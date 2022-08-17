　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全台首創「幸福小蜜蜂」餐車 前進香山兒少築夢基地　

▲新竹市代理市長陳章賢今（17）日特別化身大廚。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市代理市長陳章賢今（17）日特別化身大廚。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市「幸福小蜜蜂」為全台唯一由公部門辦理之移動餐車，透過移動至每個角落，解決社區活動中心無廚房設施困境，實現長者共餐、共學。今年7月幸福小蜜蜂擴大服務對象至孩童，新竹市代理市長陳章賢今（17）日特別化身大廚，到香山社區「台灣夢-兒少築夢基地」，為18位弱勢孩童料理和風杏鮑菇，孩童也當場演奏木箱鼓、獻唱「心花開」，現場歡樂溫馨。

陳章賢表示，新竹市獨有的幸福小蜜蜂移動餐車為全台首創，車內有瓦斯爐、煎台、烤箱及冰桶等設備，可以一次烹飪約40份餐點，108年試辦到111年8月，共辦理56場次，服務1785人。近來，因應疫情暫無長輩共餐需求，為了充分運用資源，便趁暑假期間，擴大服務，讓脆弱家庭孩童也能享用讓社區長輩讚不絕口的健康餐點。

社會處處長李季縈表示，香山社區發展協會承接中國信託慈善基金會台灣夢-兒少築夢基地已有6年時間，提供弱勢兒童課後陪伴、多元課程及餐食等各項生活照顧服務，落實福利社區化精神，並凝聚社區向心力讓居民在地互助，建構守護兒童的第一道安全網絡，深獲家長肯定。

社會處指出，幸福小蜜蜂經費來自106年本市故郭金灶先生將1,635萬8,001元遺產全數捐贈市府公益用途，其中200萬元指定完成一台行動餐車。而幸福小蜜蜂也帶著故郭金灶先生幸褔滿滿的遺願，開到社區煮飯給長輩吃，讓更多獨居長輩聊天吃飯，熱鬧作伴。

幸福小蜜蜂移動餐車今年與明新科技大學旅館管理與廚藝創意系師生合作，王申長助理教授今天針對孩童成長所需的營養，調配醃紫高麗菜、和風杏鮑菇、雙色花椰菜、菠菜及日式松板豬等健康餐食，讓孩童有一個無飢餓、無憂愁的快樂暑假。

社會處表示，未來疫情趨緩，本市社區開放共餐之時，小蜜蜂移動餐車也會繼續開到本市每個角落，將食材料理成一道道美味佳餚，讓沒有辦理共餐食堂的社區或是廚房設備較少的據點，也能提供長輩們、弱勢孩童享用安全、健康的熱騰騰飯菜，感受小蜜蜂移動餐車帶來的幸福感。

►「海洋拉娜平替版」2入特價919元！網友大推超好用

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
艾成身亡　夫妻倆「臉書突都關閉」！網友湧入王瞳IG留惡言
快訊／網友狂罵「為何不救艾成」　王瞳臉書緊急關閉
22男赴柬被迫找交替！他喊「不要來」秒成屍　疑被摘器官慘死
快訊／艾成身亡！王瞳見最後一面哭到虛脫　大馬父母急飛台
快訊／雷雨轟台中水淹民宅！28里二級警戒　水桶、掃斗出動了
她曝艾成生前2願望「圓夢了」　不捨悲嘆
高屏原鄉驚爆「整批被騙走」　20歲女求4萬美金贖人：否則割器
快訊／王瞳雙腳無力走出相驗室！狀況曝：非常虛脫
艾成身亡！戰友林吟蔚淚喊：好哥哥　「冠軍獎金分大家」揭暖舉
海上「長出一顆熱帶擾動」　今晚明晨降雨熱區出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園大廟景福宮8／20「廟埕音樂會　600份古早味碗粿免費吃

