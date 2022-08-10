撞到鏡頭猛晃！國道「自動駕駛」撞緩撞車　2男輕傷走下瑞典坦克

記者蔡文淵、莊智勝／苗栗報導

國道一號北上128K處今(10日)上午9時許傳出一起追撞車禍，一輛「瑞典坦克」Volvo休旅車毫不減速撞上內線施工緩撞車，造成2人受傷；林姓駕駛供稱，當時他採「自動駕駛模式」，不清楚為何沒有啟動防撞系統。詳細事故原因還有待釐清。

▲休旅車毫不減速猛力撞上緩撞車。（圖／記者蔡文淵翻攝）

後側紀錄器拍下，當時施工緩撞車正緩速行駛在內線車道，該輛休旅從遠處駛來，毫不減速猛地撞上緩撞車，強大的撞擊力道導致鏡頭劇烈晃動、休旅車車頭也因此爛毀，佔據內車道。在撞擊後約35秒，駕駛座車門打開，駕駛林男及副駕友人自行脫困走下車。

苗栗縣消防局表示，今上午接獲通報後立即前往事故地點，發現該輛休旅車於內線車道追撞緩撞車，車內2人意識清楚，無明顯外傷，但仍表示胸悶，後續送往醫院檢傷。

肇事駕駛林男初步表示，該輛休旅才剛購入幾個月，今早與同事一同從台中北上準備到桃園工作，上國道後即開啟自動駕駛模式，不料卻撞上緩撞車，不清楚為何防撞系統沒有作動。警方呼籲，即便開啟駕駛輔助系統，民眾仍應隨時注意路況，避免事故發生；詳細車禍原因為何，還有待進一步釐清。

▼車內2名男子自行脫困走下車。（圖／記者蔡文淵翻攝）