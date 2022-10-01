她進入娃娃機店偷7百元美樂蒂　派出所外閒晃...當場被認出

▲張女進入娃娃機店偷走價值7百元的美樂蒂娃娃。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市信義分局五分埔派出所接獲報案，有娃娃機台主放置在在台上的美樂蒂娃娃被人偷走，警方前往現場調閱監視器，事後帶著機台台主返回派出所製作筆錄，眼尖的台主看到1名女子在派出所附近徘徊，手上還抱著美樂蒂娃娃，警員發現後也覺得身形相符，立刻將女子帶進派出所詢問，事後女子也坦承偷走娃娃。

警方調查，9月25日晚上6時許，1名林姓娃娃機台主向信義分局五分埔派出所報案，娃娃機台上的美樂蒂娃娃被人偷走，警方到場調閱監視器確認行竊畫面，發現當天中午時分，1名女子進入娃娃機店，順手偷走機台上的娃娃。

警方調閱完畢監視器，帶著林姓台主返回派出所，眼尖的林姓台主在派出所門口發現張女拿著美樂蒂娃娃，直覺認為是自己失竊的，立刻告知現場警員，警員也立刻上前追問張女。

▲林姓台主（黑衣）在派出所門口發現張姓女竊嫌（持雨傘）立刻通知警員。（圖／記者邱中岳翻攝）

張女事後跟著警員前往派出所說明，當場坦承偷走價值7百元的美樂蒂娃娃，經過身份比對後也確認嫌犯就是張女，訊後也依照竊盜罪嫌移送地檢署偵辦，據悉，張女平時打零工維生，也常在派出所附近閒晃，沒想到最後真的進了派出所。