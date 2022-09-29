相約拚輸贏被放鳥！屏東男對空鳴槍洩憤　留下一顆子彈慘了

▲里港警方憑一枚現場留下的子彈，逮獲蔡姓嫌犯等人送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導



蔡姓男子與蕭姓男子因金錢糾紛臉書互嗆，相約拚輸贏，至場未見蕭男，對空鳴槍後卡彈後逃逸，里港警分局獲報到場找到一顆子彈，報請檢檢察官指揮，調閱監視系統，當日即將蔡男等4人逮獲，訊後依違反槍砲彈藥刀械管條例等送辦。

里港警分局於9月26日凌晨，接獲110報案，轄區里中路釣蝦場深夜多部車輛聚集並傳出槍響，立即啟動快打部隊馳赴現場。

警方獲報後火速趕抵，發現現場遺留1顆子彈，犯嫌已駕車逃逸無蹤。分局長鄭頴聰立即坐鎮指揮，與屏刑大偵二隊共組專案小組，並報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦，過濾周遭監視影像，鎖定多部車輛犯嫌涉案，於案發當日數小時內將主嫌蔡姓男子(27歲)等4名嫌犯逮捕歸案，並查獲改造手槍1把、子彈4顆等證物。

警方調查，蔡嫌與被害人蕭姓男子因金錢糾紛，雙方於臉書互嗆後，蔡姓男子邀多名友人助陣，惟蔡嫌未發現蕭男，即對空鳴槍，欲擊第二槍時卡彈，現場遺留下一發子彈，警方掌握關鍵犯罪證據，循線逮人歸案

里港警分局表示，對於涉及危害治安犯罪情事，必定秉持勿枉勿縱精神加以查緝，以維護民眾生命、財產安全，並在此呼籲民眾踴躍檢舉不法，槍械是危害社會治安的根源，針對是類案件，警方將加強查緝，以強勢的執法作為，向上溯源，根除不法，創造一個安居樂業的生活空間。