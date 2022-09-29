　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／藍白強攻鏡電視　他揭背後「1劇本、2目的、3不符邏輯」

鏡電視申照越來越勁爆　裴偉稱「總統的旨意」音檔全曝光

▲鏡電視爭議，裴偉稱「總統的旨意」音檔曝光。（圖／資料照）

記者陶本和／台北報導

《鏡電視》的爭議一直以來沒停過，先是1月取得執照後，遭指申設期間民進黨政高層介入、施壓NCC，而前董座陳建平3月突遭董事會撤換；最近，鏡電視董事長裴偉的錄音檔外流，被在野黨砲轟是「總統級醜聞」。對此，知情黨政人士接受訪問時分析，背後有「1個劇本、2個目的、3個不合邏輯」

鏡電視在今年一月份時取得執照，但隨即被爆出在申設期間有民進黨的黨政高層介入，施壓國家通訊傳播委員會（NCC）；3月份時，前董事長陳建平遭到董事會突襲撤換，導致他憤而退出董事會。

最近，有線電視系統經營者為了上架鏡電視，而申請移頻TVBS新聞台，引起各界爭議。時代力量立委陳椒華更在立法院院會質詢時，爆料鏡電視董事長裴偉的錄音檔，由於裴偉在錄音中誇口稱，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都關切此事，因此被外界形容是「總統級醜聞」

對此，裴偉透過聲明強調，110年12月17日舉行的股東臨時會，並無立委陳椒華指涉的錄音內容，而是散會後，陳建平與其特助張寒青、財務長田富彰及幾名股東，留下來的閒聊，且指控流出的錄音遭到變造，他也將對錄音者、時任鏡電視財務長田富彰提出民刑事告訴並求償。

對於鏡電視的風波，《ETtoday新聞雲》記者訪問知情的黨政人士，該人士認為，最近藍白、特定媒體的劇本很清楚，無非是鏡週刊爆料是為了鏡電視，而鏡電視的籌設事府院的介入，而府院的介入，是因為裴偉的奔走。

至於這個劇本背後，到底有什麼目的？黨政人士向記者提出2點分析：首先，將鏡週刊揭露過的新聞，好比林姿妙弊案、高虹安、張善政涉及學術不倫等問題，都推給是執政黨透過週刊的政治操作。

黨政人士指出，第二個目的是「圍魏救趙」，要替目前因為權利金爭執，而被系統台申請下架的TVBS，讓NCC的委員們在外界一片新聞風潮下，不敢輕易做決定，讓Ｔ台繼續穩坐新聞頻道的「C位」（55、56頻道）。

該人士進一步分析，這些攻擊有三個不合邏輯之處，首先：鏡週刊打擊對象橫跨藍綠，何止針對藍軍？舉凡促轉會案、翁茂鍾等大案，到打立委蘇震清，連當時的總統府秘書長蘇嘉全都連帶打包「處理」，以及總統府發言人丁允恭也都因鏡週刊的報導丟了烏紗帽。

黨政人士說，鏡週刊上述的新聞報導，對於府院、執政黨從來不假辭色，但都沒有人說鏡週刊是在替國民黨助選，也沒有像這次，有某陣營網軍肉搜撰稿記者。

黨政人士指出，第二個不合邏輯之處，是鏡電視申設期間長達兩年，是國內所有電視台申設期最長，附帶條件最多的電視台。他說，外界所謂「府院介入」，結果卻是審查期比別人都要長，連最基本的負責人變更案都停滯不前。

黨政人士表示，第三個不合邏輯，是截至今天為止，以政治力無論是透過質詢發動攻擊，甚至更惡質的動用公權力介入媒體的內部治理，只要google一下新聞紀錄，就是民眾黨、時代力量以及國民黨。

