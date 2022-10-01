國道驚魂！天外飛來70公分鐵條...砸穿擋風玻璃　驚悚畫面曝！

記者許展溢／高雄報導

真實版絕命終結站差點就上演了！9月29日晚上一名30歲的張姓男子開著車在國道1號南向368.1公里處時，天外竟飛來一根約70公分鐵條擊落，而且直接砸穿擋風玻璃刺進駕駛座，還好當時被前面的後照鏡擋著，否則駕駛恐怕非死即傷。

一名網友在臉書社團爆廢公社發文提到，家人當晚7時10分，行經國道一號往南中正交流道附近時，空中突然飛來一根鐵條，而且直接砸破前檔玻璃並插進駕駛座。

▲▼70公分鐵條飛落，砸穿後車的擋風玻璃。（圖／讀者提供）。（圖／讀者提供）



國道警察表示，當時張男駕駛自小客車行駛內側車道，行進中前擋風玻璃突遭不明掉落物（鐵條）擊中致生車損，該鐵條約70公分，依規定受理報案，並將循處理流程向高速公路局調閱事發時地前後時段、路段之CCTV影像，以及遠通ETC門架資料進行比對疑似肇事車輛以利追查。

警方說明，張男酒測值為零，針對國道散落物阻礙交通並容易引發事故，除處罰9000至1萬8000元罰鍰，高速公路局還會再加收處理作業費每半小時3000元，肇事致人傷亡還會吊扣、吊銷駕照，呼籲民眾上路前應檢視貨物是否裝載穩妥。

▲警方表示，該鐵條約70公分。（圖／讀者提供）