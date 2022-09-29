幕後／藍白強攻鏡電視　他揭背後「1劇本、2目的、3不符邏輯」

▲鏡電視爭議，裴偉稱「總統的旨意」音檔曝光。（圖／資料照）



記者陶本和／台北報導

《鏡電視》的爭議一直以來沒停過，先是1月取得執照後，遭指申設期間民進黨政高層介入、施壓NCC，而前董座陳建平3月突遭董事會撤換；最近，鏡電視董事長裴偉的錄音檔外流，被在野黨砲轟是「總統級醜聞」。對此，知情黨政人士接受訪問時分析，背後有「1個劇本、2個目的、3個不合邏輯」。

鏡電視在今年一月份時取得執照，但隨即被爆出在申設期間有民進黨的黨政高層介入，施壓國家通訊傳播委員會（NCC）；3月份時，前董事長陳建平遭到董事會突襲撤換，導致他憤而退出董事會。

最近，有線電視系統經營者為了上架鏡電視，而申請移頻TVBS新聞台，引起各界爭議。時代力量立委陳椒華更在立法院院會質詢時，爆料鏡電視董事長裴偉的錄音檔，由於裴偉在錄音中誇口稱，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都關切此事，因此被外界形容是「總統級醜聞」。

對此，裴偉透過聲明強調，110年12月17日舉行的股東臨時會，並無立委陳椒華指涉的錄音內容，而是散會後，陳建平與其特助張寒青、財務長田富彰及幾名股東，留下來的閒聊，且指控流出的錄音遭到變造，他也將對錄音者、時任鏡電視財務長田富彰提出民刑事告訴並求償。

對於鏡電視的風波，《ETtoday新聞雲》記者訪問知情的黨政人士，該人士認為，最近藍白、特定媒體的劇本很清楚，無非是鏡週刊爆料是為了鏡電視，而鏡電視的籌設事府院的介入，而府院的介入，是因為裴偉的奔走。

至於這個劇本背後，到底有什麼目的？黨政人士向記者提出2點分析：首先，將鏡週刊揭露過的新聞，好比林姿妙弊案、高虹安、張善政涉及學術不倫等問題，都推給是執政黨透過週刊的政治操作。

黨政人士指出，第二個目的是「圍魏救趙」，要替目前因為權利金爭執，而被系統台申請下架的TVBS，讓NCC的委員們在外界一片新聞風潮下，不敢輕易做決定，讓Ｔ台繼續穩坐新聞頻道的「C位」（55、56頻道）。

該人士進一步分析，這些攻擊有三個不合邏輯之處，首先：鏡週刊打擊對象橫跨藍綠，何止針對藍軍？舉凡促轉會案、翁茂鍾等大案，到打立委蘇震清，連當時的總統府秘書長蘇嘉全都連帶打包「處理」，以及總統府發言人丁允恭也都因鏡週刊的報導丟了烏紗帽。

黨政人士說，鏡週刊上述的新聞報導，對於府院、執政黨從來不假辭色，但都沒有人說鏡週刊是在替國民黨助選，也沒有像這次，有某陣營網軍肉搜撰稿記者。

黨政人士指出，第二個不合邏輯之處，是鏡電視申設期間長達兩年，是國內所有電視台申設期最長，附帶條件最多的電視台。他說，外界所謂「府院介入」，結果卻是審查期比別人都要長，連最基本的負責人變更案都停滯不前。

黨政人士表示，第三個不合邏輯，是截至今天為止，以政治力無論是透過質詢發動攻擊，甚至更惡質的動用公權力介入媒體的內部治理，只要google一下新聞紀錄，就是民眾黨、時代力量以及國民黨。

該人士說，台北市政府更因為濫用勞檢等公權力，目前被司法調查，簡單說目前攻擊執政黨介入鏡電視案的，跟實際上介入的是「同一組人」。

總體而言，黨政人士表示，從申設、上架到營運相關的所有程序，鏡電視受到的要求，按理說就應該跟其他電視台受到一體對待，就好比當藍白陣營，在過去對前新竹市長林智堅檢視的標準，現在就不應該因為自己的參選人承受不住同樣標準的檢視，反過來攻擊檢視者。