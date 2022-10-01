俄男「瘋凍精」打仗前先留種！診所祭超狂優惠　收徵召令打9折

▲俄羅斯總統普丁發出局部動員令，將徵召30萬名預備役士兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯頒布動員令後，前往生育診所「冷凍精子」的男性患者人數激增，他們擔心被派往烏克蘭戰場「有去無回」，因此趕緊在家鄉留下血脈。聖彼得堡醫療中心iClinic也祭出相關活動，為受徵召的男性提供9折優惠。

莫斯科生殖科學與實踐中心的主任醫師維諾格拉多夫（Igor Vinogradov）表示，近期不少人求診希望保留精子。凱薩琳堡UMMC健康中心生殖部門的負責人馬祖羅夫（Dmitry Mazurov）指出，首都以外的地方也有同樣趨勢，在戰爭之前，每月只有2、3名客戶，如今每天多達6人上門，「他們打過來問，是否可能在2小時內緊急施作，不要任何準備與檢查。」

▲在俄羅斯伏爾加格勒（Volgograd）徵兵中心外，男女吻別說再見。（圖／達志影像／美聯社）

俄羅斯總統普丁9月21日頒布動員令，預計徵召30萬後備役軍人，但獨立媒體《歐洲新報》（Novaya Gazeta Europe）引述克宮內幕人士說法報導，當局預計徵召超過100萬人，此消息未獲證實。

烏克蘭陸軍總參謀部重大行動副主任格羅莫夫（Oleksiy Hromov）估算，自從動員令頒布後，莫斯科已經徵召10萬人。他直言，普丁實際送上戰場的人數不只30萬，「被動員的預備役人數可能比這多更多」。

《衛報》等外媒指出，儘管普丁宣稱，僅會動員具軍事經驗適齡男性，但不少證據顯示，大量中年或不曾服役的男性被要求入伍，小城鎮竟也有大量男性收到徵召令，顯示實際動員人數比30萬高得多，而且很多都發生在少數族裔共和國，這些地方已因戰爭遭受相對嚴重的死傷，「國家不成比例依賴少數族裔提供主要戰鬥力」的感覺如今更為強烈。

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