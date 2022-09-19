　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市無障礙微旅行開跑　6大路線遍覽桃竹苗美景

▲行動不便的阿維(左一)與身障者妻子白白一同參與無障礙微旅行團。（圖／新竹市政府提供）

▲行動不便的阿維(左一)與身障者妻子白白一同參與無障礙微旅行團。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府今年推出第6屆「無障礙微旅行」共6大路線，包含「動物樂遊遊」、「農趣健體行」、「小鎮悠閒行」、「山城浪漫行」、「隧道冒險行」及「古金童年行」行程，走訪大溪吊橋、峨嵋湖、玫瑰森林公園、北埔老街等，結合健身教練、職能治療師及園藝治療師等不同專業師資群帶領活動，豐富出遊行程，達到出遊兼運動效果。歡迎設籍且居住竹市、領有身心障礙證明，首次參加的身障朋友免費報名參加，現正開放報名（reurl.cc/RX8LKr）。

新竹市代理市長陳章賢表示，近年受疫情衝擊下，許多身障者家庭更是減少出遊的機會，市府今年特別規劃6條友善無障礙旅遊路線，邀請身障朋友和家人相約出門走走，順道紓緩照顧者的身心靈壓力，特別鼓勵未參加過的身障朋友踴躍報名，除了欣賞優美風景之外，同時增進與他人互動、認識新朋友。

他說，自前市長林智堅上任後，積極打造「有愛．無礙」友善城市，106年全國首創「無障礙微旅行」，活動迄今邁入第6年，累計服務739位身障朋友和家人，暖心提供到府接送服務，並在專業師資群協助下，讓身障朋友也能自由出遊旅行，不再受環境、交通及無障礙設施等因素限制，安心走出家門。

社會處處長李季縈表示，不論輪椅朋友、視障朋友、心智障礙朋友都能夠參與，今年首發團已於8月出團，由具有導遊及健身教練身分的郭健中醫生、洪詩媛職能治療師，帶領身障朋友們參與「農趣健體行」，以專業能力協助身障朋友使用健走杖運動，達到強健身體效果。

另，職能治療師則協助坐輪椅不便於行的身障朋友，透過動動身體找到適合自己的運動模式，讓身障朋友也能輕鬆漫遊十二寮及峨嵋湖，感受旅遊的樂趣。

「使用健走杖行走，可以增加支撐點，維持平衡讓腳步更穩」2年前罹患阿茲海默症的高先生，有失智及行動不便情形，此次與太太一起參加「農趣健體行」，在郭健中醫生鼓勵下，嘗試使用健行仗，慢慢地跟上大家腳步，開心地說這趟旅程好值得。

參加者阿維在2年半前中風後，因行動不便沒再出門旅遊，得知竹市無障礙微旅行提供到府接送、輪椅及人力的協助，決定報名與妻子白白一起參加，並在職能治療師協助下，學習使用健走杖挑戰十二寮山路，讓他感動地說：「終於體驗到旅遊的快樂，回家做復健就會更有動力。」

同為身障者的白白也說，「一邊旅遊一邊健身雖然有點累，但是可以幫助行動不便的團員，覺得很有成就感」，並力推尚未參加過的身障朋友踴躍報名，「身障朋友外出旅遊，沒有想像中困難」。

社會處表示，無障礙微旅行最新資訊，請上「新竹市無障礙微旅行-讓我帶你去走走」臉書粉絲專頁（facebook.com/tourgether.tw/），歡迎設籍且實際居住新竹市、領有身心障礙證明且未參加過的身障朋友免費報名，藉由出遊突破身體框架，身心靈都能得到療癒放鬆。

詳細行程資訊請參考報名網址（tourgether.weebly.com/），報名電話：多扶旅行社股份有限公司02-89310123或聯絡社會處身心障礙福利科陳奕安社工員03-5351560。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「七日孅」茶包2.7折超狂低價！酸甜好褦、體內環保

ET快訊
台鐵花蓮=台東路線斷了！　要等「1個月以上」才有望通車
玉里倒塌小7前「一張暖心照」　千人感動：天佑台灣
桃園最新民調！　鄭運鵬、張善政「差距超緊繃」
震央一路往北！2天內震150次　氣象局曝原因
6.8強震狂搖巨球　101阻尼器「最晃紀錄」不是地震寫的！
美女主播遇震！嬌音求救「好可怕」　強忍慌張站回播報台
快訊／屏東旅館女屍案　男友「環島逃亡」落網了
快訊／「唸完稿就走」挨轟！　蔡英文道歉了
快訊／花蓮發生「規模5.9地震」！　全台超有感
快訊／國家警報大響！規模5.9地震　最大震度5弱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮發生5.9級地震　黃偉哲責請工務局盤點台南市橋樑

