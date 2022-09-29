《警械使用條例》明拚三讀　用槍時機成修法重點

▲各界關注攸關警察用槍時機的《警械使用條例》修法。（圖／記者楊均典翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

台南殺警案後，各界關注攸關警察用槍時機的《警械使用條例》修法，立法院長游錫堃今（29日）下午召集黨團協商，歷經逾2小時討論，朝野針對爭議性最高的槍械使用時機、調查小組組成及補償相關規定取得共識，力拼在明（30日）院會三讀修正通過。

游錫堃今天下午召集黨團協商，朝野立委聚焦討論警械使用時機相關條文，儘管各黨團都認同放寬警方使用警械空間，但對相關條文適用的內容，仍多有交鋒。

民進黨團總召柯建銘會中表示，什麼時候要對空鳴槍、什麼時候開槍，這部分要定義清楚，否則員警開槍時仍會遲疑，因此主張增加內容，明定使用槍械進行射擊的要件，包括：一、以致命性武器攻擊狹迫警察人員，第二、有事實足認持有武器意圖攻擊警察人員，第三、意圖搶奪配槍，第四、其他危害警察人員或他人生命緊急情況時。

不過，國民黨立委鄭天財指出，若列舉上述條款，更嚴謹、嚴格，會不會反而限縮警方用槍空間，以台南殺警案為例，當對方拿刀時，刀算不算致命性武器，如何認定？

民眾黨立委張其祿也質疑，第二、三款的意圖如何認定恐是未來爭點，例如什麼樣的狀況下算意圖？而第四款跟修正前條文是一樣的意思，技術上要如何解決？

對於跨黨立委意見，警政署長黃昭明回應，在實務上，基層員警用槍時常會猶豫，現行法條確實比較模糊，修法明確化使用時機有其急迫性，員警才能大膽用槍，在法律依循方面也不會猶豫。