民進黨「繽紛18路」前進民主聖地　李俊俋揪眾挺修憲

▲民進黨青年部「繽紛18路」行動今天前往嘉義市。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨青年部「繽紛18路」行動今（29日）挺進嘉義市噴水圓環，嘉義市長參選人李俊俋與「嘉義隊」議員黃露慧、蔡文旭、黃大祐、凌子楚、議員參選人黃盈智、許明對、陳品蓁、林煒軒等到場力挺，宣傳18歲公民權修憲複決。

李俊俋表示，這次宣講特別挑在噴水圓環，不僅呼應嘉義市每次選前拚場的「噴水之夜」，更凸顯嘉義市作為民主聖地，相挺年輕人掌握自己未來的決心，補足青年公民權的最後一塊拼圖。

李俊俋強調，他以往在立法院就是修憲小組、修憲委員會的召集人，18歲公民權就是其中一個耗費眾多心力的案子，這次終於進入公民複決，一定要一鼓作氣通過18歲公民權，不讓年輕人的期望落空。

李俊俋表示，民主社會不能缺少年輕人的參與，這次必須要還給青年應有的政治權利，呼籲市民一起支持18歲公民權，讓國家持續進步。

民進黨青年部主任蔡沐霖表示，國務青「繽紛18路」行動累計已在超過18種場所進行宣講，證明「國務青」年輕夥伴不只是喊口號，更能用實際行動證明支持18歲公民權的決心。他表示，接下來國務青會再接再厲挺進更多不同縣市，在不同場所爭取不同年齡層民眾的支持，共同來達成18歲公民權修憲的目標。