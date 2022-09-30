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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

又傳藍白合「新竹換台北」耳語　黃珊珊斥：真的很沒出息

記者陳家祥／台北報導

年底選舉腳步接近，但台北市目前仍是「三咖督」狀態，因此傳出藍白合作，擬推動「新竹給高虹安換台北蔣萬安」的傳聞。對此，無黨籍台北市長參選人黃珊珊直言，哪個政治人物膽敢白紙黑字說要政治分贓？這都低估人民智慧，希望大家回到理性辯論，公共政策的辯論，「每天只想操作藍綠就是我說的，真的很沒有出息」。

▲▼黃珊珊出席「陳思宇競選辦公室暖屋活動」。（圖／記者許靖騏攝）

▲黃珊珊出席「陳思宇競選辦公室暖屋活動」。（圖／記者許靖騏攝）

針對「新竹給高虹安換台北蔣萬安」的傳聞，黃珊珊直言，這是故意的分化，去年就開始說什麼藍白合，已經講1、2年，每次都要用這樣方式操作藍綠對決，「你們在競爭就是會交換，人民非常厭倦這種政治性的操作，尤其是最討厭政治分贓」

黃珊珊說，哪個政治人物膽敢白紙黑字說要政治分贓？這都低估人民智慧，而且哪個政黨敢這樣做？

媒體追問，這樣的傳聞，是否代表國民黨很緊張？黃珊珊說，人民不是你叫他幹嘛就幹嘛，他是有自主意識，「他們是選民不是選票，不是一堆棋子你推過去就推過去，這樣是把人民當什麼？」

另外，也有媒體問到，有可能是綠營刻意放出要分化與柯文哲間的關係？黃珊珊說，台北市是柯市長最重要的據點，希望能保留這些超越黨派，台北在8年前已經放棄了藍綠，藍綠當然想把所有東西拉回藍綠對決，所以這就是一場超越藍綠跟跨越政黨的戰爭，「我們希望大家回到理性辯論，公共政策的辯論，每天只想操作藍綠就是我說的，真的很沒有出息」。

至於昨天的專訪有提到宋主席應該會支持你，但不能強迫任何人？黃珊珊略顯不耐煩的說，大家每天都在問這樣的事情，「我當然要爭取每個人支持，我也相信宋楚瑜會支持我，我尊重他的安排，這時間點還早，大家到底在急什麼？」

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