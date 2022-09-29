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飆車族派「小蜂蜜」先勘察　潮州警同一招反制

▲潮州警方加強取締飆車行為 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲潮州警方加強取締飆車行為 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

最近時有民眾在社群網路反映轄內有飆車情事，對此潮州警察分局非常重視，將規劃假日深夜時段加強防制車輛群聚、甩尾、蛇行，並展開大規模取締危險駕車，壓制違規駕駛氣焰，警方強調會針對危險駕車和重大違規持續取締，維護交通安全。
▲潮州警方加強取締飆車行為 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲潮州警方加強取締飆車行為 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

縣議員許馨勻所提潮州鎮北門路段屬偶發路段，警方已沿線調閱監視器畫面，並鎖定違駕車輛將通知車主到案說明，針對涉及違反道路交通管理處罰將依法舉發，並依法函文監理站通知強制到驗，另如有涉及公共危險部分，蒐集相關證據移辦，以達約制效果。

潮州分局長簡彥匡表示，將針對轄區內改裝車輛廠商清查造冊列管約制，以及針對曾有危險駕車紀錄駕駛人進行查訪及約制；並依據今年統計110報案系統通報之時間、地點，於每周六、日深夜22至02時及00時至04時，持續編排崁頂交流下轉台一線至112線路段、

台88下台一線轉185甲線路段、平面道路188線萬丹往潮州路段及台一線轉屏185甲線至林後森林園區路段等6處以上固定崗守望兼交通稽查方式勤務，並以開啟警示燈作警力展示方式防制。

警方也發現，飆車族為了避免被取締，會先派「小蜜蜂」勘查路線，避免後續車隊被查獲，警方將同樣派出「小蜜蜂」以其道還施其身方式，並針對聚集危險駕車路段、時段加強防制，如發現改裝排氣管製造噪音，甚至馬路競速、蛇行，針對危害交通安全行為，立即錄影蒐證、並通報組合警力到場取締交通違規告發，並函文通報監理站及環保局等機關加以處罰，以強化執法力度，絕不容許車友危險駕車，潮州警分局將持續規劃相關勤務嚴格取締，維護交通秩序及社會安寧。

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