該人士說，台北市政府更因為濫用勞檢等公權力，目前被司法調查，簡單說目前攻擊執政黨介入鏡電視案的，跟實際上介入的是「同一組人」。

總體而言，黨政人士表示，從申設、上架到營運相關的所有程序，鏡電視受到的要求，按理說就應該跟其他電視台受到一體對待，就好比當藍白陣營，在過去對前新竹市長林智堅檢視的標準，現在就不應該因為自己的參選人承受不住同樣標準的檢視，反過來攻擊檢視者。

►超美型「富及第微波爐」激殺1999元！黑＋玫瑰金太好看、功能多最實用

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
余正煌控林智堅論文抄襲！　將找「這大咖」當證人
盤中股價突飆高！　台股今多檔疑爆「神祕胖手指」
股票賠115萬他「存款400萬All in」換美金　網見數字
王柏融遭下放二軍！　旅日4年暫告一段落
台中12名酒毒駕累犯公布！　長髮女被抓3次以上
美怪獸颶風狂淹！「佛州鯊魚街上游」影片曝
0+7免隔離！　7天自主防疫「5大規範」一次看　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2022國慶晚會在桃園　10／9下午開放入場...有機會抽機票

鄭寶清批天幕是違建天價遮雨棚　桃市府批抹黑：雙北皆廣設

燕子、漢子都來！柯志恩首場造勢藍6大咖力挺　韓國瑜輔選時間曝

警大聲明爭議！校方將懲處　藍議員：承辦人在幫誰背黑鍋？

傳郭台銘將親站台造勢　高虹安：目前沒聽說有這規劃

房地產GDP不到2%？　徐國勇「護國群山」遭轟：壓迫年輕人生存空間

幕後／藍白強攻鏡電視　他揭背後「1劇本、2目的、3不符邏輯」

警大聲明羅生門成侯友宜破口？　學者3點分析：把林佳龍格局做小了

蔡培慧競總踢爆南投「垃圾謊言」　得標廠商無相關經驗

賀錦麗稱將在台海「無所畏懼地」行動　外交部：對抗威權擴張

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

黑車單行道逆向被叭仍不讓　3機車「並排前進」合力逼退

林心如率「光」露營...記者都擔心　將離家笑曝：霍建華在約朋友了XD

哈哈3歲女兒罹罕病！「全家都辛苦」　星心疼：我寧願生病的是我

屏東角頭父喪「封街公祭」　斥資400萬！128輛豪車送行

2022國慶晚會在桃園　10／9下午開放入場...有機會抽機票

鄭寶清批天幕是違建天價遮雨棚　桃市府批抹黑：雙北皆廣設

燕子、漢子都來！柯志恩首場造勢藍6大咖力挺　韓國瑜輔選時間曝

警大聲明爭議！校方將懲處　藍議員：承辦人在幫誰背黑鍋？

傳郭台銘將親站台造勢　高虹安：目前沒聽說有這規劃

房地產GDP不到2%？　徐國勇「護國群山」遭轟：壓迫年輕人生存空間

幕後／藍白強攻鏡電視　他揭背後「1劇本、2目的、3不符邏輯」

警大聲明羅生門成侯友宜破口？　學者3點分析：把林佳龍格局做小了

蔡培慧競總踢爆南投「垃圾謊言」　得標廠商無相關經驗

賀錦麗稱將在台海「無所畏懼地」行動　外交部：對抗威權擴張

木村拓哉千金名牌包天天換　背愛犬圖案包喊「和寶貝在一起」

前國腳也收到兵單！俄多名運動員被徵召　23歲花滑好手準備入伍

禁團令10／13解除！觀光局仍「禁組團赴陸」　陸港澳團客也不能來

OG級饒舌歌手「酷力歐」驟逝！　館長淚：國中就聽你的歌

《黑澀會》李又汝宣布結婚「雙喜臨門」！交往13年男友承諾：陪妳完成夢想

尹錫悅粗口罵美議會「兔崽子」！賀錦麗握他的手：美國完全不介意

台灣最過譽且難吃食物！網點名北中南「3人氣美食」：差點吐掉

