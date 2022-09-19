竹市無障礙微旅行開跑　6大路線遍覽桃竹苗美景

▲行動不便的阿維(左一)與身障者妻子白白一同參與無障礙微旅行團。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府今年推出第6屆「無障礙微旅行」共6大路線，包含「動物樂遊遊」、「農趣健體行」、「小鎮悠閒行」、「山城浪漫行」、「隧道冒險行」及「古金童年行」行程，走訪大溪吊橋、峨嵋湖、玫瑰森林公園、北埔老街等，結合健身教練、職能治療師及園藝治療師等不同專業師資群帶領活動，豐富出遊行程，達到出遊兼運動效果。歡迎設籍且居住竹市、領有身心障礙證明，首次參加的身障朋友免費報名參加，現正開放報名（reurl.cc/RX8LKr）。

新竹市代理市長陳章賢表示，近年受疫情衝擊下，許多身障者家庭更是減少出遊的機會，市府今年特別規劃6條友善無障礙旅遊路線，邀請身障朋友和家人相約出門走走，順道紓緩照顧者的身心靈壓力，特別鼓勵未參加過的身障朋友踴躍報名，除了欣賞優美風景之外，同時增進與他人互動、認識新朋友。

他說，自前市長林智堅上任後，積極打造「有愛．無礙」友善城市，106年全國首創「無障礙微旅行」，活動迄今邁入第6年，累計服務739位身障朋友和家人，暖心提供到府接送服務，並在專業師資群協助下，讓身障朋友也能自由出遊旅行，不再受環境、交通及無障礙設施等因素限制，安心走出家門。

社會處處長李季縈表示，不論輪椅朋友、視障朋友、心智障礙朋友都能夠參與，今年首發團已於8月出團，由具有導遊及健身教練身分的郭健中醫生、洪詩媛職能治療師，帶領身障朋友們參與「農趣健體行」，以專業能力協助身障朋友使用健走杖運動，達到強健身體效果。

另，職能治療師則協助坐輪椅不便於行的身障朋友，透過動動身體找到適合自己的運動模式，讓身障朋友也能輕鬆漫遊十二寮及峨嵋湖，感受旅遊的樂趣。

「使用健走杖行走，可以增加支撐點，維持平衡讓腳步更穩」2年前罹患阿茲海默症的高先生，有失智及行動不便情形，此次與太太一起參加「農趣健體行」，在郭健中醫生鼓勵下，嘗試使用健行仗，慢慢地跟上大家腳步，開心地說這趟旅程好值得。

參加者阿維在2年半前中風後，因行動不便沒再出門旅遊，得知竹市無障礙微旅行提供到府接送、輪椅及人力的協助，決定報名與妻子白白一起參加，並在職能治療師協助下，學習使用健走杖挑戰十二寮山路，讓他感動地說：「終於體驗到旅遊的快樂，回家做復健就會更有動力。」

同為身障者的白白也說，「一邊旅遊一邊健身雖然有點累，但是可以幫助行動不便的團員，覺得很有成就感」，並力推尚未參加過的身障朋友踴躍報名，「身障朋友外出旅遊，沒有想像中困難」。

社會處表示，無障礙微旅行最新資訊，請上「新竹市無障礙微旅行-讓我帶你去走走」臉書粉絲專頁（facebook.com/tourgether.tw/），歡迎設籍且實際居住新竹市、領有身心障礙證明且未參加過的身障朋友免費報名，藉由出遊突破身體框架，身心靈都能得到療癒放鬆。

詳細行程資訊請參考報名網址（tourgether.weebly.com/），報名電話：多扶旅行社股份有限公司02-89310123或聯絡社會處身心障礙福利科陳奕安社工員03-5351560。