　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄男「瘋凍精」打仗前先留種！診所祭超狂優惠　收徵召令打9折

▲▼俄羅斯總統普丁發出局部動員令，將徵召30萬名預備役士兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁發出局部動員令，將徵召30萬名預備役士兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯頒布動員令後，前往生育診所「冷凍精子」的男性患者人數激增，他們擔心被派往烏克蘭戰場「有去無回」，因此趕緊在家鄉留下血脈。聖彼得堡醫療中心iClinic也祭出相關活動，為受徵召的男性提供9折優惠。

莫斯科生殖科學與實踐中心的主任醫師維諾格拉多夫（Igor Vinogradov）表示，近期不少人求診希望保留精子。凱薩琳堡UMMC健康中心生殖部門的負責人馬祖羅夫（Dmitry Mazurov）指出，首都以外的地方也有同樣趨勢，在戰爭之前，每月只有2、3名客戶，如今每天多達6人上門，「他們打過來問，是否可能在2小時內緊急施作，不要任何準備與檢查。」

▲▼ 俄羅斯宣布局部動員，9月24日，在俄羅斯城市伏爾加格勒（Volgograd）一處徵兵中心外，有男女吻別說再見。（圖／達志影像／美聯社）

▲在俄羅斯伏爾加格勒（Volgograd）徵兵中心外，男女吻別說再見。（圖／達志影像／美聯社）

俄羅斯總統普丁9月21日頒布動員令，預計徵召30萬後備役軍人，但獨立媒體《歐洲新報》（Novaya Gazeta Europe）引述克宮內幕人士說法報導，當局預計徵召超過100萬人，此消息未獲證實。

烏克蘭陸軍總參謀部重大行動副主任格羅莫夫（Oleksiy Hromov）估算，自從動員令頒布後，莫斯科已經徵召10萬人。他直言，普丁實際送上戰場的人數不只30萬，「被動員的預備役人數可能比這多更多」。

《衛報》等外媒指出，儘管普丁宣稱，僅會動員具軍事經驗適齡男性，但不少證據顯示，大量中年或不曾服役的男性被要求入伍，小城鎮竟也有大量男性收到徵召令，顯示實際動員人數比30萬高得多，而且很多都發生在少數族裔共和國，這些地方已因戰爭遭受相對嚴重的死傷，「國家不成比例依賴少數族裔提供主要戰鬥力」的感覺如今更為強烈。

俄羅斯併吞烏克蘭4地區！　一張圖看懂「烏克蘭被吃掉多少領土」

俄少年「DIY弄斷腿」躲兵役　驚悚畫面曝光！骨碎瞬間痛苦哀號

俄坦克兵領到「生鏽步槍」傻眼　50年前就汰換！長官冷回：夠用了

俄國動員！示威者被捕「秒收徵召令」　入伍只給1小時收行李

 

►「理膚寶水」超級品牌日5折起！這些超熱賣必囤

ET快訊
「好市多萬元賓士車」開箱！差點載不回家　網狂求1配件
「露鳥軍團」跑進漁市場　大媽狂重播：個個大條XX！
指揮中心還不能撤！關鍵原因曝　疫苗藥品都會銷毀
中國貨船集體中毒！　至少12人死亡
獨／16歲少女北宜慘死前曾傳「求救訊息」！　內容曝光
60歲長輩「備註7字」超狂拿到8成貸款！　內人曝關鍵
勾人夫「舔下體」IG狂吸粉！　小三辣模慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰國10月起COVID-19降級！入境規定回復疫情前　免出示疫苗證明

