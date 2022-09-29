抓了護照秒衝機場　26歲俄男揭「首批逃亡者」心境：沒人想再回去

▲普丁下達局部動員令引發逃亡潮。圖為俄羅斯伏爾加格勒（Volgograd）地區的預備役軍人，被徵召集結。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯總統普丁上周宣布針對預備役軍人部分動員，有人積極響應徵召行動，同時也有大批民眾湧向邊境。《華盛頓郵報》估計，光是出逃到周邊3個國家的俄羅斯人就高達18萬人。搭第一批班機離境的26歲俄國男子，受訪時人正在鄰國喬治亞找工作，他認為現在逃出來的幾乎沒有人想再回到俄羅斯了。

▲俄羅斯徵召預備役上戰場，家屬送別時難過落淚。（圖／達志影像／美聯社）

根據《華盛頓郵報》報導，哈薩克內政部稱，自俄國開始徵召以來，已有近10萬名俄羅斯人進入哈薩克。喬治亞政府則表示，每天至少都有1萬名俄羅斯人入境，是動員令前的2倍。土耳其過去是俄羅斯民眾的熱門旅遊國，現已成為出逃者的聚集地，數千人買高價機票，擠上商業航班，甚至包機飛往土耳其。

一名匿名的42歲俄國建築工表示，他趕在收到徵召信前就出發，23日先飛到塔吉克，再轉機至烏茲別克，最終在27日抵達土耳其伊斯坦堡，「如果你抗議或寫文章就得進監獄。」雖然他的簽證只能停留2個月，但那是以後才需要思考的問題。

▲許多俄羅斯公民在普丁宣布緊急動員令後迅速離境。（圖／路透）

同樣在27日抵達伊斯坦堡的32歲俄國男子說，他在普丁宣布動員令當天就和妻子討論好要離開，他先是辭職、到銀行領錢，再把妻子和1歲兒子交給父母照顧，「這當然是個非常艱難的抉擇。但我別無選擇，我不能去烏克蘭打仗殺人，如果我留下來，就沒有其他選擇了。」

26歲的莫斯科技術人員謝爾蓋（Sergei）只帶了護照和幾件必要衣物，從朋友那裡借了錢買機票，在莫斯科機場搭上了最早一批離開俄羅斯的班機。他在喬治亞首都第比利斯受訪時表示，「問題在於，我們的國家高層是古怪的老一輩人，想法與我們不同，而我們對他們無能為力，儘管我們曾經抗議，但後續什麼事也沒發生，現在人們非常害怕。」

謝爾蓋盼望他一些仍在俄國境內的朋友們不要被徵召入伍，他自己則正在第比利斯找工作，雖然必須就此和家人分開，但他卻不打算回到俄羅斯。謝爾蓋預測，現在逃出俄羅斯的人之中，很少人會再回去了，「當然，那些最優秀的人正在離開。」這次大規模出逃會在未來幾年影響著俄羅斯。

▲部分俄羅斯人28日步行越過俄羅斯與喬治亞的邊境檢查站。（圖／路透）

33歲俄籍電影製作人表示，他在俄烏戰爭爆發前，俄羅斯經濟惡化時就打算出國了，沒想到，錢才存到一半戰爭先開打，妻子住在基輔附近的親戚受到俄軍轟炸，夫妻倆開始申請美國簽證。21日動員令頒布當天，他母親傳來一封簡訊寫道，「你現在就得走，不能再等了。」經過一番「搶位大戰」後他終於訂到了一張飛往伊斯坦堡的機票。

這名電影製作人說，雖然他不在徵召名單中，「但我們知道他們（政府）會把所有抓到的人都帶走。我和我的所有男性朋友都清楚，重大時刻已來臨，如果你還在想著挽救自己在俄羅斯的事業或職涯，那一切早就不復存在了，現在就得考慮你的人生。」

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