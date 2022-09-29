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重陽節快樂　竹市府致贈重陽禮祝長輩健康平安

▲陳章賢代理市長(左)親訪百歲人瑞陳式琛爺爺。（圖／新竹市政府提供）

▲陳章賢代理市長(左)親訪百歲人瑞陳式琛爺爺。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

重陽節前夕，新竹市代理市長陳章賢赴百歲人瑞-陳式琛爺爺家中獻上祝福，轉送總統府致贈敬老狀及衛生福利部金鎖片，此外，他也特別致贈6千元禮金及禮品，表達對新竹市長輩敬老之意，祝福陳爺爺及每位長輩都能健康平安，福壽延年。

陳章賢指出，感謝長輩們過往的努力打拚，為新竹市奠下良好發展基礎，市府重視新竹市每位長輩的身心健康，自前市長林智堅任內便積極推動高齡友善政策，包括推動共餐食堂，從104年僅7處、拓展至今已有68處，續發老人年金、敬老津貼、提供全面性老人免費健檢及全口假牙，也為長輩們打造全國第一輛「幸福小蜜蜂」移動式餐車。今年更擴大敬老愛心卡服務，提供免費搭乘計程車，每趟補助100點，是全台補助最高的縣市。

「原來您也曾在新竹市政府為民服務過！」陳章賢向陳式琛爺爺請安時說道，陳爺爺曾任新竹市政府主任秘書，相當於現在的副市長職務。陳章賢代理市長分享，每當公務繁忙時，總會想起無數先進也曾在同崗位上為了新竹努力奮鬥，更警惕自己為了新竹市後輩，千萬不能鬆懈，沒想到今天有機緣能與共同打拚市政的「大學長」前輩見上一面，相當榮幸也非常開心。

社會處代理處長李季縈表示，今年滿百歲的陳式琛爺爺是公務界「廉政無私、奉公克己」的典範，走過一世紀的百歲人瑞陳爺爺，可說是新竹發展史中的國寶級人物，他歷任台灣新竹州接管委員、警察局司法課長、分局長、新竹縣警察局督察長及新竹市政府秘書等職，在職期間勤政愛民、守正不阿、杜絕賄賂，屢獲表揚與人民愛戴，公職生涯長達42年，榮獲「前行30年」公職績優獎章（即任職滿30年之意），勘稱公務界的最高典範！

「我當初還被歹徒拿槍指著頭」，陳爺爺分享年輕時的英勇事蹟，陳爺爺擔任新店警察局分局長時，剛好經歷二二八事件。他說，當時受持槍暴徒威脅要求交出派出所保管槍械，但陳爺爺展現大無畏的態度讓歹徒不敢造次，拯救了很多本省人與外省人，充分顯現出身為警察局長不畏暴力精神。經歷此事件後陳爺爺也被調升為「新竹縣警局督察長」。

陳式琛爺爺更分享了自己年輕時的浪漫愛情故事，陳爺爺與張雲髻奶奶挑戰「自由戀愛」，破除當時的省籍隔閡，也就是人人口中的「芋頭配番薯」，因陳爺爺為人處事剛正不阿，工作勤奮負責，得到岳父，也是時任新竹縣議會議長張式穀的認同與祝福，成就這場別具意義的醒世姻緣。

此外，陳爺爺也不吝嗇分享自己的養身之道，他近40年主餐都以南瓜取代白米，也貫徹中醫「保暖不受寒」觀念，洗完頭使用毛巾包住頭部20-30分鐘，大多時候會戴帽子、手套及襪子保暖，也天天吃魚，特別的健康長壽秘訣，讓陳爺爺擁有非常好的記憶力。

社會處表示，今(111)年90位百歲人瑞中，爺奶人數分別為47人及43人，其中年齡最長的是115歲的嚴黎淑陶奶奶，而男性則為109歲康榮爺爺，雙雙刷新本市人瑞紀錄。另，本市剛滿百歲的有3人、超過百歲的共59人；東區62人、北區22人、香山6人。每一位長輩都是新竹市的寶貝，歲月的經歷，再再顯見長輩們對於國家、社會的貢獻，市府非常感謝家屬提供妥適的照顧，未來仍會積極辦理各項福利措施，讓長輩住在新竹市，一定幸福！

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