竹市無障礙微旅行開跑　6大路線遍覽桃竹苗美景

國家公園步道部分路段因強震易有坍方落石　非必要暫緩入山

大地震後出現創傷後壓力症候群　蘇清泉：影響生活趕快就醫

出席2022「創新創業幸福桃園」論壇　邱奕勝：選舉是最競爭行業

「400萬摔在一塊」　強震搖倒4台200公斤重機...車友好心疼

夏日嘉年華市集登場　創業店家展示成果

台東餘震不斷　黃偉哲呼籲民眾地震時勿搭乘電梯

落實台南希望家園　 勞工局假日替弱勢家庭修繕送暖

花蓮震災開設1級應變中心　重大災情救援進度搶先報

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

鐵線打開腳鐐！趁就醫越獄　陳坤和穿病人服偷車脫逃

地震來襲！孫抱住阿嬤26秒　成「人肉防護罩」暖喊：別怕

王心凌挑戰不被認出：叫我楊丞琳！　嗆汪東城「年紀大還偶包重」XD

騎士停逆向道等紅燈！　大車差點擦邊仍0反應

花蓮高寮大橋斷裂整個塌陷　東里站雨棚掉落壓到自強號

花蓮發生5.9級地震　黃偉哲責請工務局盤點台南市橋樑

竹市無障礙微旅行開跑　6大路線遍覽桃竹苗美景

國家公園步道部分路段因強震易有坍方落石　非必要暫緩入山

大地震後出現創傷後壓力症候群　蘇清泉：影響生活趕快就醫

出席2022「創新創業幸福桃園」論壇　邱奕勝：選舉是最競爭行業

「400萬摔在一塊」　強震搖倒4台200公斤重機...車友好心疼

夏日嘉年華市集登場　創業店家展示成果

台東餘震不斷　黃偉哲呼籲民眾地震時勿搭乘電梯

落實台南希望家園　 勞工局假日替弱勢家庭修繕送暖

花蓮震災開設1級應變中心　重大災情救援進度搶先報

【廣編】雀巢能恩全護3三大洞察了解56萬當代寶寶　陪伴開啟新常態社交模式

花蓮發生5.9級地震　黃偉哲責請工務局盤點台南市橋樑

蔡英文挨轟讓花東官員枯等2小時　侯友宜：災民最希望中央多給關心

【囚民或廉價勞工】更生企業主：提高收容收入、養一技之長

3橋難修！台鐵花蓮=台東路線中斷　得等「1個月以上」才有望通車

台東強震「不正常的地震」　學者籲投入中央山脈「孕震帶」調查

BLACKPINK合體曬神顏！Jisoo低腰褲玩骨盆時尚、Lisa真空西裝超性感

京台科技論壇今登場　劉結一：堅持踐行兩岸一家經營理念

被嗆「投陳時中等於投她」　周玉蔻反擊：你以前如何諂媚我？

化妝遇強震瞬間！邊晃邊逃「掉出南半球」手機全拍下 斯亞驚喊：超大

超胸妹推北台灣10處絕美海景　網友歪樓：沒空欣賞風景啦！

地方熱門新聞

4台百萬重機被搖倒！全摔在一塊

1.2萬高雄人嗨迎白沙屯媽祖喊「我愛你」！

黃偉哲呼籲民眾地震時勿搭乘電梯

玉里小七驚傳第五人受困！生命探測器搜救中

勞工局假日替弱勢家庭修繕送暖

夏日嘉年華市集登場　創業店家展示成果

清水部落聯外道路落石　滿地黃泥交通中斷

快訊／台中驚傳受刑人陳坤和逃逸！

快訊／台東5鄉鎮停止上班上課

地震後出現創傷後壓力症候群　蘇清泉：趕快就醫

雲林國際農業機械暨資材展開幕　資材、農機、特產上千攤位人潮盛況空前

營建署：非必要暫緩進入國家公園步道

高雄三民區大停電！影響7029戶　

中橫台8線靈甫橋段坍　谷關落石不斷

更多熱門

相關新聞

全台首創「幸福小蜜蜂」餐車

全台首創「幸福小蜜蜂」餐車

新竹市「幸福小蜜蜂」為全台唯一由公部門辦理之移動餐車，透過移動至每個角落，解決社區活動中心無廚房設施困境，實現長者共餐、共學。今年7月幸福小蜜蜂擴大服務對象至孩童，新竹市代理市長陳章賢今（17）日特別化身大廚，到香山社區「台灣夢-兒少築夢基地」，為18位弱勢孩童料理和風杏鮑菇，孩童也當場演奏木箱鼓、獻唱「心花開」，現場歡樂溫馨。

徐木洋先生獲選模範父親　

徐木洋先生獲選模範父親　

「最初的感動」互動展登場

「最初的感動」互動展登場

竹市「呷熊飽」及愛心福利社　服務萬人

竹市「呷熊飽」及愛心福利社　服務萬人

竹市首座社區兒童療育服務據點啟用

竹市首座社區兒童療育服務據點啟用

關鍵字：

新竹市社會處

讀者迴響

熱門新聞

高山強震「恐怖山鳴」她遭甩飛尖叫

先開門是錯！消防署地震避難8大SOP

台東6.8強震　101阻尼器搖1分鐘

600人困六十石山「比想像嚴重」！最新獲救畫面曝

中央開災害應變會　台東交觀處長怒

台北101狂搖瘋傳　官方罕見澄清

玉里超商倒塌要拆　屋主臉色沉重

比東區好逛！台北1商圈年輕人激推

快訊／東部地震　全台有感搖晃

關切花東　國台辦表示哀悼和慰問

2次都主震　前局長解答：台灣沉不了的

IU坦承「耳朵出問題」已1年：我無法控制

進入地震活躍期！「主震後出現」僅5%

6女台南遇震　同步爬行Call男友

星巴克9／19起「全品項買一送一」

更多

最夯影音

更多
10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難
玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面