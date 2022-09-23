情牽一甲子　竹市賀67對鑽石婚佳偶

▲新竹市代理市長陳章賢親自拜訪今年獲選鑽石婚的賢伉儷。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

重陽佳節前夕，新竹市代理市長陳章賢親自拜訪今年獲選鑽石婚的87歲徐元換、83歲徐曾梅賢伉儷，致贈黃金對戒與精美禮盒祝賀，子女們也特地返家陪伴父母，並送上「巨型鑽戒」祝福。新竹市代理市長陳章賢聽著徐曾梅賢奶奶與女兒們分享一家人溫馨故事、回顧老相片，徐元換先生則因行動不便、語言能力衰退，坐在一旁靜靜聽著，回想起過往辛苦時光，忍不住濕了眼眶，場面令人動容。

陳章賢表示，每對鑽石婚長輩，都有著浪漫動人的愛情故事，今年獲鑽石婚表揚的長輩共67對，其中14名長輩超過90歲，最高歲數98歲，另有2對佳偶婚齡更高達70年以上。長輩們一路走來，用愛、尊重與包容，豐富彼此的人生，感謝長輩、眷屬長久以來的付出與打拚，與市府攜手打造幸福城市。

他說，《遠見雜誌》2021全國縣市評比，竹市「社會福利」連續3年獲全國第一，市府重視長輩照顧，自前市長林智堅上任後，配合中央推動長照2.0，也積極推動各項老人福利政策，包含續發安老津貼3000元、重陽敬老禮金提高至2000元、免費全口假牙、老花眼鏡補助、免費拐杖、免費健檢，以及設立68處共餐食堂、辦理免費長青課程等，盼讓生活在這座城市的長輩，得到更完善的福利與照顧。

社會處指出，87歲徐元換先生、83歲徐曾梅賢女士，今年結婚滿61年，兩人透過徐元換同事介紹下認識，相約看了一場電影後，彼此產生好感，交往10個月決定攜手終身，婚後育有1子4女，一家人感情要好，而夫妻兩生活最大樂趣，就是一起爬山，兩人一起攀登超過50座大小百岳。

徐曾梅賢女士回憶，夫妻倆為了看雪景，三度攀登玉山，前兩次因天候不佳，只好在登山口及小木屋打住，但兩人未曾放棄夢想，第三次直接在登山口過夜，隔天清晨起爬，過程相互扶持，總算突破路途艱辛登頂成功，心裡非常感動，成為最難忘的時刻。

「小時候見到爸爸的時間很少」二女兒徐璧霞表示，爸爸為了給兒女更好的生活，早年擔任台肥公司員工，下班後身兼計程車司機忙到深夜才回家，兒女都已經睡了，而當她們起床準備上學時，爸爸早已出門工作，媽媽則做燈泡家庭代工貼補家用，努力養活5個子女長大成人，「爸媽真的很辛苦」。

聽著妻女談及他照顧家庭辛苦付出，徐元換先生忍不住淚水。徐曾梅賢女士感性地說，丈夫因年紀大了身體不便，接受市府長照服務，一周三次專人協助照顧，讓她與家人能有短暫喘息空間，感謝市府對長輩的照顧，也好在子女們長大後都很孝順，全家人互相幫助並照顧彼此，如今也各自事業有成，更有7位孫子女、5位曾孫子女陪伴，是夫妻倆感到最幸福的事。

「巨大鑽戒來自孫子女們的主意！」徐璧霞補充，為祝賀爺奶結縭61年，孫子女們極具創意，集資送上「最大」祝福留做紀念。徐元換夫妻倆打開禮物，看見效果與誠意滿分的巨大鑽戒時，2人開心到合不攏嘴。

社會處表示，每年重陽節前夕，市府都會辦理鑽石婚表揚活動，獻上全體市民的祝福，今年考量疫情及防疫措施暫緩，市府除致贈每對鑽石婚夫妻黃金對戒之外，為長輩留下紀念，也精心準備在地點心禮盒，傳遞滿滿祝福心意。