台中獲補助2輛市價1400萬緩撞車　10月上路！讓車主員警安心

▲台中警方獲得補助2輛市價1400萬元緩撞車，10月上路，將讓員警安全處理車禍。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警方轄區有3條快速公路，今年1至8月共發生753件交通事故，前三大肇因分別是未注意車前狀況、未保持安全距離及變換車道不當，有鑑於以往在場處理員警和車主曾被急駛的後方來車追撞，造成二度傷亡，因此交通大隊向警政署申請獲得2輛價值1400萬元的緩撞車，10月啟用，讓在場處理員警和車主能免於追撞的威脅。

台中警方轄區有台74快速公路、台61西濱快速公路和台63中投公路，統計1至8月，3條快速公路共發生753件死傷的交通事故，以中投公路為例，車道寬、路肩寬的道路特性，最高速限介於70至90公里，車速較為快速，一旦事故沒有馬上排除，風險性增加，在場處理的員警和車主，極有可能被後方來車追撞的危險，釀成二度死傷。

台中市交通大隊為了保護現場執勤員警及事故當事人生命安全，向警政署申請補助2輛緩撞車，1輛用在台74線、台63線，另1輛用在台61線西濱公路，2輛的租期到明年年底，租賃費用1400萬元，24小時定點待命，機動性高，可隨時接受員警指揮、調配，緩撞車會迅速到場協勤。

緩撞車計劃將視未來成效如何，再決定該不該再提出申請，警方表示，駕駛人往往過度依賴電子設備或是自動駕駛系統，導致開車不集中而發生事故，因此藉由緩撞車大幅減緩後方車輛衝擊，有效保護員警執勤安全，也保護車主生命安全。