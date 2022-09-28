台74線大里段每月違規逾2千件　科技執法10月上路...最少罰3千

▲▼台74線大里段下個月起將實施科技執法，小型車不准跨越槽化線行駛，大型車不准行駛內線道，違者3千元起跳。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市台74線快速公路大里段，短短的3公里內，因為車流量龐大，去年就發生98件交通事故，今年截至9月25日已發生66件，台中警方為保護用路人安全，10月1起將在該路段雙向設置科技執法，小型車不准跨越槽化線行駛，大型車不准行駛內線道，否則全依道交條例處3000元以上、6000元以下罰鍰。

台74線大里段銜接國道3號交流道，鄰近大里工業區，上下班尖峰時刻，車流量大，部分車輛為貪快，經常跨越槽化線爭道，以及大型車輛占用內側車道行駛等違規行為，經2個月進行測試，運作順暢，測試期間每月違規逾2千件，因此訂於10月1日起實施，該項科技執法會自動擷取違規影像，逕行舉發。

台中市現有的交通科技執法地點，包括台61線及向上路6段區間、台灣大道百貨公司前公車停靠區、高鐵台中站上下客接送區違規停車自動偵測、北區五岔路口（三民路、五權路、崇德路與錦南街口）等地，台74線大里段是最新設置的科技執法地點。

交通大隊表示，依道路交通管理處罰條例第33條規定，汽車行駛於高速公路、快速公路或設站管制之道路，不遵守使用限制、禁止、行車管制等，例如跨越槽化線行駛，以及大型車行駛內側車道者，處駕駛3000元以上、6000元以下罰鍰。