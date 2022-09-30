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俄專家曝：普丁健康狀況急遽惡化！　嚴重影響戰爭判斷力

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁近日不但宣布局部動員令，徵召30萬名俄羅斯男性入伍，又準備將烏克蘭東部4個地區納入俄國領土，種種跡象顯示烏俄戰事可能再升級。不過，也有專家指出，普丁的健康狀況正急遽惡化，已經嚴重影響他對戰事的判斷。

根據《鏡報》報導，莫斯科著名的政治學家索洛維（Valery Solovey）表示，普丁的健康狀況急遽惡化，已經嚴重影響到他對戰事的判斷，就是因為普丁的生理和心理健康都有問題，才會在2月出兵烏克蘭，又在9月21日宣布動員，如果沒有生病，他可能根本不會出兵入侵烏克蘭。

英國祕密情報局（俗稱軍情六處，MI6）前局長迪爾羅（Richard Dearlove）先前也曾提到，普丁可能會在2023年下台，甚至是住進療養院；俄羅斯獨立媒體則說，普丁外出旅行時，身邊永遠都會有頂級的醫療人員，包含癌症專家。不過克里姆林宮從未對外證實過這些猜測。

普丁21日宣布局部動員令，將徵召具有戰鬥經驗及所需技能的男性上戰場，但徵召情況一片混亂，讓許多不符資格的人也被徵召。普丁也罕見地在29日承認錯誤，並道歉指出，「如果犯了錯，我重複一遍，就必須糾正，那群沒有正當理由被徵召者應該被送回家。」

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