天柚台灣　立委劉建國立法院現場促銷1.8萬公斤文旦挺柚農

靜宜新校長拜訪台中市府！盧秀燕喊歡迎：共同推動城市行銷

表揚辛苦長照英雄　台中市金照獎徵件起跑

南消七大隊啟動「火神護祐、平安祈福3」　消防燈籠繪畫比賽

畢業即就業！　台東縣府媒合原專班畢業生成為文健站照服員

嘉義市4大振興方案　輕稅減租、消費觀光及藝文振興八千萬助民

今年不漲價！劍湖山渡假大飯店經典蛋黃酥再現　映月風華搶攻中秋

補助1元誘發4倍產出 竹市110年度SBIR計畫產值近1億

全台首創「幸福小蜜蜂」餐車 前進香山兒少築夢基地　

周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

桃機飛東南亞人潮爆滿　警嘆：能救一個是一個

海底撈比愛心店員會回？ 正妹狂被忽略下秒神反轉

男10多年未彈奏《卡農》　遇舊琴不看譜彈完整首！

喊加油邊吃補給站巧克力　網笑：還以為你在跑XD

「同志天菜」祖雄認了熱戀烏克蘭正妹！ 羞揭與女友佳娜「原先關係」

桃園大廟景福宮8／20「廟埕音樂會　600份古早味碗粿免費吃

天柚台灣　立委劉建國立法院現場促銷1.8萬公斤文旦挺柚農

靜宜新校長拜訪台中市府！盧秀燕喊歡迎：共同推動城市行銷

表揚辛苦長照英雄　台中市金照獎徵件起跑

南消七大隊啟動「火神護祐、平安祈福3」　消防燈籠繪畫比賽

畢業即就業！　台東縣府媒合原專班畢業生成為文健站照服員

嘉義市4大振興方案　輕稅減租、消費觀光及藝文振興八千萬助民

今年不漲價！劍湖山渡假大飯店經典蛋黃酥再現　映月風華搶攻中秋

補助1元誘發4倍產出 竹市110年度SBIR計畫產值近1億

全台首創「幸福小蜜蜂」餐車 前進香山兒少築夢基地　

國人淪入柬埔寨詐騙集團陷阱　賴香伶：政府因應太消極！

「休息站霸主聯盟」吃掉一半金銀島　將推1500戶造鎮案

談台獨和裴洛西訪台　魏鳳和：中國軍隊從來不懼怕任何敵人

林凱威挨打吞首敗　葉總：不要覺得中職很簡單

桃園大廟景福宮8／20「廟埕音樂會　600份古早味碗粿免費吃

過度去角質小心爛臉！夏季必備5款「微淨角質」2合1清潔品

網友狂罵王瞳「為何不救艾成」　經紀方急關臉書原因曝光

艾成墜樓驟逝…夫妻倆「臉書突都關閉」！　網友湧入王瞳IG留惡言

斗六雨勢不斷　龍象大戰確定延期開打

張善政自稱土地公卻批對手「妖魔鬼怪」　鄭運鵬：感覺遇到壞厝邊

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

地方熱門新聞

最美里長候選人陳紫渝爆紅後...更想做一件事

深夜載3百包禽畜糞便闖關　莾駕駛挨罰

誤以為安全帽失竊女子氣撲撲報警

台積電委嘉義吳鳳科大辦理「消防實務訓練」

南消五大隊企業義消招募

台南東區東門路塞車媲美北市內湖

雲林明日起停止發放防疫關懷包

台南一建設獲市民認可

竹山鎮反綠能中心　遭縣長嗆「垃圾自己處理」

黃偉哲讚竹筍料理新鮮美味

南消二大隊辦線上學習抽好禮！

靜宜新校長拜訪台中市府　盼共推城市行銷

桃捷吉祥物「鶇鶇」　Q版討喜萌樣亮相

43.6億元新建9座台南前瞻立體停車場

更多熱門

相關新聞

徐木洋先生獲選模範父親　

徐木洋先生獲選模範父親　

新竹市政府111年度模範父親，獲選「熱力爸爸」的徐木洋先生，擔任流浪動物保育員10年，不論刮風下雨，日復一日辛勞付出，用滿滿的愛照顧流浪貓狗，讓「浪浪」能安心安全的生活，十足為熱力爸爸的代表，市府將於明（6）日公開表揚。

「最初的感動」互動展登場

「最初的感動」互動展登場

竹市「呷熊飽」及愛心福利社　服務萬人

竹市「呷熊飽」及愛心福利社　服務萬人

竹市首座社區兒童療育服務據點啟用

竹市首座社區兒童療育服務據點啟用

暑假就到新竹市3區親子館　

暑假就到新竹市3區親子館　

關鍵字：

新竹市社會處

讀者迴響

熱門新聞

快訊／艾成蘆洲捷運站墜樓！　當場死亡

心情不好找老婆聊了一夜！王瞳踏出家門艾成墜樓亡

國中妹脫口「阿嬤躲在冰箱」驚見遺體

27歲女搭大怒神「頭暈嘔吐」亡　母淚崩看她手垂落

艾成墜樓身亡！生前出現詭異舉動　教友目睹全程嚇傻

2年輕男堅持赴柬　家人：讓他們歷練

艾成3天前才直播開唱！生前最後發文感嘆

上銬外送員跪地畫面曝！堅持最後一單沒送

目睹艾成墜樓滿地血！超商店員「驚恐狂抓手」

艾成曾認中邪40天「狂吼自殘上下晃」影片曝！

快訊／李明依伴王瞳奔蘆洲分局　筆錄前先在門口禱告

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

即／艾成墜7樓亡！王瞳悲帶2人愛犬做筆錄

艾成墜樓亡！曾緊抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

即／艾成墜樓身亡！妻子王瞳宜蘭趕回蘆洲中

更多

最夯影音

更多
周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！

周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！
不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面