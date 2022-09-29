　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

抓了護照秒衝機場　26歲俄男揭「首批逃亡者」心境：沒人想再回去

▲▼俄羅斯伏爾加格勒（Volgograd）地區的預備役軍人，被徵召集結。（圖／路透）

▲普丁下達局部動員令引發逃亡潮。圖為俄羅斯伏爾加格勒（Volgograd）地區的預備役軍人，被徵召集結。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯總統普丁上周宣布針對預備役軍人部分動員，有人積極響應徵召行動，同時也有大批民眾湧向邊境。《華盛頓郵報》估計，光是出逃到周邊3個國家的俄羅斯人就高達18萬人。搭第一批班機離境的26歲俄國男子，受訪時人正在鄰國喬治亞找工作，他認為現在逃出來的幾乎沒有人想再回到俄羅斯了。

▲▼俄羅斯徵召預備役上戰場。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯徵召預備役上戰場，家屬送別時難過落淚。（圖／達志影像／美聯社）

根據《華盛頓郵報》報導，哈薩克內政部稱，自俄國開始徵召以來，已有近10萬名俄羅斯人進入哈薩克。喬治亞政府則表示，每天至少都有1萬名俄羅斯人入境，是動員令前的2倍。土耳其過去是俄羅斯民眾的熱門旅遊國，現已成為出逃者的聚集地，數千人買高價機票，擠上商業航班，甚至包機飛往土耳其。

一名匿名的42歲俄國建築工表示，他趕在收到徵召信前就出發，23日先飛到塔吉克，再轉機至烏茲別克，最終在27日抵達土耳其伊斯坦堡，「如果你抗議或寫文章就得進監獄。」雖然他的簽證只能停留2個月，但那是以後才需要思考的問題。

▲▼許多俄羅斯公民在普丁宣布緊急動員令後迅速離境。（圖／路透）

▲許多俄羅斯公民在普丁宣布緊急動員令後迅速離境。（圖／路透）

同樣在27日抵達伊斯坦堡的32歲俄國男子說，他在普丁宣布動員令當天就和妻子討論好要離開，他先是辭職、到銀行領錢，再把妻子和1歲兒子交給父母照顧，「這當然是個非常艱難的抉擇。但我別無選擇，我不能去烏克蘭打仗殺人，如果我留下來，就沒有其他選擇了。

26歲的莫斯科技術人員謝爾蓋（Sergei）只帶了護照和幾件必要衣物，從朋友那裡借了錢買機票，在莫斯科機場搭上了最早一批離開俄羅斯的班機。他在喬治亞首都第比利斯受訪時表示，「問題在於，我們的國家高層是古怪的老一輩人，想法與我們不同，而我們對他們無能為力，儘管我們曾經抗議，但後續什麼事也沒發生，現在人們非常害怕。」

謝爾蓋盼望他一些仍在俄國境內的朋友們不要被徵召入伍，他自己則正在第比利斯找工作，雖然必須就此和家人分開，但他卻不打算回到俄羅斯。謝爾蓋預測，現在逃出俄羅斯的人之中，很少人會再回去了，「當然，那些最優秀的人正在離開。」這次大規模出逃會在未來幾年影響著俄羅斯。

▲▼ 2022年9月28日，多人步行穿越俄羅斯與喬治亞的邊境檢查站。（圖／路透）

▲部分俄羅斯人28日步行越過俄羅斯與喬治亞的邊境檢查站。（圖／路透）

33歲俄籍電影製作人表示，他在俄烏戰爭爆發前，俄羅斯經濟惡化時就打算出國了，沒想到，錢才存到一半戰爭先開打，妻子住在基輔附近的親戚受到俄軍轟炸，夫妻倆開始申請美國簽證。21日動員令頒布當天，他母親傳來一封簡訊寫道，「你現在就得走，不能再等了。」經過一番「搶位大戰」後他終於訂到了一張飛往伊斯坦堡的機票。

