俄不夠武器出動蘇聯古董！士兵狂翻敵軍屍身偷裝備：烏克蘭的比較好

▲俄羅斯徵召30萬預備役上戰場，但前線卻傳來士兵因軍備老舊、軍心渙散的消息。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯總統普丁日前頒布局部動員令，徵召30萬預備役上戰場，導致烏俄衝突升級。不過《紐約時報》最新調查卻顯示，在烏克蘭前線作戰的俄軍，因為軍備過時，早在數月前就已軍心渙散，甚至還擅自從烏克蘭死去士兵的屍身竊取武器，力求保命。

綜合外媒報導，烏俄戰爭在今年2月爆發後，烏克蘭政府就陸續攔截到幾通俄軍陣營打出去的電話，而《紐時》最近翻譯了這些錄音片段，還原俄軍當時的情況。《紐約時報》在當地28日公開調查結果，顯示這些多數是俄羅斯士兵瞞著上司，使用布查（Bucha）軍事單位公用手機打回家的電話。

從通話內容可見，俄軍當時的士氣非常低落，因為軍方高層並未如實告訴他們戰爭的性質與任務，導致不少俄國士兵「感覺被騙上戰場」而心生不滿。也有士兵認為，俄軍制定的戰略非常失敗，導致部隊的損失越來越大，「我們有400名傘兵，但因為指揮官把他們派去屠殺，所以現在只有38個人倖存了下來」。

▲普丁局部動員令一下，不少兒子、丈夫、父親都被迫淚別家人，赴前線作戰。（圖／達志影像／美聯社）

不少士兵也投訴俄國的軍備過於落後，根本無法用來打仗。一位名叫謝爾蓋（Sergey）的男子告訴女友，「我的同袍從烏克蘭人的屍體偷走了盔甲，因為他們的北約軍備比我們的好多了。」另一名叫羅曼（Roman）的士兵也抱怨了軍備問題，「這裡的所有東西都是『古董』，根本不像電視說的那樣先進」。

報導稱，雖然俄羅斯一直不願公開該國的戰損報告，但俄軍自開戰以來，就一直面臨軍備與彈藥不足的問題，而且外界估計，俄國目前已損失了數千輛裝甲車，以至於他們被迫從倉庫「掏出」T-62坦克等蘇聯時代的舊裝備，才能勉強應付烏克蘭軍隊。

在烏俄戰爭爆發前，俄軍被認為是世上最強大的軍隊之一，但這場戰爭卻大大扭轉了人們對俄羅斯軍事能力的認知，反而烏克蘭在西方國家的幫助下，靠著軍援獲得了不少先進武器，其中甚至還有「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）。