全球股市震不停！台股Q4反覆築底　法人點名「超跌大型股」

公寓加裝電梯補助「看得到吃不到」　南市僅1棟過關

2022國慶晚會在桃園　10／9下午開放入場...有機會抽機票

被女同學手上花束碰到　調皮弟回擊慘遭壓制XD

政治熱門新聞

快訊／「0+7」10月13日上路　2日內陰性才可出門

遭周玉蔻嗆小心「深圳召妓片」外流　郭正亮曝行程：怎可能去幹嘛

最快2024實施義務役1年制？7大Q＆A一次看

預言綠營年底這3地慘敗！媒體人：他將贏40萬票

罵蔣萬安「像起乩」遭轟沒口德　陳時中道歉了

快訊／藍議員參選人赴NCC大樓潑綠漆

快訊／聲明門落幕！　警大4點打臉侯友宜：早籲侯辦別用非正式資料

就是這13人！北市公布酒駕累犯名單

蝦皮疑大量解僱　北市：未通報最高罰50萬

周玉蔻影響選情　陳時中深夜心內話：防疫抹黑都撐過了！免驚！

騙女學生上床？黃國昌斥周玉蔻潑糞：妳婚前發生過什麼事

涉賄！為讓兒子當選　媽允諾招待旅遊

民視「辣新聞」未事實查證！NCC開罰40萬

房地產是護國群山？王婉諭：2類人犧牲

更多熱門

相關新聞

傳郭台銘將親站台造勢　高虹安：目前沒聽說有這規劃

傳郭台銘將親站台造勢　高虹安：目前沒聽說有這規劃

民眾黨新竹市長候選人高虹安選情走高，卻因博士論文被爆抄襲、拿資策會經費赴美讀書，以及記者會上「戰學歷」等爭議，受到綠營圍剿。傳出鴻海創辦人郭台銘不忍子弟兵遭連番攻擊，不排除現身選舉場替高虹安造勢。不過，高虹安今（29日）發聲反駁，並說以她對郭台銘的了解，郭一定不捨她被鋪天蓋地的打壓與抹黑；但她強調自己會堅強面對造謠，勇敢反擊，希望郭不用太擔心。

警大聲明羅生門成侯友宜破口？　學者3點分析：把林佳龍格局做小了

警大聲明羅生門成侯友宜破口？　學者3點分析：把林佳龍格局做小了

蔡培慧競總踢爆南投「垃圾謊言」　得標廠商無相關經驗

蔡培慧競總踢爆南投「垃圾謊言」　得標廠商無相關經驗

郭台銘出手挺高虹安？ 愛將被抹黑　柯文哲：不信郭台銘不生氣

郭台銘出手挺高虹安？ 愛將被抹黑　柯文哲：不信郭台銘不生氣

批人行道推嬰兒車難行　蔡其昌提4年整平公里數倍增

批人行道推嬰兒車難行　蔡其昌提4年整平公里數倍增

關鍵字：

2022九合一大選鏡電視民進黨國民黨

讀者迴響

熱門新聞

Jennie受害案再+1！手機藏18禁小圖

快訊／「0+7」10月13日上路　2日內陰性才可出門

Jennie手機留情史證據！　歷任花邊男友GD、Kai私照外流

「最容易搞小三」3星座老公！破解方法看這

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

《星光》歌手嫌駐唱1200元太少：你看不起我？

遭周玉蔻嗆小心「深圳召妓片」外流　郭正亮曝行程：怎可能去幹嘛

劉德華來台「只邀S媽吃火鍋」　小S傻眼

花蓮出現超巨爆炸聲　在地人驚：有被嚇到

他目擊「金髮阿兵哥」嘆：時代不一樣了　一堆學長氣炸

快訊／葛萊美得主酷力歐驚傳猝死浴室！

iPhone用久電池健康度狂掉？他揭真相破迷思

楊恩自爆睡了巫師啦啦隊　害她被開除

李玟錄《中國好聲音》發飆影片流出！怒吼：可以解釋嗎

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

更多

最夯影音

更多
廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」
女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面