這名電影製作人說，雖然他不在徵召名單中，「但我們知道他們（政府）會把所有抓到的人都帶走。我和我的所有男性朋友都清楚，重大時刻已來臨，如果你還在想著挽救自己在俄羅斯的事業或職涯，那一切早就不復存在了，現在就得考慮你的人生。」

屈辱性畫面！普丁動員竟出現「爸爸軍團」　士兵滿頭白髮老態曝光

俄男嚇到出逃！　普丁下令禁發護照給「動員令徵兵對象」

攔截逃亡潮！俄在邊境「緊急成立徵兵中心」　想出國秒收徵召令

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►超美型「富及第微波爐」激殺1999元！黑＋玫瑰金太好看、功能多最實用

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
快訊／開放國門！　外交部：10／13恢復簽證便捷措施
指甲看健康！「長橫紋」恐是生病徵兆　患病時間愈長紋路愈粗
杜汶澤結婚17年「環島補蜜月」！曬45歲辣妻比基尼
傳董事長遭撤職　鏡電視3點回應
資生堂千金披白紗炸出「35F渾圓雙球」　甜嫁學弟老公
看診沒帶健保卡！神人曝「手機1畫面」免付押金
快訊／龍山寺女廁驚見女屍　現場留2張紙條內容曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

誰是北溪漏氣爆炸黑手？普丁「冷血部隊」擁頭號嫌疑　俄卻反咬美國

南韓空軍女士官遭性騷輕生！大法院輕判「豬哥學長」7年徒刑定讞

爸爸回家驚見「2愛女陳屍床上」　兇手竟是老婆！下毒水淹再刺死

加判3年！翁山蘇姬違反政府機密法罪名成立　總刑期累計23年

怪獸颶風襲美！水淹電視台　攝影棚「慘成汪洋」恐怖影片曝

抓了護照秒衝機場　26歲俄男揭「首批逃亡者」心境：沒人想再回去

俄不夠武器出動蘇聯古董！士兵狂翻敵軍屍身偷裝備：烏克蘭的比較好

時隔25年！德仁天皇夫婦10月聯袂訪沖繩　即位後首「在地方過夜」

賀錦麗訪板門店！怒罵北韓是惡毒「獨裁政權」：美國希望威脅不存在

地鐵站失蹤詭死「剩下半身」　DNA鑑定出爐！25歲韓男確定找到了

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

黑車單行道逆向被叭仍不讓　3機車「並排前進」合力逼退

林心如率「光」露營...記者都擔心　將離家笑曝：霍建華在約朋友了XD

屏東角頭父喪「封街公祭」　斥資400萬！128輛豪車送行

哈哈3歲女兒罹罕病！「全家都辛苦」　星心疼：我寧願生病的是我

誰是北溪漏氣爆炸黑手？普丁「冷血部隊」擁頭號嫌疑　俄卻反咬美國

南韓空軍女士官遭性騷輕生！大法院輕判「豬哥學長」7年徒刑定讞

爸爸回家驚見「2愛女陳屍床上」　兇手竟是老婆！下毒水淹再刺死

加判3年！翁山蘇姬違反政府機密法罪名成立　總刑期累計23年

怪獸颶風襲美！水淹電視台　攝影棚「慘成汪洋」恐怖影片曝

抓了護照秒衝機場　26歲俄男揭「首批逃亡者」心境：沒人想再回去

俄不夠武器出動蘇聯古董！士兵狂翻敵軍屍身偷裝備：烏克蘭的比較好

時隔25年！德仁天皇夫婦10月聯袂訪沖繩　即位後首「在地方過夜」

賀錦麗訪板門店！怒罵北韓是惡毒「獨裁政權」：美國希望威脅不存在

地鐵站失蹤詭死「剩下半身」　DNA鑑定出爐！25歲韓男確定找到了

家裡出現「軟爛海豹、白眼殭屍」超傻眼！來看金萌獎10張爆笑睡姿

快訊／開放國門！　外交部：10月13日全面恢復簽證便捷措施

吳克群《披荊斬棘》名次竟滑落！　背後原因超暖：這才是我來的意義

