羅慧夫顱顏基金會「最初的感動」互動展登場

▲新竹市副市長李世珍今（27）日出席開展記者會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

羅慧夫顱顏基金會即日起至8月7日於新竹大遠百舉辦「最初的感動2.0互動展覽」，新竹市副市長李世珍今（27）日出席開展記者會，與藝人布丁姊姊陳櫻文，一同邀請市民朋友參觀展覽，並呼籲大家以行動給予先天顱顏缺陷兒的家庭繼續走下去的勇氣，尊重不一樣的生命，珍惜生命的可貴，一起為顱顏孩子建立一個充滿接納與包容的環境。

李世珍表示，她從展覽中看到顱顏家庭照顧孩子的辛勞，父母們挫折、自責的心情，也經由基金會的幫助與到宅教學照護，全都轉化為溫柔、耐心的關愛，令人為之感動，真心地邀請市民朋友一同來見證、體驗生命最初的感動及美好，把更多的溫暖及力量傳達給無數個顱顏家庭，陪伴他們一起成長。

基金會執行長陳依伶表示，期待藉由展覽讓更多民眾認識顱顏家庭的生命故事，因為這些家庭不只堅毅勇敢克服困境，生活中也充滿歡笑及幸福，而這些歡笑與幸福不該因為不了解病症被掩蓋在害怕之中。

今日記者會中，小耳症孩子霆霆的媽媽，以及唇腭裂孩子小沛的媽媽也現身，霆霆媽媽感動分享：「霆霆在2年前完成外耳重建手術，孩子終於不用再受異樣的眼光對待，可以和其他小朋友一樣了。」小沛媽媽也回憶，懷胎20週時發現肚中寶寶唇腭裂，當下很不知所措，幸好有基金會社工安慰，對她說：「做父母的要先有信心，孩子才能自信長大」，才激勵她決定堅強、有自信的將孩子撫養長大。

社會處代理處長李季縈表示，市府深知許多身障孩童需要社會的支持與鼓勵，也看到父母的無力與煎熬，因此本市在今年2月啟用全新的兒童發展早期療育中心，6月也增設北區及香山區發展遲緩兒童社區療育服務據點，期盼給孩子們獲得更好的治療，也能讓家長安心陪孩子成長，一同克服成長的重重挑戰。

社會處表示，這次羅慧夫顱顏基金會將「最初的感動2.0互動展覽」45幅照片帶來新竹市，展期從即日起至8月7日，每天上午11點至晚上10點，邀請市民朋友參觀展出，細細了解每個感動，用行動給予關懷及支持，讓這群顱顏孩子有大大力量！