子武器的國家，他們摧毀了廣島和長崎，順便說一下，這可是開創了先例。」普丁強調，美國和英國於二戰期間聯手，在非必要的情況下把德國許多城市炸成廢墟，目標就是像在日本投原子彈一樣，恐嚇俄羅斯和全世界。

● 是英國破壞北溪天然氣管

普丁稱英國人為盎格魯撒克遜人（Anglo-Saxons），且指英國已經開始破壞歐洲的基礎設施，也就是連結德國和俄羅斯的北溪1號（Nord Stream 1）和北溪2號（Nord Stream 2）海底天然氣管。

德國與俄羅斯合建的北溪天然氣管遭高強度炸藥破壞，德國聯邦情報局（BND）的專家相信幕後黑手是俄羅斯，而且海水很快就會侵蝕管內的特殊塗料，因此恐怕永遠也無法修復。

▲普丁表示「俄羅斯的命運就是我的命運」。（圖／達志影像／美聯社）



● 俄羅斯永遠不會承認LGBT權利

普丁在演說中批評了西方國家的同性戀權利，同時暗示俄羅斯永遠不會走上相同的道路，「我們想讓小學的孩子們被強加這些導致墮落和滅絕的東西嗎？我們想讓他們知道除了男人和女人之外，應該還有其他性別，還能替他們提供變性手術嗎？這是我們不能接受的。」

● 「俄羅斯的命運就是我的命運」

普丁在演說最後引用了俄羅斯哲學家伊林（Ivan Ilyin）的名言，「如果我認為我的祖國是俄羅斯，那就意味著我以俄羅斯的方式去愛、去沉靜、去思考，我以俄羅斯的方式唱歌和說話，我相信俄羅斯人民的精神力量，並以我的本能和意志接受它的歷史命運。」

普丁說，「俄羅斯的精神就是我的精神，它的命運就是我的命運，它的苦難就是我的悲哀，它的繁榮就是我的喜悅。」