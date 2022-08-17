全台首創「幸福小蜜蜂」餐車 前進香山兒少築夢基地　

▲新竹市代理市長陳章賢今（17）日特別化身大廚。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市「幸福小蜜蜂」為全台唯一由公部門辦理之移動餐車，透過移動至每個角落，解決社區活動中心無廚房設施困境，實現長者共餐、共學。今年7月幸福小蜜蜂擴大服務對象至孩童，新竹市代理市長陳章賢今（17）日特別化身大廚，到香山社區「台灣夢-兒少築夢基地」，為18位弱勢孩童料理和風杏鮑菇，孩童也當場演奏木箱鼓、獻唱「心花開」，現場歡樂溫馨。

陳章賢表示，新竹市獨有的幸福小蜜蜂移動餐車為全台首創，車內有瓦斯爐、煎台、烤箱及冰桶等設備，可以一次烹飪約40份餐點，108年試辦到111年8月，共辦理56場次，服務1785人。近來，因應疫情暫無長輩共餐需求，為了充分運用資源，便趁暑假期間，擴大服務，讓脆弱家庭孩童也能享用讓社區長輩讚不絕口的健康餐點。

社會處處長李季縈表示，香山社區發展協會承接中國信託慈善基金會台灣夢-兒少築夢基地已有6年時間，提供弱勢兒童課後陪伴、多元課程及餐食等各項生活照顧服務，落實福利社區化精神，並凝聚社區向心力讓居民在地互助，建構守護兒童的第一道安全網絡，深獲家長肯定。



社會處指出，幸福小蜜蜂經費來自106年本市故郭金灶先生將1,635萬8,001元遺產全數捐贈市府公益用途，其中200萬元指定完成一台行動餐車。而幸福小蜜蜂也帶著故郭金灶先生幸褔滿滿的遺願，開到社區煮飯給長輩吃，讓更多獨居長輩聊天吃飯，熱鬧作伴。

幸福小蜜蜂移動餐車今年與明新科技大學旅館管理與廚藝創意系師生合作，王申長助理教授今天針對孩童成長所需的營養，調配醃紫高麗菜、和風杏鮑菇、雙色花椰菜、菠菜及日式松板豬等健康餐食，讓孩童有一個無飢餓、無憂愁的快樂暑假。

社會處表示，未來疫情趨緩，本市社區開放共餐之時，小蜜蜂移動餐車也會繼續開到本市每個角落，將食材料理成一道道美味佳餚，讓沒有辦理共餐食堂的社區或是廚房設備較少的據點，也能提供長輩們、弱勢孩童享用安全、健康的熱騰騰飯菜，感受小蜜蜂移動餐車帶來的幸福感。