俄男「瘋凍精」打仗前先留種！診所祭超狂優惠　收徵召令打9折

摔角傳奇豬木闖政壇！直奔伊拉克救日本人質　對戰拳王阿里成絕響

全船食物中毒！中國貨船21船員「至少12死」　越南海域緊急求救

「巨獸」颶風伊恩襲美！南卡被淹沒40萬戶停電　佛州23死逾萬失蹤

北韓「7天4度射彈」狂射7發　尹錫悅警告：若動用核武將強硬回應

譴責俄併吞！聯合國表決「中國棄權」　他曝：北京陷入不舒服處境

普丁「併吞演說」7大關鍵一次看！　狂嗆美國：你們二戰先丟原子彈

拜登出糗隔天　賀錦麗也口誤「南韓說成北韓」！大讚與美強大同盟

今年第2次！布吉納法索再傳政變　軍政府領導人下落不明

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

《小女子》上演楚門的世界　金高銀「殺瘋了」對槓大BOSS

黃鐙輝認「打小孩」：真的有效啦！　兒上小學複製同儕「就變8+9了！」

Makiyo瘦回45KG才辦婚禮　轉頭看老公：旁邊是你齁

龍華科大迎新嘴對嘴傳水　30秒超噁畫面曝光！

周深嗨唱《蒼蘭訣》OST、王心凌《愛你》　被氣球嚇歪、蠟燭燙嘴...場面超抓馬ＸＤ

泰國10月起COVID-19降級！入境規定回復疫情前　免出示疫苗證明

俄男「瘋凍精」打仗前先留種！診所祭超狂優惠　收徵召令打9折

摔角傳奇豬木闖政壇！直奔伊拉克救日本人質　對戰拳王阿里成絕響

全船食物中毒！中國貨船21船員「至少12死」　越南海域緊急求救

「巨獸」颶風伊恩襲美！南卡被淹沒40萬戶停電　佛州23死逾萬失蹤

北韓「7天4度射彈」狂射7發　尹錫悅警告：若動用核武將強硬回應

譴責俄併吞！聯合國表決「中國棄權」　他曝：北京陷入不舒服處境

普丁「併吞演說」7大關鍵一次看！　狂嗆美國：你們二戰先丟原子彈

拜登出糗隔天　賀錦麗也口誤「南韓說成北韓」！大讚與美強大同盟

今年第2次！布吉納法索再傳政變　軍政府領導人下落不明

縣市長候選人不重視教育！不到5成提出教育政見「免費營養午餐最有感」

「陳時中被周玉蔻搞掛了」　他預估：蔣萬安黃珊珊輸贏只在1、2萬票

台灣軟體界獨角獸！玩美移動合併上市審查生效　啟動赴美掛牌

外國客來台確診「治療擬改自費」　衛福部長揭調整時間點

三上悠亞結婚了？　「披上絕美白紗」真相曝光⋯老司機暴動

及時雨！桃園平鎮教養院居住房老舊　台北市和平扶輪社募42萬暖助

她進入娃娃機店偷7百元美樂蒂　派出所外閒晃...當場被認出

三寶「保齡球式」撞整排車！再把自己甩路上　網譏：機車有了靈魂

泰國10月起COVID-19降級！入境規定回復疫情前　免出示疫苗證明

指揮中心還不能撤！關鍵原因曝　「EUA失效」疫苗藥品都要銷毀

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

國際熱門新聞

癌末女服大麻二酚　腫瘤竟消失

男搭飛機「死在座位上」　老婆面前身亡

快訊／日本摔角傳奇豬木過世　享壽79歲

快訊／俄羅斯併烏克蘭4州　澤倫斯基申請加入北約

烏軍把倒地俄兵炸到「蒸發」！16秒火爆直擊

即／普丁吞烏4州　美宣布對俄實施嚴厲新制裁

蘋果副總裁因1句話被炒　千萬年薪沒了

澤倫斯基：只會與另位俄總統談判

利空不散！　美股重挫500點

普丁演說狂嗆美國：你們二戰先丟原子彈

作家爆：哈利梅根擔心被「完全踢出王室」

普丁簽條約了　烏克蘭4州併入俄

普丁併吞烏4州　歐盟稱永不承認

譴責俄併吞「中國棄權」　不舒服處境曝

更多熱門

相關新聞

譴責俄併吞「中國棄權」　不舒服處境曝

譴責俄併吞「中國棄權」　不舒服處境曝

聯合國安理會9月30日表決「譴責俄羅斯宣布併吞烏克蘭部分地區」決議案，僅俄國否決，中國、印度、巴西及非洲國家加彭（Gabon）投下棄權票，其餘10國家全數贊成。一位美國官員向《路透社》表示，莫斯科武力恫嚇、威脅國家領土完整性的行為，讓北京陷入「不舒服的處境」，因此沒有加入這個「激進得多」的行動。

普丁演說狂嗆美國：你們二戰先丟原子彈

普丁演說狂嗆美國：你們二戰先丟原子彈

烏軍把倒地俄兵炸到「蒸發」！16秒火爆直擊

烏軍把倒地俄兵炸到「蒸發」！16秒火爆直擊

普丁併吞烏4州　歐盟稱永不承認

普丁併吞烏4州　歐盟稱永不承認

即／普丁吞烏4州　美宣布對俄實施嚴厲新制裁

即／普丁吞烏4州　美宣布對俄實施嚴厲新制裁

關鍵字：

烏俄烏克蘭俄羅斯凍精動員令

讀者迴響

熱門新聞

吃到飽內行人不碰這2種　他揭內幕：員工也不吃

歐陽娜娜2分鐘內轉發「我愛你，中國」

少女北宜遭水泥車輾斃　男友及車主涉過失致死罪

少女被炒魷魚不爽　旱溪夜市爆11人大亂鬥

妹坐月子！她直擊「老公偷喝乳汁」手伸褲檔裡抖動　

試睡床墊「躺下就打呼」！他醒來立刻買了

16歲少女跑山北宜殞命　「抖音粉絲暴增」悼念

楊繡惠半夜震撼宣布「不拍八點檔」！

16歲女借車騎亡　網怒要揪借車男

瑀熙砸595萬入手保時捷911　才買半年「後悔喊賣」

癌末女服大麻二酚　腫瘤竟消失

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

最不適合當夫妻的星座CP！

新娘走錯房間「硬上伴郎床」！清醒後爆哭提告

私人車位被停走！他1招反制眾人讚：睡飽點

更多

最夯影音

更多
苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝
王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面