高掛三問看板檢視政績　姚正玉單挑對手沈家鳳

台中21歲富家子被控偷200元耳機　收判決書隔天陳屍百貨公司

防金控福委會護航大股東　金管會擬加強管理、納入規範

糖鐵五分車延駛嘉義高鐵站拚「10／8通車」　交部履勘提25缺失

領先對手推動保政策！　蔣萬安「動保三箭」：寵物保險、設狗公園

陳時中盼選情撥雲見日　柯文哲酸「太慢了」：雲都是他帶來的

拋16項客家政見　張善政：打造桃園成為「客家智慧新都」

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

國際熱門新聞

要不要上班隨你！公司年營業額近3千萬

普丁動員出現「爸爸軍團」　士兵白髮老態曝

薄紗西施「晃乳賣豆漿」　嬌嗔：我用心做食物

地鐵站失蹤後「剩下半身」　25歲韓男確定找到了

研究證明「喝咖啡更長壽」！每天2至3杯最佳

快訊／美眾院版台灣政策法案出爐　擬提供5年2059億軍援

26萬俄男出逃！衛星曝「螞蟻車陣」綿延16km

研究：每天說4次「這句話」年收增4.4萬！

美怪獸颶風狂淹「佛州鯊魚街上游」影片曝

克宮：將戰到拿下整個頓內茨克

英央行出手救債市！　美股反彈勁揚548點

苦行僧「右手高舉10多年」掐手臂已沒知覺

吵架賭氣離開娘家　女半路被6男性侵

戰鬥民族拒戰鬥！　他要朋友幫「飛蹬斷腿」影片曝

更多熱門

相關新聞

俄軍都在用蘇聯古董！狂翻敵軍屍身偷裝備

俄軍都在用蘇聯古董！狂翻敵軍屍身偷裝備

俄羅斯總統普丁日前頒布局部動員令，徵召30萬預備役上戰場，導致烏俄衝突升級。不過《紐約時報》最新調查卻顯示，在烏克蘭前線作戰的俄軍，因為軍備過時，早在數月前就已軍心渙散，甚至還擅自從烏克蘭死去士兵的屍身竊取武器，力求保命。

普丁下令動員　花滑好手、前國腳收兵單

普丁下令動員　花滑好手、前國腳收兵單

「北溪管道」發現第4個洩漏點　爆炸畫面曝

「北溪管道」發現第4個洩漏點　爆炸畫面曝

俄男出逃！普丁下令禁發護照給「動員令徵兵對象」

俄男出逃！普丁下令禁發護照給「動員令徵兵對象」

20萬俄人狂逃！英警告：在俄英國人盡速離境

20萬俄人狂逃！英警告：在俄英國人盡速離境

關鍵字：

俄羅斯普丁動員令徵召逃亡潮俄烏戰爭

讀者迴響

熱門新聞

Jennie受害案再+1！手機藏18禁小圖

快訊／「0+7」10月13日上路　2日內陰性才可出門

Jennie手機留情史證據！　歷任花邊男友GD、Kai私照外流

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

「最容易搞小三」3星座老公！破解方法看這

《星光》歌手嫌駐唱1200元太少：你看不起我？

遭周玉蔻嗆小心「深圳召妓片」外流　郭正亮曝行程：怎可能去幹嘛

劉德華來台「只邀S媽吃火鍋」　小S傻眼

花蓮出現超巨爆炸聲　在地人驚：有被嚇到

要不要上班隨你！公司年營業額近3千萬

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

他目擊「金髮阿兵哥」嘆：時代不一樣了　一堆學長氣炸

恭喜！《黑澀會》李又汝甜嫁交往13年男友

快訊／葛萊美得主酷力歐驚傳猝死浴室！

楊恩自爆睡了巫師啦啦隊　害她被開除

更多

最夯影音

更多
廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」
女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面