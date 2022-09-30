美日韓海軍今展開「反潛作戰」聯合訓練　以北韓潛艇為假想敵

▲美國核動力航母雷根號停靠釜山，9月26至29日與南韓海軍展開海上聯合訓練。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

有鑑於北韓（朝鮮）擴大核武與導彈威脅，美國海軍、南韓海軍、日本海上自衛隊今（30）日從上午至晚間在東海（日本海）距離獨島150公里處進行反潛作戰聯合訓練，由美國核動力潛艦假扮成攜載潛射彈道飛彈（SLBM）的北韓潛艇，美、日、韓3國部隊共享軍事情報，同時負責追蹤、探測潛艦。

根據《韓聯社》，美日韓3國海上部隊睽違5年首次再度在東海（日本海）公海上展開大規模的反潛作戰聯合訓練，此前南韓與日本雖曾在東海（日本海）公海展開搜救訓練，但像此次日本軍艦前往距獨島不遠的公海上展開聯合訓練，幾乎可以說是史無前例。

針對北韓連續於9月25、28、29日3度試射短程彈道飛彈，美日韓3國海軍決定強化警戒防衛態勢。此次聯合訓練從早上實施至晚間，由美軍核動力潛艇「安納波利斯號」（USS Annapolis）假扮成攜載SLBM的北韓潛艇，美日韓3國海軍一方面互相分享軍事情報，一方面在檯面下暗中較勁，看誰能最先偵測到敵方的潛艦資訊。

此次反潛聯合海上訓練中，美國派出尼米茲級核動力航母雷根號（CVN-76）、導彈巡洋艦錢斯勒斯維爾號（USS Chancellorsville）、貝瑞號驅逐艦（DDG 52）、班福特號驅逐艦（DDG 65）；南韓派出文武大王艦（DDH-Ⅱ）；至於日本則派出朝日級驅逐艦。

針對參與此次反潛作戰聯合訓練的目的，日本海上自衛隊表示是一方面強化與美國、南韓海軍的合作，同時追求「維護自由且開放的印度太平洋區域」，其中「維護自由印太地區」是美國在遷至中國軍力擴張時使用的話語，而日本則完全採用該段話語。

至於南韓，則表示此次參與反潛作戰聯合訓練的目的在於應付來自北韓的核武與導彈威脅，同時強化面對日益精進的北韓潛艇、SLBM威脅的能力。

報導指出，此次美日韓3國反潛作戰聯合訓練，對於推動《韓日軍事情報保護協定》（GSOMIA）正常化上可能將產生助力。

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